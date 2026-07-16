Klimaanlage für die Handtasche: Warum Fächer jetzt ein Comeback feiern

Der Fächer war einst mehr als ein elegantes Accessoire, er diente auch der nonverbalen Kommunikation. Im 18. und 19. Jahrhundert schrieb man ihm eine eigene „Fächersprache“ zu, mit der vor allem Frauen auf Bällen oder in Salons heimlich Botschaften übermitteln konnten. „Sie diente der höfischen Gesellschaft und jungen Damen dazu, diskret mit Verehrern zu flirten. Historiker gehen davon aus, dass einige Codes tatsächlich genutzt wurden“, weiß Susanne Voggenhuber. Da sich die Geheimsprache von Region zu Region und auch im Freundeskreis unterschied, gab es kein allgemeines Fächer-Wörterbuch.

Einige Beispiele:

Vor den Mund gelegt: „Küss mich!“

Auf die rechte Wange drücken: „Ja“ (Zustimmung)

Auf die linke Wange drücken: „Nein“ (Ablehnung)

Schnelles Fächeln: „Ich bin verlobt / Mein Herz ist vergeben.“ Aber auch: „Ich bin nervös / ungeduldig.“

Geschlossen an das Herz drücken: „Du hast mein Herz gewonnen.“ Oder gar: „Ich liebe dich.“