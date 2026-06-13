Modetrend Safari: So trägt man den Look im Alltag elegant

Von Barbara Zach Kaum ein Sommertrend kehrt so verlässlich zurück wie Safari. Diesen Sommer wirkt der Look allerdings entspannter und etwas weicher als noch in den vergangenen Jahren. Was einst aus Expeditions- und Militärkleidung entstand, erscheint heute überraschend elegant und entspannt zugleich. Silhouetten fallen lockerer, Stoffe bewegen sich leichter und Farben erinnern an Sand, trockene Erde sowie von der Sonne ausgebleichte Landschaften.

ERMANO SCERVINO ©Hersteller BALMAIN ©Hersteller MICHAEL KORS COLLECTION ©Hersteller BRUNELLO CUCINELLI ©Hersteller LORO PIANA ©Hersteller

Von Forschern und Hollywood Die Wurzeln des Safari-Looks reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Britische Offiziere und Forscher trugen in Afrika und Indien funktionale Kleidung aus Khaki und Leinen mit aufgesetzten Taschen, Gürteln und leichten Jacken, die vor Hitze schützen sollten. In den 1930ern machte Hollywood daraus eine glamouröse Fantasie von Abenteuer und Fernweh. Später griffen Designer wie Yves Saint Laurent den Stil auf und übersetzten ihn in eine sinnlichere, elegantere Form. Vor allem seine ikonischen Safari-Jacken prägen das Bild bis heute.

Sonnenbrille von Cartier ©Hersteller Handytasche "The Porter" aus Raffiabast und Leder von Lutz Morris ©Hersteller Halstuch von Simone Bruhns ©Hersteller Splitring aus 18kt Gold mit Diamanten bei Elsa Peretti von Tiffany ©Hersteller Sandalen "Arizona" aus Leder und Raffiabast von Birkenstock ©Hersteller Tasche "Shell" von Coccinelle ©Hersteller

Designer zeigen den Safari-Look heuer von einer anderen Seite. Funktionale Details wie große Taschen oder Gürtel treten in den Hintergrund, Jacken wirken lässiger und fallen locker über die Schultern. Viele Kleider greifen mit ihren fließenden Silhouetten die Leichtigkeit von Kaftanen auf. Dazu kommen natürliche Materialien wie Leinen, gewaschene Seide, Wildleder und weiches Leder mit mattem Finish. Farblich bleibt die Richtung erdig und ruhig.

Hermès peppt den Look mit Seidentüchern auf ©Gorunway.com Balmain erzeugt Bewegung durch fließende Stoffqualitäten und setzt mit auffälligen Accessoires spannende Kontraste ©Gorunway.com Barbara Bui setzt auf Schuhwerk aus braunem Leder, das an klassische Expeditions- oder Gladiatorensandalen erinnert ©Hersteller

Life Hack Wie bekommen Lederaccessoires eine schöne Patina? Getragene Ledergürtel oder Taschen gewinnen oft erst mit der Zeit an Charakter. Eine kleine Menge farbloser Lederpflege, sparsam mit einem weichen Baumwolltuch eingearbeitet, frischt trockenes Leder auf und macht die Oberfläche geschmeidiger. Vor allem warme Cognac- oder Camel-Töne wirken dadurch satter und lebendiger. Wichtig ist, das Produkt gut einziehen zu lassen und überschüssige Pflege anschließend sanft auszupolieren.

Stilspiel Wie trägt man Safari im Alltag? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Feminin Besonders feminin wird der Safari-Trend mit fließenden Stoffen, soften Drapierungen und natürlichen Nuancen wie Sand, Stein oder Taupe. Geraffte Silhouetten verleihen dem Look Bewegung und Leichtigkeit, während Accessoires mit Tasseln, Flechtdetails oder Goldakzenten einen guten Kontrast setzen und den Look erden.

Feminin: Look von Balmain ©Hersteller

Urban Cargo-Minis, Utility-Taschen und schmale Gürtel bringen den Safari-Trend jetzt in eine moderne, urbane Richtung. Besonders lässig wirkt der Look in Kombination mit einem schlichten weißen Tanktop, das die funktionalen Elemente ausbalanciert und dem Outfit Leichtigkeit verleiht. Accessoires in Khaki, Sand und dunklem Leder unterstreichen zusätzlich den entspannten Charakter

Urban: Look von Isabel Marant ©gorunway.com

Subtil Safari-Elemente wirken besonders modern, wenn sie subtil eingesetzt werden: Ein schmaler Ledergürtel verleiht fließenden Silhouetten mehr Kontur, während Taschen mit Fransen oder Vintage-Finish cleane Looks auflockern. Besonders zeitgemäß wirkt der Trend in hochwertigen Naturmaterialien und soften Erdtönen, die minimalistischen Outfits sofort Wärme und Tiefe verleihen und den Look gleichzeitig elegant und alltagstauglich wirken lassen.

Subtil: Look von Michael Kors Collection ©Isodore Montag/gorunway.com

Guter Stoff

Leinen gilt als einer der wichtigsten Safari-Stoffe, weil es leicht und kühl auf der Haut ist. ©Getty Images/iStockphoto/spinspinspin/iStockphoto Wildleder verleiht Looks durch seine weiche, matte Oberfläche eine besonders luxuriöse Wirkung. ©Getty Images/apugach/iStockphoto Glattleder sorgt mit seiner glatten Struktur für moderne Kontraste und bringt Tiefe in natürliche Farbwelten. ©Getty Images/iStockphoto/sankai/iStockphoto Wildseide wirkt edel und leicht unregelmäßig in der Oberfläche, wodurch sie hochwertig erscheint. ©Getty Images/iStockphoto/blackred/iStockphoto

Style Bar Einkleiden wie die englische Fußballerin Leah Williamson: Wir haben ihrem Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Die englische Fußballerin Leah Williamson ©Alan Chapman/Dave Benett/Getty I/Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images

Der Look von Leah Williamson wirkt schlicht, modern und entspannt. Die Kombination aus heller Bluse, braunem Leder und warmen Naturtönen verleiht dem Outfit eine lässige Eleganz, die perfekt zur neuen Safari-Ästhetik passt.

Hose "Kelvina" mit aufgesetzten Taschen von Marant Etolie ©Hersteller Leinenhemd mit aufgesetzter Brusttasche von Mango ©Hersteller Ledergürtel mit Goldschnalle von Boss ©Hersteller Mules aus Schafsleder von Massimo Dutti ©Hersteller Handtasche von Mango bei Peek & Cloppenburg ©Hersteller