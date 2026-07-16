Korb-Taschen im Trend: So tragen sie Jennifer Lopez & Co.

Bereits in den 1960- und 70er-Jahren schlenderte die britische Stilikone Jane Birkin mit einem Korb durch die Stadt. Sie entdeckte die Korbtasche erstmals auf einer Reise nach Portugal. Damals waren sie wegen ihrer Stabilität und Leichtigkeit eher Gebrauchsgegenstände, doch für Birkin wurde sie zur Lieblingsbegleiterin – sowohl für Einkäufe am Bauernmarkt als auch für gesellschaftliche Anlässe. Aus dem Picknick-Klassiker wurde dank ihrer lässigen Art ein zeitloses Accessoire für Tag und Nacht. Legendär ist ihr Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 1974, als sie zum schimmernden Minikleid ganz selbstverständlich einen schlichten Korb mit sich trug. Manchmal kombinierte sie ihn aber auch mit einem Alltagsoutfit, bestehend aus Jeans, weißem T-Shirt und Sneakern.

Cool war der Korb immer – praktisch aber nur bedingt. Das zeigte sich 1981 im Flugzeug: Als Birkins Weidenkorb umkippte und der Inhalt herauspurzelte, klagte sie ihrem Sitznachbarn, dem damaligen Chef der Luxusmarke Hermès, darüber, dass sie etwas brauche, das so lässig wirkt wie der Korb, aber alltagstauglicher ist. Er kreierte daraufhin die legendäre Birkin-Bag. Auch die französische Schauspielerin Brigitte Bardot trug gerne eine Korbtasche. Sie bevorzugte eine Version aus Bast.

Die Korbtasche ist angesagt - auch als Miniversion. ©Getty Images/Boris_Zec/istockphoto.com

Von Bast bis Bambus Jetzt erobert die Korbtasche wieder die Modewelt: Supermodels tragen sie auf den Fashionshows von Celine oder Jacquemus. Ob klassischer Picknickkorb, kompaktes Mini-Modell oder modernes, kantiges Design – die Korbtaschen werden in allen Farben und Formen getragen. Sie bestehen aus Palmenblättern, Papierstroh, Rattan, Stroh, Weide, Bambus oder Bast. Die Styling-Möglichkeiten sind vielseitig: Am Strand passen sie zum Badeanzug genauso wie zum leichten Leinenkleid in der Stadt. Zuletzt wurde auch Sängerin Jennifer Lopez mit einer eleganten Korb-Variante von Hermès beim Flanieren gesichtet (im Wert von rund 35.000 Euro). Sie kombinierte die Hermès Wicker Kelly Picnic 35 mit einem geblümten Sommerkleid mit herzförmigem Ausschnitt.