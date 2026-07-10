Frau in blauer Sommerkleidung und Sonnenbrille lehnt entspannt an einer hellen Mauer am Meer.
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Lifestyle

Shorts im Trend: Kurze Hosen sind zurück

Von casual bis chic – kurze Hosen sind zurück. Bei den warmen Temperaturen kommen die luftigen Allrounder wie gerufen.

10.07.26

von Barbara Zach 

Kaum ein Kleidungsstück verkörpert den Sommer so selbstverständlich wie die kurze Hose. Was einst als praktische Bekleidung für Sport, Freizeit und Urlaub begann, hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Mode entwickelt. Historisch war die kurze Hose zunächst Männern und Jungen vorbehalten. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts eroberte sie Schritt für Schritt die Damenmode und wurde zum Symbol für gesellschaftlichen Wandel, Freiheit und einen neuen Umgang mit Körperlichkeit.

Model auf dem Laufsteg in beigem Safari-Outfit mit Gürtel und Shorts.

Luisa Spangnioli

©Hersteller
Modell in cremefarbenem Outfit mit Fransengilet, Shorts, Tasche und High Heels vor neutralem Hintergrund.

Brunello Cucinelli

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Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg einen beigen Strickpullover, Shorts mit Scheiben-Applikationen und einen passenden Turban.

Luisa Spangnioli

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Model auf dem Laufsteg mit roter Bluse, schwarzem Oberteil, lilafarbenen Shorts und schwarzer Handtasche.

Prada

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Model läuft auf dem Laufsteg in roter Bandeau-Top, beiger Shorts, gemustertem Mantel und hohen Stiefeln.

Hermes

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Heute ist sie weit mehr als ein funktionales Sommerteil. Sie steht für Selbstbestimmung, Komfort und die Fähigkeit, Eleganz neu zu definieren. Psychologisch vermitteln Shorts Offenheit, Dynamik und Leichtigkeit.

Schnittführung  als Botschaft

Das sichtbare Bein lässt Silhouetten aktiver wirken und erzeugt einen Eindruck von Beweglichkeit und Selbstvertrauen. Gleichzeitig entscheidet die Schnittführung über die Botschaft des Looks. Während knappe Modelle Jugendlichkeit und Unbeschwertheit ausstrahlen, wirken längere Varianten souverän, modern und urban. 

Roségoldenes Cartier-Armband mit bunten Edelsteinen auf schwarzem Hintergrund.

Armreif „Love“ aus 18 kt Roségold mit Edelsteinen von Cartier.

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Parfümflakon mit Holzverschluss und goldfarbenem Inhalt auf weißem Hintergrund.

Eau de Parfum „Ricordami“, orientalischer Vanilleduft von Bottega Veneta

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Weiße Shorts mit Sommerlichen Mustern wie einer Krabbe oder einem Seestern

Bedruckte Shorts aus Baumwolle von Alémais bei Mytheresa. 

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Beige Schuhe mit Absatz

Mules „C-Everyday“ aus Glattleder von Coccinelle. 

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Beuteltasche „Complice L“ aus Baumwollcanvas von Longchamp.

Beuteltasche „Complice L“ aus Baumwollcanvas von Longchamp.

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Weiße und goldene Lancaster Sun Perfect Air SPF 50 Sonnenpflegeflasche auf grünem Hintergrund.

Korrigierendes Sonnenschutzfluid „Sun Perfect-Invisible Fluid Glow Booster“ mit Schutzfaktor 50 für fahle Haut

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Luftig, leicht und perfekt für die warmen Temperaturen

Genau diese Vielseitigkeit macht den Trend für 2026 so spannend. Präzise Schnitte, hochwertige Materialien und eine an die klassische Schneiderei angelehnte Verarbeitung verleihen ihr eine unerwartete Eleganz. Bermudas erscheinen mit klaren Linien und großzügigen Proportionen, während kurze Modelle sportliche Referenzen aufgreifen und ihre Energie aus der Welt des Tennis, Running oder Beachclubs beziehen. Die kurze Hose wird damit zum Bindeglied zwischen Komfort und Raffinesse

Wie stylt man Shorts im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration. 

