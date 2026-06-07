Ein Model in einem zartrosa Zweiteiler
Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Lifestyle

Pastellfarben kombinieren: So stylen Sie den Trend 2026 modern

Pastelltöne zeigen sich heuer überraschend klar, reduziert und moderner denn je.

07.06.26

Von Barbara Zach

Pastelltöne zählen zu den Konstanten der Modegeschichte. Schon im 18. Jahrhundert galten pudrige Nuancen in den europäischen Salons als Ausdruck von Eleganz und gesellschaftlichem Status. In den 1950er-Jahren standen sie für feminine Raffinesse, in den 1990er-Jahren wurden sie zur bewussten Gegenbewegung zu lauten Farben und starken Kontrasten.

46-225095818

Chanel

©Hersteller
46-225095820

Valentino

©Hersteller
46-225095816

Alberta Ferretti

©Hersteller
46-225095846

Simona Rocha

©Ben Broomfield @photobenphoto
Anteprima Fashion Show - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Anteprima

©Getty Images for Anteprima
46-225095842

Blumarine

©Hersteller

Für Frühjahr und Sommer 2026 wirken Pastelltöne allerdings weniger romantisch oder nostalgisch als noch in früheren Saisonen. Die neuen Nuancen erscheinen klarer, urbaner und deutlich moderner.

Weich und klar

Gerade darin liegt ihre besondere Wirkung. Pastellfarben strahlen Ruhe, Leichtigkeit und Optimismus aus, behalten dabei aber eine gewisse Präsenz. Anders als kräftige Töne drängen sie sich nicht in den Vordergrund, sondern verleihen einem Look Tiefe und Selbstverständlichkeit. Die Farbpalette wirkt weich und klar zugleich, feminin, aber mit einer modernen, reduzierten Ausstrahlung.

46-225095814

 Sonnenbrille von Ferragamo

©Hersteller
46-225095808

Schal aus Kaschmir von 19 Andreas’s 47

©Hersteller
46-225095812

Tasche "Carry all" aus Monogram Canvas von Louis Vuitton

©Hersteller
46-225095810

Hut "Sitra" von Loro Piana

©Hersteller
46-225095822

Ring der "Red Carpet"-Kollektion aus 18kt Weiß- und Gelbgold mit einem gelben Diamanten von Chopard

©Hersteller
46-225095824

Sandale "Love Struck" von Aquazzura

©Hersteller

Besonders spannend wird dieser Effekt in Kombination mit minimalistischen Schnitten, transparenten Materialien oder präzisem Tailoring. Pastelltöne verleihen klaren Silhouetten mehr Leichtigkeit und geben selbst reduzierten Looks eine moderne Frische. Auch auf den internationalen Laufstegen zeigt sich, wie stark sich der Trend verändert hat. Pastell steht nicht länger für einen romantischen Akzent, sondern für eine moderne Stilhaltung. Monochrome Looks, fließende Stoffe und reduzierte Formen verleihen den soften Farben Klarheit.

46-225198440

Bei Valentino blitzt unter dem asymmetrischen Samtkleid zartrosa Spitze hervor.

©Hersteller
46-225095840

Sportmax kombiniert zu zartem Buttergelb Accessoires mit Blumenprints

©Armando Grillo/gorunway.com
46-225095838

Chanel spielt mit transparenter Spitze und floralen Details

©Hersteller

Life Hack

Wie wirken Pastelllooks fließender und hochwertiger?  

Damit feine Pastelllooks hochwertig wirken, empfiehlt sich Dämpfen statt klassischem Bügeln. Feine Stoffe wie Chiffon, Satin oder Organza fallen dadurch weicher und behalten ihre fließende Optik. Gleichzeitig verhindert Wasserdampf harte Bügelkanten, die helle Materialien schnell steif und weniger hochwertig erscheinen lassen.

Stilspiel

Wie trägt man Pastelltöne im Alltag? Diese drei Möglichkeiten zeigen es vor.

Monochrom

Monochrome Pastelllooks leben von feinen Abstufungen und spannenden Materialkontrasten. Matter Satin, leicht strukturierte Baumwolle oder fließender Popeline verleihen hellen Nuancen Tiefe und verhindern, dass der Look beliebig wirkt. Besonders überzeugend erscheint das Styling, wenn Accessoires farblich zurückhaltend bleiben und klare Proportionen die Silhouette definieren.

46-225095888

Monochromer Look von Genny

©Umberto Fratini/gorunway.com

Akzent

Schwarze Details brechen die Weichheit von Pastelltönen auf und verleihen fließenden Looks mehr Kontur. Schmale Gürtel, dunkle Sandalen oder grafische Kanten setzen gezielt Kontraste und nehmen soften Farben ihre Verspieltheit. Entscheidend bleibt ein reduzierter Einsatz, damit die Leichtigkeit der hellen Nuancen erhalten bleibt.

46-225095890

Akzente: Look von Emporio Armani

©Hersteller

Transparenz

Transparente Stoffe bringen Bewegung in zarte Pastelltöne und verleihen fließenden Silhouetten eine fast schwerelose Wirkung. Organza, Chiffon und feine Layer erzeugen Tiefe, ohne die Leichtigkeit der Farben zu verlieren. Modern wirkt der Look vor allem dann, wenn Transparenz locker fällt und mit großzügigen Volumen kombiniert wird.

46-225095892

Transparenter Look von Alberta Ferretti

©Hersteller

Guter Stoff

46-225095912

Natürlicher Raumdiffuser "Morgensonne" mit ätherischen Ölen von Looops.

©Hersteller
46-225095914

Mehrfarbiges Scrunchie-Set in limitierter Auflage von Parsa Beauty.

©Hersteller
46-225095916

Blumig duftendes Eau de Parfum "Pure Musc Blanc" for her von Narciso Rodriguez.

©Hersteller
46-225095958

Kompakt Puderpalette "Météorites" von Guerlain mit mattierenden Eigenschaften.

©Hersteller
46-225095894

Purederm Mizellen Reinigungslotion für jeden Hauttyp von Louis Widmer.

©Hersteller

Style Bar

Einkleiden wie die britische Schauspielerin Nathalie Emmanuel: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

The Invitation Photocall

Nathalie Emmanuel

©Eamonn M. McCormack/Getty Images

Nathalie Emmanuel, bekannt aus Game of Thrones, zeigte sich mit einem Look, der einen frischen, modernen und selbstbewussten Eindruck hinterlässt. Die monochrome Farbwelt in Flieder wirkt weich und feminin, während der oversized geschnittene Anzug dem Outfit eine klare, souveräne Ausstrahlung verleiht.

46-225095896

Oversized Blazer von Laredoute

©Hersteller
46-225095960

Gerade geschnittene Hose von Mrs & Hugs von Breuninger

©Hersteller
46-225095962

T-Shirt aus Baumwolle von Cos

©Hersteller
46-225095964

Riemchensandalen aus Leder von L37 über Zalando

©Hersteller
46-225095970

Ring "Hyperbola" von Swarovski

©Hersteller
46-225095966

Halskette mit Anhänger in Weißgold mit Diamanten von Tiffany

©Hersteller

So geht’s

Verschiedene Pastelltöne verleihen dem Look Tiefe und Leichtigkeit. Ein oversized Blazer in Flieder trifft auf eine weit geschnittene Hose in hellerer Nuance, während ein schlichtes weißes T-Shirt für eine lässige, moderne Note sorgt. Accessoires in Weißgold und silberne Sandalen greifen die kühlen Töne auf und runden das Styling elegant ab.

(kurier.at)  |  Stand:

Kommentare