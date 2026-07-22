Kinohit des Sommers: Die „Odyssee“-Stars im Stilvergleich

Charlize Theron (50) alias Calypso

Als Botschafterin von Dior trägt die Südafrikanerin meist Roben des Modehauses – bei der „Odyssee“-Tour sah man sie aber auch in Givenchy (Foto). Charakteristisch ist ihr Spiel mit Kontrasten: Smokings treffen auf feminine Silhouetten, Schwarz-Weiß-Looks auf glitzernde Couture-Kleider.

Leslie Fremar begann als Assistentin von Miuccia Prada und zählt heute mit Klientinnen wie Julianne Moore und Jennifer Connelly zur

A-Liga der Celebrity-Stylistinnen. Für Theron erschuf sie einen hocheleganten, modernen Look, der zeitlos und niemals überladen wirkt.

©APA/AFP/CARLOS JASSO