800.000 Bilder analysiert: Was uns die Modewelt vorgaukelt

Auf den Titelseiten von Magazinen und auf den Laufstegen der großen Modehäuser finden sich heute mehr Frauen unterschiedlicher Typen und Herkunft. Aber ist das wirklich eine Trendwende? Forschende, darunter auch Österreicher, haben 800.000 Fotos analysiert und das Ergebnis im Journal PNAS veröffentlicht.

Das Ergebnis: Mehr Diversität und verschiedene Körpertypen bekommt man zwar zu sehen, das sind aber nur "Ausreißer". Am Körperideal hat sich in den vergangenen 25 Jahren nicht viel geändert.

Die "kulturelle Evolution der Schönheitsstandards", so der Titel der Studie ("Cultural evolution of beauty standards"), scheint es nicht wirklich zu geben. Der dänische Forscher Louis Boucherie und sein Team, unter anderem Katharina Ledebur vom Complexity Science Hub (CSH) Wien und Doktoratsstudentin Karolina Sliwa von der WU Wien, haben 793.199 Aufnahmen aus den Jahren 2000 bis 2024 unter die Lupe genommen.

Untersucht wurden Bilder von Modeschauen, aus der Werbung, von Titelseiten verschiedener Magazine sowie redaktionelle Beiträge aus aller Welt.