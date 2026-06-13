Ein blondes Model in einem Braunen Blazer
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Lifestyle

Modetrend Safari: So trägt man den Look im Alltag elegant

Zwischen Wüste und City zeigt sich Safari Mode 2026 weicher, fließender und luxuriöser denn je.

13.06.26

Von Barbara Zach

Kaum ein Sommertrend kehrt so verlässlich zurück wie Safari. Diesen Sommer wirkt der Look allerdings entspannter und etwas weicher als noch in den vergangenen Jahren. Was einst aus Expeditions- und Militärkleidung entstand, erscheint heute überraschend elegant und entspannt zugleich. Silhouetten fallen lockerer, Stoffe bewegen sich leichter und Farben erinnern an Sand, trockene Erde sowie von der Sonne ausgebleichte Landschaften.

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ERMANO SCERVINO

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BALMAIN

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MICHAEL KORS COLLECTION

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BRUNELLO CUCINELLI

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LORO PIANA

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Von Forschern und Hollywood

Die Wurzeln des Safari-Looks reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Britische Offiziere und Forscher trugen in Afrika und Indien funktionale Kleidung aus Khaki und Leinen mit aufgesetzten Taschen, Gürteln und leichten Jacken, die vor Hitze schützen sollten. In den 1930ern machte Hollywood daraus eine glamouröse Fantasie von Abenteuer und Fernweh. Später griffen Designer wie Yves Saint Laurent den Stil auf und übersetzten ihn in eine sinnlichere, elegantere Form. Vor allem seine ikonischen Safari-Jacken prägen das Bild bis heute.

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Sonnenbrille von Cartier

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Handytasche "The Porter" aus Raffiabast und Leder von Lutz Morris

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Halstuch von Simone Bruhns

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Splitring aus 18kt Gold mit Diamanten bei Elsa Peretti von Tiffany

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Sandalen "Arizona" aus Leder und Raffiabast von Birkenstock

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Tasche "Shell" von Coccinelle

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Designer zeigen den Safari-Look heuer von einer anderen Seite. Funktionale Details wie große Taschen oder Gürtel treten in den Hintergrund, Jacken wirken lässiger und fallen locker über die Schultern. Viele Kleider greifen mit ihren fließenden Silhouetten die Leichtigkeit von Kaftanen auf. Dazu kommen natürliche Materialien wie Leinen, gewaschene Seide, Wildleder und weiches Leder mit mattem Finish. Farblich bleibt die Richtung erdig und ruhig.

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Hermès peppt den Look mit Seidentüchern auf 

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Balmain erzeugt Bewegung durch fließende Stoffqualitäten und setzt mit auffälligen Accessoires spannende Kontraste

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Barbara Bui setzt auf Schuhwerk aus braunem Leder, das an klassische Expeditions- oder Gladiatorensandalen erinnert 

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Life Hack

Wie bekommen Lederaccessoires eine schöne Patina?

Getragene Ledergürtel oder Taschen gewinnen oft erst mit der Zeit an Charakter. Eine kleine Menge farbloser Lederpflege, sparsam mit einem weichen Baumwolltuch eingearbeitet, frischt trockenes Leder auf und macht die Oberfläche geschmeidiger. Vor allem warme Cognac- oder Camel-Töne wirken dadurch satter und lebendiger. Wichtig ist, das Produkt gut einziehen zu lassen und überschüssige Pflege anschließend sanft auszupolieren. 

Stilspiel

Wie trägt man Safari im Alltag? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Feminin

Besonders feminin wird der Safari-Trend mit fließenden Stoffen, soften Drapierungen und natürlichen Nuancen wie Sand, Stein oder Taupe. Geraffte Silhouetten verleihen dem Look Bewegung und Leichtigkeit, während Accessoires mit Tasseln, Flechtdetails oder Goldakzenten einen guten Kontrast setzen und den Look erden. 

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Feminin: Look von Balmain

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Urban

Cargo-Minis, Utility-Taschen und schmale Gürtel bringen den Safari-Trend jetzt in eine moderne, urbane Richtung. Besonders lässig wirkt der Look in Kombination mit einem schlichten weißen Tanktop, das die funktionalen Elemente ausbalanciert und dem Outfit Leichtigkeit verleiht. Accessoires in Khaki, Sand und dunklem Leder unterstreichen zusätzlich den entspannten Charakter

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Urban: Look von Isabel Marant

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Subtil

Safari-Elemente wirken besonders modern, wenn sie subtil eingesetzt werden: Ein schmaler Ledergürtel verleiht fließenden Silhouetten mehr Kontur, während Taschen mit Fransen oder Vintage-Finish cleane Looks auflockern. Besonders zeitgemäß wirkt der Trend in hochwertigen Naturmaterialien und soften Erdtönen, die minimalistischen Outfits sofort Wärme und Tiefe verleihen und den Look gleichzeitig elegant und alltagstauglich wirken lassen. 

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Subtil: Look von Michael Kors Collection

©Isodore Montag/gorunway.com

Guter Stoff

Natural white fabric texture for background

Leinen gilt als einer der wichtigsten Safari-Stoffe, weil es leicht und kühl auf der Haut ist. 

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Closeup of chocolate brown faux suede polyester fabric in soft folds

Wildleder verleiht Looks durch seine weiche, matte Oberfläche eine  besonders luxuriöse Wirkung. 

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Brown leather texture background

Glattleder sorgt mit seiner glatten Struktur für moderne Kontraste und bringt Tiefe in natürliche Farbwelten.

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Beige Colored Silk Wavy Texture Background

Wildseide wirkt edel und leicht unregelmäßig in der Oberfläche, wodurch sie  hochwertig erscheint.

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Style Bar

Einkleiden wie die englische Fußballerin Leah Williamson: Wir haben ihrem Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt

British Vogue & GQ Celebrate Fashion & Film At Simpsons In The Strand

Die englische Fußballerin Leah Williamson

©Alan Chapman/Dave Benett/Getty I/Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images

Der Look von Leah Williamson wirkt schlicht, modern und entspannt. Die Kombination aus heller Bluse, braunem Leder und warmen Naturtönen verleiht dem Outfit eine lässige Eleganz, die perfekt zur neuen Safari-Ästhetik passt.

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Hose "Kelvina" mit aufgesetzten Taschen von Marant Etolie

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Leinenhemd mit aufgesetzter Brusttasche von Mango

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Ledergürtel mit Goldschnalle von Boss 

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Mules aus Schafsleder von Massimo Dutti

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Handtasche von Mango bei Peek & Cloppenburg

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So geht’s

Ein moderner Safari-Look lebt von warmen Naturtönen und weichen Materialien. Eine Hose aus braunem Leder bildet die Basis und wird mit einer locker fallenden Leinenbluse kombiniert. Accessoires aus Wildleder greifen die erdige Farbpalette auf und verleihen dem Styling Tiefe. Spitze Mules in hellen Nuancen lockern etwas auf und bilden eine gute Klammer zum hellen Oberteil. 

(kurier.at)  |  Stand:

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