Urlaubslook für die Stadt: Die wichtigsten Sommermodetrends

Von Barbara Zach Kaum klettert das Thermometer über 25 Grad, wechselt die Stadt ihre Garderobe. Leinen ersetzt Wolle, Baumwolle verdrängt Synthetik und helle Töne lösen gedeckte Farben ab. Das Straßenbild wirkt schlagartig leichter. Kleider werden luftig, Ärmel kurz, Schuhe offen. Mittendrin behauptet sich das Sommerkleid als zeitloser Klassiker, der jede Saison aufs Neue funktioniert. Doch Sommermode ist mehr als eine Reaktion auf die Temperatur. Sie ist eine kleine Flucht. Weiße Stoffe, Basttaschen und Espadrilles rufen Bilder ab, die wenig mit dem Bürosessel und viel mit Olivenbäumen, salziger Luft und langen Abenden auf einer Terrasse zu tun haben. Selbst wer im Stau zur Arbeit steht, trägt ein Stück Mittelmeer mit sich.

© Bild: Hersteller Look von Alberta Ferretti © Bild: Hersteller Look von Ulla Johnson © Bild: Hersteller Look von Carolina Herrera © Bild: Hersteller Look von Akris © Bild: Hersteller Look von Chloé

Urlaub, schon jetzt! Dass gerade Weiß so mühelos und exklusiv wirkt, hat historische Wurzeln. Lange galt die Farbe als Statussymbol der Oberschicht. Wer Weiß tragen konnte, ohne es bei der Arbeit zu beschmutzen, musste nicht körperlich schuften. Etwas von dieser Aura ist bis heute geblieben, auch wenn sich der Code entspannter liest und eher nach Leichtigkeit als nach Privileg anfühlt.

Sonnenbrille von McQueen ©Hersteller Hut mit großer Krempe von Spatz-Hutdesign ©Hersteller Ohrschmuck "Kauai" mit Bernstein, Quarz und Sterlingsilber vergoldet von Sonnia Jewellery ©Hersteller Geflochtene Ledertragtasche von & Other Stories ©Hersteller Armband aus fairem Gold mit Edelsteinen von Skrein ©Hersteller Seidentuch "Le Jardin des Peintres" von Hermès ©Hersteller Pantolette "Fringes Flower" aus Wildleder von Inuikii ©Hersteller

Die aktuellen Kollektionen spielen genau auf dieser Klaviatur. Cremetöne, Ozeanblau und Koralle dominieren die Auslagen, dazu Naturmaterialien mit sichtbarer Struktur. Bei den Accessoires regieren Basttaschen, übergroße Sonnenbrillen und breitkrempige Hüte. Sie sehen aus, als stammten sie von einem Markt in Saint-Tropez und nicht aus dem Schaufenster ums Eck. Vielleicht ist das auch der eigentliche Reiz von Sommermode. Sie verspricht Urlaub, lange bevor der Koffer gepackt ist.

Fendi setzt kräftige rote Akzente ©Hersteller Die Muschelanhänger von Loro Piana erwecken sofort Urlaubsgefühle ©Hersteller Bei Zimmerman kleiden klobige Ledersandalen mit Plateausohle die Füße ©Indigital Brand

Life Hack Wie bekomme ich meinen Strohhut wieder in Form? Damit die Krempe wieder schön fällt, den Hut kurz über Wasserdampf halten, zum Beispiel über einem Wasserkocher oder Topf. Die Fasern werden dadurch flexibler und lassen sich vorsichtig mit den Händen zurückformen. Anschließend trocknen lassen.

Stilspiel Wie trägt man Sommermode im Alltag? Diese Varianten zeigen es vor.

Das Weiße Hemd Das klassische weiße, leicht oversized geschnittene Hemd aus Baumwolle oder Leinen gehört zu den unkompliziertesten Sommerteilen überhaupt. Besonders gut wirkt es zu kurzen, leichten Röcken. Wichtig ist dabei der Kontrast der Silhouetten. Das Hemd darf locker fallen, während der kurze Rock die feminine Leichtigkeit bewahrt. Offen getragene Knöpfe, hochgekrempelte Ärmel, ein locker eingesteckter Saum oder vorne leicht verknotete Enden unterstreichen die sommerliche Nonchalance zusätzlich.

Look von Luisa Spagnoli ©Hersteller

Ton in Ton Der Look lebt von Ruhe. Ton in Ton kombinierte Naturtöne wie Creme, Sand oder Beige wirken sofort harmonisch und bringen entspannte Sommerstimmung mit sich. Dazu passen fließende Stoffe und weite luftige Schnitte aus Naturfasern wie Leinen oder Baumwolle, die selbst bei Hitze angenehm auf der Haut wirken.

Look von Brunello Cucinelli ©Hersteller

Accessoires Ein Sommerkleid allein sieht schön aus. Das gewisse Etwas bekommt es aber durch die richtigen Accessoires. Basttaschen und große Strohhüte verleihen dem Look sofort ein entspanntes Urlaubsgefühl. Hier gilt auch die Devise weniger ist mehr. Ein auffälliges Stück aus hochwertigem Material wirkt dabei meist eleganter statt alles gleichzeitig zu kombinieren.

Look von Ralph Lauren ©Hersteller

Guter Stoff

Eau de Parfum "Orange Méditerranée" von Armani Privé ©Hersteller Skin Caviar Liquid Lift Serum mit straffender Wirkung von La Prairie ©Hersteller Lip Gloss "Rouge Coco Hydra" in "Superposition" von Chanel ©J.GIRAL/chanel Hyaluron Boost Sun Cream, wasserfest und feuchtigkeitsspendend von Declaré ©Hersteller Self Tanning Drops für das Gesicht von La Biosthetique Soleil ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Joely Fisher. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Die amerikanische Schauspielerin Joely Fisher ©WireImage/Gregg DeGuire/Getty Images

Der Look von Joely Fisher unter anderem bekannt aus "Swiped" wirkt entspannt und sommerlich. Diese leichte Urlaubsstimmung verleihen dem Look vor allem das fließende Maxikleid und der große Strohhut.

Maxikleid aus Viskosemischung von Mango über Zalando ©Hersteller Strohhut mit breiter Krempe von H&M ©Hersteller Geflochtene Riemchenballerina von Loeffler Randall ©Hersteller Armreifen aus Harz von Bershka ©Hersteller Ring "Nature"“ aus 18kt Gold von Ole Lynggaard ©Hersteller