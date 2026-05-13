Männer, Mode, Sommer: Diese Pieces dürfen auf keinen Fall fehlen

Und zwar sehr gut und sehr italienisch. Kein Wunder, denn alles ist vom italienischen Luxuslabel Loro Piana. Die Kombination aus Bananenbeige und olivigem Braungrau ist besonders edel. Die Bermuda im Anzugstil hat eine scharfe Bügelfalte, die sie cityfein und bürotauglich macht. Kommt halt auch auf die Branche an. Leichtigkeit und Tailoring verbinden sich zu einer entspannt luxuriösen Silhouette

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