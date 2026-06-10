von Ingrid Greisenegger Ihre Sammelleidenschaft brach bei Aurelia Llois plötzlich los, als sie auf dem Dachboden eines alten Hauses in ihrem Herkunftsort Langenlois auf Kleiderbügel aus den 1950er- oder 1960er-Jahren stieß: intelligent, ökologisch sauber, genial einfach konstruiert.

Diese Hänger bestehen einfach nur aus drei geraden Holzstücken, die bedarfsbedingt so verstellt werden können, dass man sie mit sanfter Schulterschräge im Kleiderschrank, aber auch, platzsparend zusammengeklappt, als Reisebegleiter im Koffer platzieren kann.

Zusammenklappbarer Kleiderbügel aus Holz für die Reise ©Credit

Die Kleiderbügel-Falle Einen anderen Begleiter, made in Italy, der per Aufdruck auch noch „Bon Voyage“ wünscht, hat Llois später einmal per Internet erstanden. „Ich war in die Kleiderbügel-Falle“ getappt, sagt die Journalistin und Künstlerin, die jetzt ihr Sammelgut, inzwischen 500 Stück, in einer Ausstellung in Langenlois präsentiert.

Aurelia Llois hat eine ganz besondere Sammelleidenschaft. ©Credit

Llois kennt zu jedem eine Geschichte. Schon im 13. Jahrhundert hat man Messgewänder auf schwere Holzbügel gehängt, im viktorianischen England wurden Drahtbügel patentiert, in den 1960er Jahren Kunststoffbügel in Massenproduktion für die aufkommende Perlonhemden-Mode verkauft.

Verzierungen Aus den späten 60ern stammen dann die ersten „Markenbügel“, Kleiderbügel von Designerhand, wie das stilprägende Kunststoffobjekt von Danilo Silvestrin für das Label Gunther Lambert. Ab den späten 1950ern hat man die Hänger mit Plastikfolie überzogen, zum Teil mit Schaumstoff gepolstert und mit Nieten verziert.

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