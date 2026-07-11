Leber, Darm, Stimmung: 11 Fakten über Kaffee, die überraschen

Kaffee ist Alltagsgetränk, Gewohnheit und Genussmittel zugleich. Er galt aber lange als etwas, das man besser mit Vorsicht genießt, weil er Herzklopfen, Magenweh, Nervosität oder schlechten Schlaf verursachen kann. Heute ist das Bild um einiges differenzierter. Eine Übersicht.

1. Kaffee ist mehr als Koffein

Koffein ist der bekannteste Inhaltsstoff des Kaffees, es wirkt anregend, kann die Aufmerksamkeit erhöhen und macht wach. In Kaffeebohnen stecken aber auch (gesunde) Mineralstoffe, Säuren und zahlreiche Pflanzenstoffe, etwa Polyphenole und Chlorogensäuren, die in der Forschung unter anderem wegen möglicher antioxidativer und entzündungshemmender Effekte untersucht werden.

2. Fünf Tassen täglich: Gut für die Leber?

Eine große Analyse aus der UK Biobank hat zuletzt gezeigt, dass regelmäßiger Kaffeekonsum mit besseren Leberdaten verbunden sein könnte. Wer Kaffee trank, hatte ein niedrigeres Risiko für schwere Lebererkrankungen, besonders deutlich war der Zusammenhang bei höherem Konsum. Bei fünf oder mehr Tassen täglich lag das Risiko für Leberzirrhose um 32 Prozent niedriger, jenes für Leberkrebs um 47 Prozent und jenes, an einer Lebererkrankung zu sterben, um 42 Prozent niedriger als bei Menschen, die keinen Kaffee trinken.

3. Nicht jeder reagiert gleich auf Koffein

Koffein wirkt nicht bei allen Menschen gleich, manche bauen es rasch ab, andere reagieren empfindlicher und spüren noch Stunden später Unruhe oder Schlafprobleme. Je regelmäßiger Koffein konsumiert wird, desto stärker gewöhnt sich der Körper daran. Wer eine gute Wachmacher-Wirkung haben möchte, braucht Phasen der Abstinenz, sagen Chronobiologen. Genetische Unterschiede beeinflussen außerdem, wie sensibel jemand auf Koffein reagiert.

4. Zucker verändert die Bilanz

Schwarzer Kaffee oder Kaffee mit etwas Milch ist ernährungsphysiologisch etwas anderes als ein großer Becher mit Schlagobers und Zucker. Aus Kaffee kann rasch eine Kalorienbombe werden. Auch in der Studie zur Lebergesundheit blieb der günstige Zusammenhang zwar grundsätzlich bei gesüßtem Kaffee bestehen, gleichzeitig gab es Hinweise auf ungünstigere Entzündungsmarker bei zu vielen Zusatzstoffen. Wer den gesundheitlichen Nutzen von Kaffee haben möchte, sollte ihn möglichst schlicht trinken.

5. Filterkaffee hat einen praktischen Vorteil

Kaffee enthält unter anderem Cafestol und Kahweol, diese Stoffe können die Cholesterinwerte leicht erhöhen. Bei Filterkaffee bleiben sie abergrößtenteils im Papierfilter hängen, bei ungefilterten Varianten, etwa aus der French Press oder bei sehr stark aufgebrühtem Kaffee, gelangen mehr davon in die Tasse. Für gesunde Menschen ist das unbedenklich, wer aber erhöhte Blutfettwerte hat oder auf sein Cholesterin achten muss, ist mit klassischem Filterkaffee besser dran.