Shorts im Trend: Kurze Hosen sind zurück

von Barbara Zach Kaum ein Kleidungsstück verkörpert den Sommer so selbstverständlich wie die kurze Hose. Was einst als praktische Bekleidung für Sport, Freizeit und Urlaub begann, hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Mode entwickelt. Historisch war die kurze Hose zunächst Männern und Jungen vorbehalten. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts eroberte sie Schritt für Schritt die Damenmode und wurde zum Symbol für gesellschaftlichen Wandel, Freiheit und einen neuen Umgang mit Körperlichkeit.

Luisa Spangnioli ©Hersteller Brunello Cucinelli ©Hersteller Luisa Spangnioli ©Hersteller Prada ©Hersteller Hermes ©Hersteller

Heute ist sie weit mehr als ein funktionales Sommerteil. Sie steht für Selbstbestimmung, Komfort und die Fähigkeit, Eleganz neu zu definieren. Psychologisch vermitteln Shorts Offenheit, Dynamik und Leichtigkeit.

Schnittführung als Botschaft Das sichtbare Bein lässt Silhouetten aktiver wirken und erzeugt einen Eindruck von Beweglichkeit und Selbstvertrauen. Gleichzeitig entscheidet die Schnittführung über die Botschaft des Looks. Während knappe Modelle Jugendlichkeit und Unbeschwertheit ausstrahlen, wirken längere Varianten souverän, modern und urban.

Armreif „Love“ aus 18 kt Roségold mit Edelsteinen von Cartier. ©Hersteller Eau de Parfum „Ricordami“, orientalischer Vanilleduft von Bottega Veneta ©Hersteller Bedruckte Shorts aus Baumwolle von Alémais bei Mytheresa. ©Hersteller Mules „C-Everyday“ aus Glattleder von Coccinelle. ©Hersteller Beuteltasche „Complice L“ aus Baumwollcanvas von Longchamp. ©Hersteller Korrigierendes Sonnenschutzfluid „Sun Perfect-Invisible Fluid Glow Booster“ mit Schutzfaktor 50 für fahle Haut ©Hersteller

Luftig, leicht und perfekt für die warmen Temperaturen

Genau diese Vielseitigkeit macht den Trend für 2026 so spannend. Präzise Schnitte, hochwertige Materialien und eine an die klassische Schneiderei angelehnte Verarbeitung verleihen ihr eine unerwartete Eleganz. Bermudas erscheinen mit klaren Linien und großzügigen Proportionen, während kurze Modelle sportliche Referenzen aufgreifen und ihre Energie aus der Welt des Tennis, Running oder Beachclubs beziehen. Die kurze Hose wird damit zum Bindeglied zwischen Komfort und Raffinesse.

Wie stylt man Shorts im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration.

Shorts wirken raffinierter, wenn sie unter einem langen Hemdkleid oder leichten Sommermantel hervorblitzen. Die zusätzliche Stofflage schafft Bewegung und verleiht dem Look mehr Tiefe. Wichtig ist, dass die äußere Schicht offen getragen wird, damit die Shorts sichtbar bleiben und die Silhouette nicht verloren geht. Gleichzeitig schützt der Überwurf vor Sonne und verleiht dem Outfit eine elegante, moderne Note. ©Hersteller Eine Spitzenbluse, Stickereien oder transparente Stoffe schaffen einen spannenden Kontrast zur lässigen Denim-Optik. Damit der Look ausgewogen wirkt, sollte nur ein Teil des Outfits verspielt sein. Die Shorts sorgen für Bodenhaftung, während das feminine Oberteil Leichtigkeit und Eleganz ins Styling bringt. Besonders harmonisch dazu wirken natürliche Farben und Accessoires aus Leder oder Bast. ©Hersteller Eine Weste verleiht Shorts sofort mehr Struktur. Besonders harmonisch wirkt es, wenn die Shorts etwas weiter geschnitten sind und die Weste auf Taillenhöhe endet oder im Bund verschwindet. Dadurch entstehen ausgewogene Proportionen und die Silhouette wirkt definierter. Ein Gürtel betont zusätzlich die Körpermitte, während ein schlichtes Top unter der Weste für Ruhe im Outfit sorgt.

©Hersteller

Sandro kombiniert helle Jeansshorts mit Kniestrümpfen und einem Peplum-Top und verleiht dadurch dem lässigen Denim-Look eine elegante Note ©Hersteller Bei Zimmermann werden Shorts in Häkeloptik zum idealen Begleiter für Bikinis ©Hersteller Bei Max Mara verleiht grober Strick den kurzen Shorts eine gemütliche Wirkung ©Hersteller

So geht’s: Shorts bilden die Basis dieses Looks. Ein Cropped Top betont die Taille, während der Blazer dem Outfit Struktur und eine gestreckte Silhouette verleiht. Ein feiner Kettengürtel setzt einen eleganten Akzent und wertet die kurze Hose zusätzlich auf. Schwarze Accessoires sorgen für spannende Kontraste und geben der hellen Kombination mehr Tiefe und eine moderne Ausstrahlung.

Rebecca Kunikowski zeigte sich in einem Look, der sommerliche Leichtigkeit mit modernem Tailoring verbindet. Blazer und Shorts wirken elegant, schwarze Riemchensandalen sorgen für spannenden Kontrast. ©Getty Images

Riemchensandalen von Steve Madden ©Hersteller Shorts von Reiss ©Hersteller Cropped Top von Oysho bei Zalando ©Hersteller Blazer aus Viskose Stretch von Comma ©Hersteller Clutch von Grace Hawthorne ©Hersteller