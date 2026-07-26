Schwimmen in Kunst: der Pool als Leinwand

Wenn die Sonne auf die Wasseroberfläche trifft, sich das Glitzern der Lichtreflexionen auf dem Beckenboden spiegelt und das Wasser türkisblau schimmert, will man hineinspringen und abtauchen. Pools sind Orte des Sommers, der Sorglosigkeit, des unbeschwerten Lebens und immer öfter auch Orte der Kunst. Besonders private Pools waren immer schon Treffpunkte für kulturellen Austausch und Symbol für Luxus und Freiheit. Schön und unnachahmlich dokumentierte das der legendäre LIFE-Fotograf Slim Aarons in seinen Bildbänden, die das Jetset-Leben der High Society rund um ihre privaten Pools in Palm Springs von den 1950er- bis in die 1980er-Jahren zeigen: elegant gestylte, fröhliche Menschen, die rund um einen glitzernden Pool in avantgardistischer Architektur mit Bergen als Kulisse Cocktails serviert bekommen – als Rezept für Sommer, Spaß und Lebensfreude.

Slim Aarons fotografierte Nelda Linsk, Ehefrau von Kunsthändler Joseph Linsk, und Gäste 1970 im

Kaufmann Desert House, Palm Springs ©Getty Images/Slim Aarons/Getty Images

In Kunst schwimmen Shira Barzilay ist wiederum von der eingerahmten Wasserfläche fasziniert: Das Schwimmbecken dient ihr als Projektionsfläche für Kunstwerke, in die man hineinspringen kann. „Es ist eine Ehre für mich, dass Menschen in meiner Kunst baden“, sagt die israelische Künstlerin. „Ich lasse mich dabei von den minimalistischen Zeichnungen von Picasso, Miró und Matisse inspirieren, die ein Gefühl von Freiheit und Urlaub vermitteln.“

Ein Pool zum Eintauchen und Träumen: Künstlerin Shira Barzilay designt ihre Pools mit KI. Ihr erster realisierter Pool steht im Awwa Hotel auf Bali ©Shira Pools

Ihr Label Koketit vertreibt digitale Kunst auf Instagram. Vor Kurzem wurde ihr erstes reales Schwimmbad für ein Hotel in Bali gebaut.

Der Koketit-Pool, realisiert von Shira Barzilay im Awwa Hotel auf Bali ©Shira Pools

„Das Schwierigste war die Übersetzung vom virtuellen zu einem echten physischen Pool“, so die Künstlerin. „Dank KI sehe ich das Design als Mosaik und kann ihm Tiefe, Textur und Form verleihen.“

Wie ein zauberhaftes Kaleidoskop wirkt wiederum die Mosaikkunst im Pool des Luxushotels Le Sirenuse in Positano an der Amalfiküste (siehe auch ganz oben). Das Kunstwerk aus Glasfliesen mit über 200 Farben von Türkis über Kobaltblau bis zu Wassergrün spiegelt Wolken und Wellen, in denen eine Mosaiksonne aus 24 Karat Gold leuchtet.

Dolce Vita Pool von Nicolas Party für Bisazza, Hotel Le Sirenuse ©Nicolas Party / Bisazza Mosaico Collection

Gestaltet vom Schweizer Multimedia-Künstler Nicolas Party, der den Dolce-Vita-Pool in Italien für das Kunstprogramm Artists at Le Sirenuse in Zusammenarbeit mit Atelier Bisazza und Italiens besten Mosaikhandwerkern umsetzte.

Pool in Miami von Alex Proba ©Hersteller

Ein Pool, den Slim Aarons vielleicht gerne fotografiert hätte, befindet sich in der privaten Fernandez Residence in Miami: Künstler Alex Proba setzte aus über 8.000 handgefertigten Keramikfliesen von Ceramica Suro ein abstraktes Bild, inspiriert von Korallenriffen, als Kontrast zum schlichten Bungalow.

Kunst für alle: Van Gogh im Pool im Jiangtan-Park in Chengdu ©VCG via Getty Images/VCG/Getty Images

Zu einem öffentlichen Kunst-Hotspot kann man wiederum in China abtauchen: der riesige Infinity-Mosaikpool im Jiangtan-Park in Chengdu wurde von Van Goghs berühmter „Sternennacht“ inspiriert. Pools fürs Wohnzimmer Aber was tun, wenn der Sommer vorbei ist? Selbst dann gibt es traumhafte Möglichkeiten, in Kunst zu baden und den Sommer zu verlängern. Etwa mit Leandro Erlichs illlusionistischem Kunstwerk: Er baute eine feste Pool-Installation, in die man zwar eintauchen kann, dabei aber trocken bleibt.

Begehbare Pool-Installation von Leandro Erlich ©Visual China Group via Getty Ima/VCG/Getty Images

In der Kunstinstallation des argentinischen Künstlers The Swimming Pool blicken Besucher in ein scheinbar volles Wasserbecken, während andere bekleidet am Beckenboden umhergehen und durch eine dünne Glasscheibe, über die Wasser fließt, nach oben blicken.

Pop-Art: Porträt eines Künstlers – Pool mit zwei Figuren, Acryl auf Leinwand von David Hockney, 1972 ©APA-Images / AFP / TIMOTHY A. CLARY/TIMOTHY A. CLARY/Apa Images

Der Meister faszinierender Pool-Bilder bleibt aber David Hockney. 1988 malte er sogar selbst ein Gemälde in den Tropicana-Pool im Hollywood Roosevelt Hotel. Auch eines seiner berühmtesten Bilder, A Bigger Splash, steht, wie all seine kalifornischen Pool-Bilder, für Hedonismus, sexuelle Freiheit und Lebenslust.

David Hockney 1985 auf Motivsuche im Pool in Arles ©julio donoso/julio donoso/Getty Images

Auch das Porträt eines Künstlers zeigt einen Pool in Südfrankreich, an dessen Rand sein damaliger Lebenspartner steht, und ist ein Meisterwerk der Pop-Art. Das Acrylbild wurde 2018 von einem Sammler um rund 80 Millionen Euro bei Christie’s New York ersteigert.

Täuschend echt: Pool Olaista 2015- 2026 von Diango Hernández, Ölbild 50 x 100 cm, über Wizard Gallery ©Wizard Gallery/Maniscalco

Gleichfalls spielt der kubanische Maler Diango Hernández mit Illusionen. In der Serie Pool Olaista erforscht er imaginäre Schwimmbäder als Orte zwischen Sehnsucht, Erinnerung und Projektion. „Die Becken fungieren wie Souvenirs von Reisezielen, die ich zwar nie physisch besuchte, denen ich aber in der gemeinsamen Kartografie der digitalen Welt spezifische Geodaten zuweise.“

Pool 14, 2026 Oil on canvas 150 x 100 cm 59 x 39 3/8 in ©Wizard Gallery/Maniscalco