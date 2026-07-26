Schwimmen in Kunst: der Pool als Leinwand
Der Pool ist ein beliebtes Motiv in der Kunst: bei David Hockney & Co gilt das Schwimmbecken als Symbol für Luxus, Lebensgefühl und Sehnsucht nach Sommer. Und zu manchen Mosaikbildern kann man sogar richtig abtauchen.
Wenn die Sonne auf die Wasseroberfläche trifft, sich das Glitzern der Lichtreflexionen auf dem Beckenboden spiegelt und das Wasser türkisblau schimmert, will man hineinspringen und abtauchen. Pools sind Orte des Sommers, der Sorglosigkeit, des unbeschwerten Lebens und immer öfter auch Orte der Kunst. Besonders private Pools waren immer schon Treffpunkte für kulturellen Austausch und Symbol für Luxus und Freiheit. Schön und unnachahmlich dokumentierte das der legendäre LIFE-Fotograf Slim Aarons in seinen Bildbänden, die das Jetset-Leben der High Society rund um ihre privaten Pools in Palm Springs von den 1950er- bis in die 1980er-Jahren zeigen: elegant gestylte, fröhliche Menschen, die rund um einen glitzernden Pool in avantgardistischer Architektur mit Bergen als Kulisse Cocktails serviert bekommen – als Rezept für Sommer, Spaß und Lebensfreude.
In Kunst schwimmen
Shira Barzilay ist wiederum von der eingerahmten Wasserfläche fasziniert: Das Schwimmbecken dient ihr als Projektionsfläche für Kunstwerke, in die man hineinspringen kann. „Es ist eine Ehre für mich, dass Menschen in meiner Kunst baden“, sagt die israelische Künstlerin. „Ich lasse mich dabei von den minimalistischen Zeichnungen von Picasso, Miró und Matisse inspirieren, die ein Gefühl von Freiheit und Urlaub vermitteln.“
Ihr Label Koketit vertreibt digitale Kunst auf Instagram. Vor Kurzem wurde ihr erstes reales Schwimmbad für ein Hotel in Bali gebaut.
„Das Schwierigste war die Übersetzung vom virtuellen zu einem echten physischen Pool“, so die Künstlerin. „Dank KI sehe ich das Design als Mosaik und kann ihm Tiefe, Textur und Form verleihen.“
Wie ein zauberhaftes Kaleidoskop wirkt wiederum die Mosaikkunst im Pool des Luxushotels Le Sirenuse in Positano an der Amalfiküste (siehe auch ganz oben). Das Kunstwerk aus Glasfliesen mit über 200 Farben von Türkis über Kobaltblau bis zu Wassergrün spiegelt Wolken und Wellen, in denen eine Mosaiksonne aus 24 Karat Gold leuchtet.
Gestaltet vom Schweizer Multimedia-Künstler Nicolas Party, der den Dolce-Vita-Pool in Italien für das Kunstprogramm Artists at Le Sirenuse in Zusammenarbeit mit Atelier Bisazza und Italiens besten Mosaikhandwerkern umsetzte.
Ein Pool, den Slim Aarons vielleicht gerne fotografiert hätte, befindet sich in der privaten Fernandez Residence in Miami: Künstler Alex Proba setzte aus über 8.000 handgefertigten Keramikfliesen von Ceramica Suro ein abstraktes Bild, inspiriert von Korallenriffen, als Kontrast zum schlichten Bungalow.
Zu einem öffentlichen Kunst-Hotspot kann man wiederum in China abtauchen: der riesige Infinity-Mosaikpool im Jiangtan-Park in Chengdu wurde von Van Goghs berühmter „Sternennacht“ inspiriert.
Pools fürs Wohnzimmer
Aber was tun, wenn der Sommer vorbei ist? Selbst dann gibt es traumhafte Möglichkeiten, in Kunst zu baden und den Sommer zu verlängern. Etwa mit Leandro Erlichs illlusionistischem Kunstwerk: Er baute eine feste Pool-Installation, in die man zwar eintauchen kann, dabei aber trocken bleibt.
In der Kunstinstallation des argentinischen Künstlers The Swimming Pool blicken Besucher in ein scheinbar volles Wasserbecken, während andere bekleidet am Beckenboden umhergehen und durch eine dünne Glasscheibe, über die Wasser fließt, nach oben blicken.
Der Meister faszinierender Pool-Bilder bleibt aber David Hockney. 1988 malte er sogar selbst ein Gemälde in den Tropicana-Pool im Hollywood Roosevelt Hotel. Auch eines seiner berühmtesten Bilder, A Bigger Splash, steht, wie all seine kalifornischen Pool-Bilder, für Hedonismus, sexuelle Freiheit und Lebenslust.
Auch das Porträt eines Künstlers zeigt einen Pool in Südfrankreich, an dessen Rand sein damaliger Lebenspartner steht, und ist ein Meisterwerk der Pop-Art. Das Acrylbild wurde 2018 von einem Sammler um rund 80 Millionen Euro bei Christie’s New York ersteigert.
Gleichfalls spielt der kubanische Maler Diango Hernández mit Illusionen. In der Serie Pool Olaista erforscht er imaginäre Schwimmbäder als Orte zwischen Sehnsucht, Erinnerung und Projektion. „Die Becken fungieren wie Souvenirs von Reisezielen, die ich zwar nie physisch besuchte, denen ich aber in der gemeinsamen Kartografie der digitalen Welt spezifische Geodaten zuweise.“
Diango Hernández lässt sich bei seinen Malereien etwa von Giovanni Segantini inspirieren, der wie andere Maler der Zeit, mit einer raffinierten Farbleuchtkraft und Maltechnik, den Weg zur Kunstbewegung Scapigliatura und zum späteren Futurismus ebnete.
Fotos: Getty Images/VCG, Getty Images/Slim Aarons, APA Images/Timothy A. Clary, Getty Images/Julio Donoso, Bisazza Mosaico Collection/(C) Nicolas Party, Foto: Claus Brechenmacher Reiner Baumann Photography, Diango Hernández 2015 - 2026-Pool Olaista-Oil on canvas–Courtesy: Wizard Gallery-Photo: Maniscalco, Ori Harpaz & Jay Guzman
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