Kylie Minogue: Das Sternchen "ohne Talent" glänzt immer noch

Lockenmähne, kurze Shorts und der herzige Hit „I Should Be So Lucky“: So wurde das australische Seriensoap-Sternchen Kylie Minogue Ende der Achtzigerjahre zum weltweiten Popstar. Die Sängerin mit britischen Wurzeln machte sich bald die Musikhauptstadt London zur Wahlheimat – und musste dort viel Häme einstecken. Sie sei "ohne Talent" urteilten Musikexperten, "Kylie Minogue ist der ultimative Triumph von Verpackung über Persönlichkeit", ätzte der New Musical Express 1988.

Mit ihrer ersten Liebe Jason Donovan startet sie als TV-Star durch. ©IMAGO/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures/Imago Images

Viel Häme Wie herablassend und nicht selten frauenfeindlich damals über die Sängerin geschrieben wurde, ist eines der Themen der neuen Netflix-Dokuserie „Kylie“. Die heute 57-Jährige blickt in den drei Folgen nicht nur auf ihre Karriere, sondern auch auf ihr Privatleben zurück. Dabei offenbart sie erstmals, dass sie nach ihrer öffentlich gemachten Brustkrebserkrankung im Jahr 2005 erneut erkrankte. „Meine zweite Krebsdiagnose erhielt ich Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten. Nicht wie beim ersten Mal“, gibt Minogue preis. Heute gilt sie als gesund und möchte vor allem eines: Musik machen und das Leben feiern. „Auf der Bühne macht das Leben für mich Sinn“, sagt sie in der Doku.

Schwester Dannii gilt als enge Vertraute und kommt in der Doku vor. ©EPA/BIANCA DE MARCHI

Nullerjahre als Disco-Queen Dass sie sich während ihrer bald 40 Jahre andauernden Karriere immer wieder neu erfinden konnte und keine musikalische Eintagsfliege war, bewies Minogue spätestens in den Nullerjahren, als sie sich als futuristische Disco Queen neu positionierte. Sexy Looks ohne Provokation Ihr Stil ist seither ein Spiegel ihrer musikalischen Phasen: verspielt, sexy, futuristisch, glamourös. Attribute, die sie gerade alle zu vereinen scheint. Enge, freizügige Looks gehören weiterhin zu ihrem Repertoire. Aber auch etwas gesetztere Outfits mit Blazer und weiten Kleidern mischen sich zu den Glitzerroben des leidenschaftlichen Modefans.

In den Nullerjahren erfindet sie sich als Disco-Queen neu. ©Scherf/Imago Images

Gucci und D&G Schon in den Neunzigerjahren war Minogue mit ihrer großen Liebe Michael Hutchence auf den Schauen von Chanel und Co. zu Gast. Seit Jahrzehnten trägt sie Dolce & Gabbana, Synonym für italienische Sinnlichkeit, setzt ebenso auf Gucci oder die legendären Ultra-Minikleider von Balmain. Ihre berühmten goldenen Hotpants aus dem Video zu „Spinning Around“ lässt sie heute im Kasten, aber transparente Kleider und auffällige Lack-Outfits gehören weiterhin zu ihren Bühnenoutfits.

Vor drei Monaten bei der Chanel Schau ©APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Grammy-Gewinn 2024 in Dolce & Gabbana ©REUTERS/DAVID SWANSON

Rennfahrerkluft bei einem Auftritt 2025 ©APA/AFP/OLI SCARFF

Glitzernd in einer Elie-Saab-Robe ©APA/AFP/ANGELA WEISS

Maßgeschneidertes Gucci-Kleid bei der Oscar-Aftershowparty von Vanity Fair. ©APA/AFP/MICHAEL TRAN