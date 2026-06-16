Das neue Millionen-Geschäft der Stilvorbilder

Noch vor wenigen Monaten zeigte Meghan, Herzogin von Sussex, auf ihrer Shopmy-Seite eine erstaunlich bodenständige Garderobe: einen Trenchcoat von Uniqlo, Basics von J.Crew, schlichte Sandalen. „Eine handverlesene Auswahl der Dinge, die ich liebe“ stand darüber – und der kleine Hinweis, dass die Links Provision bringen können. Ihre Seite mit Empfehlungen ist inzwischen leergeräumt. War der Schritt vom royalen Stilvorbild zur Frau, die an jedem Klick mitverdient, vielleicht doch ein wenig zu offensichtlich? Offiziell erklärt wurde der Rückzug nicht. Sicher ist nur: Kaum ein neues Geschäftsmodell zeigt derzeit besser, wie sich Mode und der Einfluss von Promis im digitalen Zeitalter verändern.

Herzogin Meghan in einem Trenchcoat mit Jeans und T-Shirt. Sie hat ihre Lieblingsstücke empfohlen und damit Geld verdient. Das tut sie jetzt nicht mehr. ©via REUTERS/Jonathan Brady

200 Millionen Umsatz pro Monat Die Plattform ShopMy, 2020 von der Amerikanerin Tiffany Lopinsky mitgegründet, mischt gerade die Modewelt auf. Das Prinzip ist einfach: Stilvorbilder stellen ihre persönliche Auswahl an Kleidung, Beautyprodukten oder Wohnaccessoires zusammen und versehen sie mit Affiliate-Links (Partner-Links). Kauft jemand über diesen Link ein, erhält die Person eine Provision, meist zwischen zehn und 30 Prozent. Die Plattform zählt inzwischen Hunderttausende Creator und vermittelt Produkte im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar pro Monat. Zuletzt wurde das Start-up mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.

Ein Coup für die App Shopmy war die Mitgliedschaft von Sofia Richie Grainge, die viele Kunden anzieht. ©EPA/JUSTIN LANE

Fashionista Elsa Hosk zeigt auch ihre eigene Marke. ©APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Demi Moores Stylist Brad Goreski gibt Tipps. ©APA/AFP/LISA O'CONNOR

Dabei geht es längst nicht mehr nur um klassische Influencerinnen. Auf Shopmy finden sich inzwischen auch die neuen Mode-Orakel: Sofia Richie Grainge mit ihrem makellosen „Quiet Luxury“-Look, Modefan und Model Elsa Hosk oder Tiktok-Superstar Alix Earle. Laut Berichten der Financial Times verdienen mittlerweile selbst Creator mit vergleichsweise kleinen Communitys enorme Summen. Einige sollen über ShopMy mehrere Hunderttausend Dollar pro Monat umsetzen. Der Grund: Die Plattform belohnt nicht nur Reichweite, sondern vor allem Vertrauen. Wer eine kleine, aber kaufkräftige Community hat, kann lukrativer sein als jemand mit Millionen Fans, die nur zuschauen.

Alix Earle ist eine der wichtigsten Einflüsterinnen für die Gen Z. ©APA/AFP/LEONARDO MUNOZ

Bewährtes ist beliebt Besonders gut verkaufen sich dabei die ewigen und eher unspektakulären Sehnsuchtsobjekte der Modewelt: perfekt sitzende Jeans, weiße T-Shirts, hochwertige Strickteile und Beauty-Lieblinge wie eine nicht fettende Sonnencreme. Vielleicht liegt genau darin der Grund, warum Shopmy einen Nerv trifft. Die offene Werbung wirkt paradoxerweise ehrlicher als manches inszenierte Instagram-Posting, das scheinbar nebenbei Produkte bewirbt.