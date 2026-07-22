Kinohit des Sommers: Die „Odyssee“-Stars im Stilvergleich
Die fünf Hauptdarstellerinnen in Christopher Nolans Film-Epos zählen auch zu Hollywoods aktueller Style-Elite. Was ihren Stil ausmacht und wer hinter den Glamour-Looks steht.
Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 264 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende hat Christopher Nolans „Odyssee“ einen Traumstart – den erfolgreichsten seiner bisherigen Karriere – hingelegt. Neben der spektakulären Neuinterpretation von Homers Epos sorgt auch der hochkarätige Cast für Aufmerksamkeit: Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Mia Goth und Zendaya verkörpern an der Seite von Matt Damon und Tom Holland die zentralen Frauenfiguren der Geschichte.
PR-Tour als Modeschau
Damit hat Regisseur Nolan fünf der angesagtesten weiblichen Hollywoodstars – drei Oscar-Preisträgerinnen und zwei Aushängeschilder der neuen Generation – an Land gezogen. Denn die Schauspielerinnen überzeugen nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf dem Red Carpet, wo sie in Couture-Kreationen glänzen und mit den besten Stylisten kooperieren. Kein Wunder also, dass die üppige Marketingkampagne anlässlich des „Odyssee“-Starts zum Modespektakel geriet und Fotos der Looks die sozialen Medien fluteten.
Charlize Theron (50) alias Calypso
Als Botschafterin von Dior trägt die Südafrikanerin meist Roben des Modehauses – bei der „Odyssee“-Tour sah man sie aber auch in Givenchy (Foto). Charakteristisch ist ihr Spiel mit Kontrasten: Smokings treffen auf feminine Silhouetten, Schwarz-Weiß-Looks auf glitzernde Couture-Kleider.
Leslie Fremar begann als Assistentin von Miuccia Prada und zählt heute mit Klientinnen wie Julianne Moore und Jennifer Connelly zur
A-Liga der Celebrity-Stylistinnen. Für Theron erschuf sie einen hocheleganten, modernen Look, der zeitlos und niemals überladen wirkt.
Anne Hathaway (43) alias Penelope
Bei ihren Red-Carpet-Anfängen wirkte Hathaway noch blass und unscheinbar, inzwischen gilt der Star aus „Der Teufel trägt Prada“ als Garant für wahre Wow-Looks. Die „Odyssee“-Premieren bestritt sie mit Babybauch und fließende Maßanfertigungen von z. B. Dior (Foto).
Die Frau hinter Hathaways Stilevolution heißt Erin Walsh und ist für ihre selbstbewussten Looks bekannt. Für rote Teppiche setzt das Duo auf Entwürfe großer Modehäuser wie Armani, Versace oder Valentino, immer wieder mit Anspielungen auf Rollen und Modegeschichte(n).©REUTERS/Isabel Infantes
Zendaya (29) alias Athena
Zendayas Look ist experimentell und eng mit ihren Filmrollen verbunden. Und davon gab es dieses Jahr schon einige: Bei den Premieren von „Euphoria“, „The Drama“ und „Spider Man“ lieferte sie jeweils passende Outfits, als Göttin der Weisheit setzte sie nun auf skulpturale Silhouetten und Metallic-Töne.
Seit ihrer Teenagerzeit vertraut Zendaya auf die Geschicke von Law Roach. Der selbst ernannte „Image-Architekt“ ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Zendaya heute als eine der größten Modeikonen ihrer Generation gilt. 2023 zog er sich zurück und betreut nur noch einzelne Projekte.
Mia Goth (32) alias Melantho
Die junge Britin hat sich mit einem unverwechselbaren Look zwischen Gothic-Romantik und modernem Minimalismus einen Namen gemacht. Statt auffälliger Farben setzt sie meist auf Schwarz, Weiß und Creme sowie auf transparente Elemente und Spitze.
Goth arbeitet aktuell mit der Hollywood-Stylistin Jamie Mizrahi zusammen. Mizrahi ist bekannt für ihren zurückhaltenden, luxuriösen Stil und betreut unter anderem auch Adele, Jennifer Lawrence sowie die Serien-Lieblinge Jeremy Allen White und Pedro Pascal.©REUTERS/Danny Moloshok
Lupita Nyong’o (43) alias Helena von Troja
Mit ihrem himmelblauen Prada-Plisseekleid trug sich die kenianisch-amerikanische Schauspielerin 2014 in die Mode-Annalen ein. Seitdem wurde sie stetig mutiger und begeisterte bei der London-Premiere von „Odyssee“ in einem transparenten Mesh-Kleid von Christian Cowan.
Micaela Erlanger habe sie erst dazu gebracht, Mode zu lieben, sagt Nyong’o über ihre langjährige Stylistin. Für die „Odyssee“-Pressetour entwickelte Erlanger für Nyong’o Looks, die von griechischer Mythologie inspiriert sind, ohne in klassisches „Method Dressing“ zu verfallen.©EPA/ANDY RAIN
Filmkostüme
Auch im Film spielen die Kostüme eine zentrale Rolle. Statt einem historisch exakten „Sandalenlook“ setzte Kostümbildnerin Ellen Mirojnick auf eine zeitlose Ästhetik, die antike Elemente mit moderner Eleganz verbindet. Fließende Leinenstoffe, aufwendige Drapierungen, Sandtöne und kunstvoller Schmuck prägen die Garderobe der Protagonistinnen. Mythologie ließe sich nicht einfach übersetzen, sagte Mirojnick zur Vogue: „Man muss sie neu interpretieren.“
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