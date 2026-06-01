Sommerduft bei Hitze: So bleiben Haut und Haare frisch

Wenn die Temperaturen steigen, verändert sich auch unser Duftempfinden. Schwere Parfums wirken plötzlich zu intensiv, während leichte Body Sprays, Hair Mists und moderne Deos jetzt ihren großen Auftritt haben. Sie schenken Frische, beleben zwischendurch und sorgen dafür, dass wir uns auch an heißen Tagen gepflegt und wohl fühlen.

Pro-Tipp: Deo wirkt besser, wenn es abends auf die gereinigte Haut aufgetragen wird: Die Wirkstoffe können über Nacht optimal einziehen und sorgen am nächsten Tag für längere Frische – selbst bei großer Hitze.

Unangenehme Gerüche vermeiden Hitze, Sonne und Bewegung bringen unseren Körper stärker ins Schwitzen – völlig normal und sogar wichtig für die Temperaturregulierung. Entscheidend ist daher nicht, Schwitzen komplett zu verhindern, sondern unangenehme Gerüche clever zu vermeiden. Moderne Deos arbeiten heute oft ohne aggressive Aluminiumsalze und setzen stattdessen auf natürliche Wirkstoffe, ätherische Öle oder antibakterielle Pflanzenextrakte. Wer empfindliche Haut hat, greift am besten zu alkoholfreien Produkten oder Deocremes, die besonders sanft sind.

Der Geheimtipp unter Naturkosmetik-Fans. Die cremige Textur pflegt die Haut, neutralisiert Gerüche besonders effektiv und kommt ohne klassische Spraywolke aus, und die Deocreme ist "Made in Austria" 50 g um 16,50 €, achselkuss.at

©Beigestellt Deo Spray Bodycare von Annemarie Börlind: Pflegendes Deo mit sanfter Formel und dezenter Duftnote. Schützt zuverlässig und hinterlässt ein gutes Hautgefühl, 15 €, boerlind.com

©Beigestellt Body & Hair Mists Tropical Crush von Weleda: Fruchtige, exotische Noten treffen auf natürliche Inhaltsstoffe und sorgen für sofortige Frische auf Haut und Haar, 95 ml um 15 €, weleda.at

©Beigestellt Body Yoga Spray von Saint Charles: Das belebende Spray mit ätherischen Ölen schenkt sofort Frische und wirkt gleichzeitig entspannend – ideal nach Yoga, Sport oder an langen Sommertagen, 100 ml 26,80 €, saint-charles.eu.

©Beigestellt Hair & Body Perfume Mist Cotton Musk von CK: Ein ultraleichter Duftschleier mit sauberer Baumwollnote und weichem

Moschus. 230 ml um ca. 38 €, calvinklein.at ©Beigestellt Vetiver riecht nach feuchter Erde, grünem Holz und einer Ruhe, die man sich kaum erklären kann — und genau das macht dieses Männer Deo-Spray von L'Erbolario so bemerkenswert: Es wirkt, ohne zu überwältigen, ca. 18 €, erbolario.de

©Beigestellt adidas Chill Zone Deodorant & Bodyspray:Sportlich-frischer Allrounder mit Cooling-Effekt. Praktisch für

Festivals oder die Sporttasche, 150 ml um ca. 3 €, notino.at

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Body Sprays wiederum sind die unkomplizierte Antwort auf schweres Parfum im Sommer. Sie wirken leichter, luftiger und können großzügig auf Körper, Haare oder Kleidung gesprüht werden. Besonders beliebt sind aktuell frische Baumwollnoten, zitrische Akkorde oder aquatische Düfte, die sofort ein Gefühl von Sauberkeit und Sommer vermitteln. Ein zusätzlicher Vorteil: Viele Mists spenden Feuchtigkeit und beleben die Haut zwischendurch angenehm kühlend.

Das richtige Timing Wichtig für lang anhaltende Frische ist auch das richtige Timing. Deo am besten direkt nach dem Duschen auf vollständig trockene Haut auftragen. Body Sprays entfalten ihre Wirkung ideal auf warmen Körperstellen wie Hals, Dekolleté oder Kniekehlen. Wer tagsüber auffrischen möchte, bewahrt seinen Lieblingsmist im Kühlschrank auf – der Cooling-Effekt ist an Hitzetagen besonders angenehm. Und noch etwas zeigt der aktuelle Beauty-Trend: Gut riechen bedeutet heute nicht mehr, einen Raum mit Duft zu füllen. Gefragt ist vielmehr dieses Gefühl von frischer Haut, sauberem Haar und dezenter Sommerbrise. Genau darin liegt die neue Leichtigkeit des Duftes und des Sommers 2026.