Männer, Mode, Sommer: Diese Pieces dürfen auf keinen Fall fehlen
Der Sommer kommt! Zeit wieder auf luftige Kleidung zurückzugreifen. Mit braun und beige, kann man da nicht viel falsch machen.
Best of Beige für all jene, die’s stilmäßig gerne nicht so laut mögen.
Ein luftiges Strickpolo in Greige, passt perfekt zur tabakbraunen kurzen Hose. Schöne Beine schaden da auch nicht. Look von Mr Marvis©Hersteller
Und zwar sehr gut und sehr italienisch. Kein Wunder, denn alles ist vom italienischen Luxuslabel Loro Piana. Die Kombination aus Bananenbeige und olivigem Braungrau ist besonders edel. Die Bermuda im Anzugstil hat eine scharfe Bügelfalte, die sie cityfein und bürotauglich macht. Kommt halt auch auf die Branche an. Leichtigkeit und Tailoring verbinden sich zu einer entspannt luxuriösen Silhouette©Hersteller
Isa says...
Früher waren beige Anzüge für mich immer ein No-Go, langweilig und teigig. Heute sehe ich das anders.
Richtig gestylt gelten sie plötzlich als Inbegriff moderner Sommerlässigkeit. Voraussetzung ist, dass sie nicht zu „bürohaft“ rüberkommen. Ein schlecht geschnittener schwerer beiger Anzug wirkt nach wie vor wie ein altbackener Sack.
Ein Wohlfühl-Look im Grünen. Extrem locker geschnittenes Polo, auch hier wieder keine Knöpfe, Ton in Ton zum Hut. Diesmal ist die Hose dunkelblau. Look von Sandro©Hersteller
Das korallenfarbene Strickhemd und die Strickkrawatte verpassen diesem Look von Fursac eine ordentliche Portion Coolness.©Hersteller
Sonnenbrille aus der „Element“-Kollektion von Silhouette mit neutralem Rahmen in Honigblond©Hersteller
Ich trau mich ja gar nicht, diese Schuhschönheiten von Ferragamo „Schlapfen“ zu nennen. Die richtige Bezeichnung lautet „Mules“. Und ja, die sind ein starker Schuhtrend für Männer.©Hersteller
Trendteil Arbeitsjacke im angesagten Utiliy-Stil von Walbusch©Hersteller
Ziemlich edel. Rucksack von Brunello Cucinelli via Mytheresa©Hersteller
Oliv passt auch gut. Polo von COS©Hersteller
Ora blu. Hydroconquest von Longines©Hersteller
Die ultimative Kombi
Nur die Farben Braun und Blau schaffen es gleichzeitig elegant, warm und zeitlos wirken. Dunkelblau bringt Ruhe, Tiefe und Klasse mit, während Braun Natürlichkeit, Wärme und Bodenständigkeit ergänzt. Zusammen entsteht ein Look, der nie zu laut ist, aber immer hochwertig aussieht – lässig genug für den Alltag und schick genug für besondere Anlässe.
Die Hose ist ultimativ klassisch: helles Sandbeige, weiter Schnitt, Bund- und Bügelfalten. Unbedingt mit Gürtel tragen. Dazu ein dünnes dunkelblaues knopfloses Langarmpolo, darunter noch diverse T-Shirt-Layers. Look von Ferragamo©Gorunway.com
Khakifarbene Shorts, dazu ein dunkelblaues Workwear-Shirt, dunkelblaue Espadrilles und ein farblich passender Rucksack. Look Duno©Hersteller
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