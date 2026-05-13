Ein Mann in einem beigen Set mit Tulpen auf einem Sessel sitzt
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Lifestyle

Männer, Mode, Sommer: Diese Pieces dürfen auf keinen Fall fehlen

Der Sommer kommt! Zeit wieder auf luftige Kleidung zurückzugreifen. Mit braun und beige, kann man da nicht viel falsch machen.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

13.05.26

Best of Beige für all jene, die’s stilmäßig gerne nicht so laut mögen.

Ein Mann mit Sonnenbrille trägt ein beiges Poloshirt und braune Shorts.

Ein luftiges Strickpolo in Greige, passt perfekt zur tabakbraunen kurzen Hose. Schöne Beine schaden da auch nicht. Look von Mr Marvis

©Hersteller
Ein Mann mit Mütze trägt ein beiges T-Shirt, kurze Hosen, Socken und Sandalen.

Und zwar sehr gut und sehr italienisch. Kein Wunder, denn alles ist vom italienischen Luxuslabel Loro Piana. Die Kombination aus Bananenbeige und olivigem Braungrau ist besonders edel. Die Bermuda im Anzugstil hat eine scharfe Bügelfalte, die sie cityfein und bürotauglich macht. Kommt halt auch auf die Branche an. Leichtigkeit und Tailoring verbinden sich zu einer entspannt luxuriösen Silhouette

©Hersteller

Isa says...

Früher waren beige Anzüge für mich immer ein No-Go, langweilig und teigig. Heute sehe ich das anders. 
Richtig gestylt gelten sie plötzlich als Inbegriff moderner Sommerlässigkeit. Voraussetzung ist, dass sie nicht zu  „bürohaft“ rüberkommen. Ein schlecht geschnittener schwerer beiger Anzug wirkt nach wie vor wie ein altbackener Sack.

Ein Mann mit beigem Hut, Sonnenbrille und beigem Pullover steht in einem Garten mit grünen Pflanzen und orangefarbenen Blumen.

Ein Wohlfühl-Look im Grünen. Extrem locker geschnittenes Polo, auch hier wieder keine Knöpfe, Ton in Ton zum Hut. Diesmal ist die Hose dunkelblau. Look von Sandro

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Ein junger Mann trägt einen beigefarbenen Anzug mit rotem Pullover, gestreiftem Hemd und gestrickter Krawatte.

Das korallenfarbene Strickhemd und die Strickkrawatte  verpassen diesem Look von Fursac eine ordentliche Portion Coolness.

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Eine beige Sonnenbrille

Sonnenbrille aus der „Element“-Kollektion von Silhouette mit neutralem Rahmen in Honigblond

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braune Schlapfen

Ich trau mich ja gar nicht, diese Schuhschönheiten von Ferragamo „Schlapfen“ zu nennen. Die richtige Bezeichnung lautet „Mules“. Und ja, die sind ein starker Schuhtrend für Männer.

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Eine braune Jacke

Trendteil Arbeitsjacke im angesagten Utiliy-Stil von Walbusch

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Ein beiger Rucksack

Ziemlich edel. Rucksack von Brunello Cucinelli via Mytheresa

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Ein olivfarbenes Poloshirt

Oliv passt auch gut. Polo von COS

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Eine silberne Uhr

Ora blu. Hydroconquest von Longines

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Die ultimative Kombi

Nur die Farben Braun und Blau schaffen es gleichzeitig elegant, warm und zeitlos wirken. Dunkelblau bringt Ruhe, Tiefe und Klasse mit, während Braun Natürlichkeit, Wärme und Bodenständigkeit ergänzt. Zusammen entsteht ein Look, der nie zu laut ist, aber immer hochwertig aussieht – lässig genug für den Alltag und schick genug für besondere Anlässe.

Ein Mann in blauem Poloshirt und beigen, weiten Hosen läuft auf einem Laufsteg.

Die Hose ist ultimativ klassisch: helles Sandbeige, weiter Schnitt, Bund- und Bügelfalten. Unbedingt mit Gürtel tragen. Dazu ein dünnes dunkelblaues knopfloses Langarmpolo, darunter noch diverse T-Shirt-Layers. Look von Ferragamo

©Gorunway.com
Ein Mann mit marineblauer Jacke und Shorts hält einen beigen Rucksack mit schwarzen Akzenten.

Khakifarbene Shorts, dazu ein dunkelblaues Workwear-Shirt, dunkelblaue Espadrilles und ein farblich passender Rucksack. Look Duno

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(kurier.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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