Pastellfarben kombinieren: So stylen Sie den Trend 2026 modern

Von Barbara Zach Pastelltöne zählen zu den Konstanten der Modegeschichte. Schon im 18. Jahrhundert galten pudrige Nuancen in den europäischen Salons als Ausdruck von Eleganz und gesellschaftlichem Status. In den 1950er-Jahren standen sie für feminine Raffinesse, in den 1990er-Jahren wurden sie zur bewussten Gegenbewegung zu lauten Farben und starken Kontrasten.

Chanel ©Hersteller Valentino ©Hersteller Alberta Ferretti ©Hersteller Simona Rocha ©Ben Broomfield @photobenphoto Anteprima ©Getty Images for Anteprima Blumarine ©Hersteller

Für Frühjahr und Sommer 2026 wirken Pastelltöne allerdings weniger romantisch oder nostalgisch als noch in früheren Saisonen. Die neuen Nuancen erscheinen klarer, urbaner und deutlich moderner. Weich und klar Gerade darin liegt ihre besondere Wirkung. Pastellfarben strahlen Ruhe, Leichtigkeit und Optimismus aus, behalten dabei aber eine gewisse Präsenz. Anders als kräftige Töne drängen sie sich nicht in den Vordergrund, sondern verleihen einem Look Tiefe und Selbstverständlichkeit. Die Farbpalette wirkt weich und klar zugleich, feminin, aber mit einer modernen, reduzierten Ausstrahlung.

Sonnenbrille von Ferragamo ©Hersteller Schal aus Kaschmir von 19 Andreas’s 47 ©Hersteller Tasche "Carry all" aus Monogram Canvas von Louis Vuitton ©Hersteller Hut "Sitra" von Loro Piana ©Hersteller Ring der "Red Carpet"-Kollektion aus 18kt Weiß- und Gelbgold mit einem gelben Diamanten von Chopard ©Hersteller Sandale "Love Struck" von Aquazzura ©Hersteller

Besonders spannend wird dieser Effekt in Kombination mit minimalistischen Schnitten, transparenten Materialien oder präzisem Tailoring. Pastelltöne verleihen klaren Silhouetten mehr Leichtigkeit und geben selbst reduzierten Looks eine moderne Frische. Auch auf den internationalen Laufstegen zeigt sich, wie stark sich der Trend verändert hat. Pastell steht nicht länger für einen romantischen Akzent, sondern für eine moderne Stilhaltung. Monochrome Looks, fließende Stoffe und reduzierte Formen verleihen den soften Farben Klarheit.

Bei Valentino blitzt unter dem asymmetrischen Samtkleid zartrosa Spitze hervor. ©Hersteller Sportmax kombiniert zu zartem Buttergelb Accessoires mit Blumenprints ©Armando Grillo/gorunway.com Chanel spielt mit transparenter Spitze und floralen Details ©Hersteller

Life Hack Wie wirken Pastelllooks fließender und hochwertiger? Damit feine Pastelllooks hochwertig wirken, empfiehlt sich Dämpfen statt klassischem Bügeln. Feine Stoffe wie Chiffon, Satin oder Organza fallen dadurch weicher und behalten ihre fließende Optik. Gleichzeitig verhindert Wasserdampf harte Bügelkanten, die helle Materialien schnell steif und weniger hochwertig erscheinen lassen.

Stilspiel Wie trägt man Pastelltöne im Alltag? Diese drei Möglichkeiten zeigen es vor.

Monochrom Monochrome Pastelllooks leben von feinen Abstufungen und spannenden Materialkontrasten. Matter Satin, leicht strukturierte Baumwolle oder fließender Popeline verleihen hellen Nuancen Tiefe und verhindern, dass der Look beliebig wirkt. Besonders überzeugend erscheint das Styling, wenn Accessoires farblich zurückhaltend bleiben und klare Proportionen die Silhouette definieren.

Monochromer Look von Genny ©Umberto Fratini/gorunway.com

Akzent Schwarze Details brechen die Weichheit von Pastelltönen auf und verleihen fließenden Looks mehr Kontur. Schmale Gürtel, dunkle Sandalen oder grafische Kanten setzen gezielt Kontraste und nehmen soften Farben ihre Verspieltheit. Entscheidend bleibt ein reduzierter Einsatz, damit die Leichtigkeit der hellen Nuancen erhalten bleibt.

Akzente: Look von Emporio Armani ©Hersteller

Transparenz Transparente Stoffe bringen Bewegung in zarte Pastelltöne und verleihen fließenden Silhouetten eine fast schwerelose Wirkung. Organza, Chiffon und feine Layer erzeugen Tiefe, ohne die Leichtigkeit der Farben zu verlieren. Modern wirkt der Look vor allem dann, wenn Transparenz locker fällt und mit großzügigen Volumen kombiniert wird.

Transparenter Look von Alberta Ferretti ©Hersteller

Guter Stoff

Natürlicher Raumdiffuser "Morgensonne" mit ätherischen Ölen von Looops. ©Hersteller Mehrfarbiges Scrunchie-Set in limitierter Auflage von Parsa Beauty. ©Hersteller Blumig duftendes Eau de Parfum "Pure Musc Blanc" for her von Narciso Rodriguez. ©Hersteller Kompakt Puderpalette "Météorites" von Guerlain mit mattierenden Eigenschaften. ©Hersteller Purederm Mizellen Reinigungslotion für jeden Hauttyp von Louis Widmer. ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die britische Schauspielerin Nathalie Emmanuel: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Nathalie Emmanuel ©Eamonn M. McCormack/Getty Images

Nathalie Emmanuel, bekannt aus Game of Thrones, zeigte sich mit einem Look, der einen frischen, modernen und selbstbewussten Eindruck hinterlässt. Die monochrome Farbwelt in Flieder wirkt weich und feminin, während der oversized geschnittene Anzug dem Outfit eine klare, souveräne Ausstrahlung verleiht.

Oversized Blazer von Laredoute ©Hersteller Gerade geschnittene Hose von Mrs & Hugs von Breuninger ©Hersteller T-Shirt aus Baumwolle von Cos ©Hersteller Riemchensandalen aus Leder von L37 über Zalando ©Hersteller Ring "Hyperbola" von Swarovski ©Hersteller Halskette mit Anhänger in Weißgold mit Diamanten von Tiffany ©Hersteller