Model auf Laufsteg in gestreiftem Oversize-Hemd, weißen Shorts und Sandalen mit Gürtel.

Shorts wirken raffinierter, wenn sie unter einem langen Hemdkleid oder leichten Sommermantel hervorblitzen. Die zusätzliche Stofflage schafft Bewegung und verleiht dem Look mehr Tiefe. Wichtig ist, dass die äußere Schicht offen getragen wird, damit die Shorts sichtbar bleiben und die Silhouette nicht verloren geht. Gleichzeitig schützt der Überwurf vor Sonne und verleiht dem Outfit eine elegante, moderne Note. 

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Eine Frau mit kurzen Jeansshorts und einer rosa Bluse

Eine Spitzenbluse, Stickereien oder transparente Stoffe schaffen einen spannenden Kontrast zur lässigen Denim-Optik. Damit der Look ausgewogen wirkt, sollte nur ein Teil des Outfits verspielt sein. Die Shorts sorgen für Bodenhaftung, während das feminine Oberteil Leichtigkeit und Eleganz ins Styling bringt. Besonders harmonisch dazu wirken natürliche Farben und Accessoires  aus Leder oder Bast.

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Model auf dem Laufsteg mit gemustertem Blazer, weißen Shorts, Baskenmütze und Stiefeln.

Eine Weste verleiht Shorts sofort mehr Struktur. Besonders harmonisch wirkt es, wenn die Shorts etwas weiter geschnitten sind und die Weste auf Taillenhöhe endet oder im Bund verschwindet. Dadurch entstehen ausgewogene Proportionen und die Silhouette wirkt definierter. Ein Gürtel betont zusätzlich die Körpermitte, während ein schlichtes Top unter der Weste für Ruhe im Outfit sorgt. 
 

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Junge Frau mit Sonnenbrille sitzt in schwarzem Top und hellem Shorts auf einem Holztisch.

Sandro kombiniert helle Jeansshorts mit Kniestrümpfen und einem Peplum-Top und verleiht dadurch dem lässigen Denim-Look eine elegante Note 

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Von hinten gesehene Frau im Bikini vor blauem Himmel und Meeresblick.

Bei Zimmermann werden Shorts in Häkeloptik zum idealen Begleiter für Bikinis 

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Eine Person trägt einen beigen, gerippten Strickpullover zu kurzen, hellen Shorts mit Netzstruktur.

Bei Max Mara verleiht grober Strick den kurzen Shorts eine gemütliche Wirkung

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So geht’s:

Shorts bilden die Basis dieses Looks. Ein Cropped Top betont die Taille, während der Blazer dem Outfit Struktur und eine gestreckte Silhouette verleiht. Ein feiner Kettengürtel setzt einen eleganten Akzent und wertet die kurze Hose zusätzlich auf. Schwarze Accessoires sorgen für spannende Kontraste und geben der hellen Kombination mehr Tiefe und eine moderne Ausstrahlung.

Eine Frau in weißem Blazer und Shorts geht lächelnd eine Straße entlang und schaut auf ihr Handy.

Rebecca Kunikowski zeigte sich in einem  Look, der sommerliche Leichtigkeit mit modernem Tailoring verbindet. Blazer und Shorts wirken elegant,  schwarze Riemchensandalen sorgen  für  spannenden Kontrast.

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Schwarze Riemchensandalen von Steve Madden

Riemchensandalen von Steve Madden

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weiße Shorts von Reiss

Shorts von Reiss

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Weißes Cropped Top von Oysho bei Zalando

Cropped Top von Oysho bei Zalando

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Weiße Damenblazer mit Revers, Knopfverschluss und Taschen auf hellem Hintergrund.

Blazer aus Viskose Stretch von Comma

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Schwarze Tasche die glänzt

Clutch von Grace Hawthorne

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Wie werden weiße Shorts wieder sauber?

Weiße Shorts zeigen Sonnencremeflecken besonders schnell. Bei leichten Vergilbungen kann eine Paste aus Natron und etwas Wasser helfen. Einfach auf die betroffenen Stellen auftragen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend wie gewohnt waschen. 

(kurier.at)  |  Stand:

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