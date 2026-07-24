Die gute Nachricht zuerst: Sommerhaut braucht meistens weniger, nicht mehr. Der Name dieses Trends ist „Skinimalism“ – wenige, aber wirksame Produkte statt zehn Schritte, die sich bei 32 Grad ohnehin nur zu einer klebrigen Schicht vereinen. Der Grund liegt in der Biologie: Höhere Temperaturen kurbeln die Talgproduktion an, UV-Strahlung fordert die Hautbarriere, und wer zusätzlich mit reichhaltigen Cremes, Säuren und Peelings nachlegt, überfordert sie endgültig. Das Ergebnis sind Rötungen, verstopfte Poren oder ein fahler, gereizter Teint – genau das Gegenteil von Sommerglow.

Ganz oben auf der Liste steht Niacinamid. Der Alleskönner reguliert die Talgproduktion, beruhigt Rötungen und stärkt nebenbei die Hautbarriere – unverzichtbar, wenn Sonne und Klimaanlage im Wechsel an ihr zehren. Auch Vitamin C bleibt ein Sommerklassiker, allerdings in niedrigerer, gut verträglicher Dosierung: Es hellt Pigmentflecken auf, die sich nach ersten Sonnenstunden gerne zeigen, und wirkt als Antioxidans gegen freie Radikale, die durch UV-Strahlung entstehen. Wer auf Retinol im Sommer lieber verzichtet, greift zunehmend zu Bakuchiol – die pflanzliche Alternative liefert ähnliche Anti-Aging-Effekte, ohne die Haut zusätzlich lichtempfindlich zu machen.

Und dann ist da noch Hyaluronsäure: Sie bindet Feuchtigkeit, ohne zu beschweren, und ist damit der perfekte Gegenspieler zu klimatisierter Luft und salzigem Meerwasser, die der Haut Wasser entziehen. Peptide runden das Sommer-Line-up ab, weil sie die Kollagenproduktion unterstützen, ohne die Haut zu reizen – ideal für alle, die auch bei hohen Temperaturen nicht auf Anti-Aging-Pflege verzichten wollen. Worauf man besser verzichtet Da die Haut im Sommer schon sehr strapaziert ist, sollte man auf zusätzliche Belastungen verzichten.

Darauf sollte man besser verzichten

So haben hochdosierte Säuren wie Glykol- oder Retinsäure im Hochsommer Pause verdient. Sie machen die Haut lichtempfindlicher und erhöhen so das Risiko für Pigmentflecken und Sonnenbrand deutlich. Auch schwere, okklusive Cremes sind fehl am Platz, denn sie verstopfen bei Hitze die Poren zusätzlich. Alkoholhaltige Toner und aggressive Peelings sollten ebenfalls in der Schublade bleiben, denn sie greifen genau die Barriere an, die man im Sommer eigentlich schützen möchte.