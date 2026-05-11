Die Rückkehr der Rebellion: Lederjacken sind wieder da!

Es gibt Kleidungsstücke, die altern. Und es gibt Kleidungsstücke, die nur kurz verschwinden, um irgendwann wieder aufzutauchen und allen anderen zu zeigen, wie man’s eigentlich macht. Die klassische schwarze Lederjacke gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Genauer gesagt: jene legendäre Jacke mit asymmetrischem Reißverschluss, breitem Revers und diesem leicht aggressiven „Komm mir nicht blöd“-Look, den Marlon Brando 1953 in „The Wild One“ quasi für die Ewigkeit konservierte. Er saß auf seiner Triumph, nuschelte sich durch die Rolle des Johnny Strabler und machte aus einem simplen Motorradkleidungsstück einen Mythos.

Und wie das mit Mythen so ist: Sie kommen immer dann zurück, wenn die Welt ein bisschen zu geschniegelt wirkt. Nach Jahren der ultrasauberen Quiet-Luxury-Uniformen, beigefarbener Minimalismus-Mönche und Sneaker, die aussahen wie orthopädische Raumstationen, scheint Männermode wieder Lust auf etwas Gefährlicheres zu haben. Nicht wirklich gefährlich natürlich – niemand fährt mit seiner 1.800-Euro-Lederjacke direkt in eine Barschlägerei –, aber zumindest die Idee davon ist doch auf ganz eigene Weise prickelnd.

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Die neue Lust auf die „Brando“ ist deshalb weniger Rockabilly-Nostalgie als eine Art stilistische Gegenreaktion. Männer wollen wieder Silhouetten mit Haltung. Kleidung, die nicht aussieht, als hätte ein Algorithmus sie ausgesucht. Dabei hat sich die Jacke längst von ihrer ursprünglichen Motorrad-DNA gelöst. Heute tragen sie Indie-Musiker, Modeleute, Schauspieler und Typen, die vermutlich noch nie auf einer Harley gesessen sind.

Timothée Chalamet kombiniert sie schmal und fast elegant, Austin Butler trägt sie wie eine moderne Rockabilly-Fantasie, und selbst in der Luxusmode taucht die „Perfecto“-Silhouette plötzlich wieder überall auf. Das Urmodell stammt von Schott NYC: Die berühmte „Perfecto“ gilt bis heute als Blaupause aller Brando-Jacken. Schweres Leder, massiver Reißverschluss, Gürtel unten – mehr Motorrad wird’s nicht. Wer es möglichst authentisch will, landet fast zwangsläufig dort. ➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"

Vintage ist angesagt: Die L01 Distressed Biker von Saint Laurent ist wie ein Gral für Online-Schatzsucher ©Hersteller

Vintage – extrem angesagt Luxuriöser interpretieren Labels wie Saint Laurent den Look. Das kostet auch ordentlich – aber zum Glück ist gerade bei Lederjacken Vintage extrem angesagt. Und was ein echter „Vintage Rebel“ ist, der durchstöbert auf der Suche nach so einem Luxusteil die einschlägigen Plattformen. Und bekommt ein Stück mit „Leben“.

Smart & Smooth mit der City Slicker: Acne Studios, ab 2.500 € ©Hersteller

Wer nicht ganz so den harten Kerl raushängen lassen will, greift, wie Ryan Gosling es recht gerne macht, zur länger geschnittenen City Slicker – oder macht’s wie Harry Styles und leistet sich ein avantgardistisches Designerteil, das ein wenig wie aus einem retrofuturistischen UFO-Film daherkommt. Und man könnte schon sagen: Hauptsache Leder! Denn auch die gute alte Bomber/Aviator-Jacke ist wieder dick im Geschäft, Brad Pitt trägt sie – so er nicht gerade den City-Slicker raushängen lässt.

Die Aviator von Hugo Boss, ab 1.300 € ©Hersteller