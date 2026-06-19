Hitze, Schweiß und Sonne: Was die Haut jetzt braucht

Von Karin Lehner Beim Blick in den Spiegel blicken einem im Sommer oft traurige Pandabären-Augen entgegen. Die Wimperntusche ist zu schwarzen Augenringen zerflossen. Und das Make-up bildet in Kombination mit der Sonnencreme eine unschön glänzende Fett-Schicht. Dabei war beim Griff in den Malkasten pudrig-matte Coolness geplant. Doch die sengende Sonne und tröpfelnde Schweißperlen machten all die Mühe im Nu zunichte.

Drogistin Christina Wolff-Staudigl kennt das sommerliche Problem und rät in puncto Schminke zur Zurückhaltung (siehe Kasten). „Bei Hitze ist es besser, das Make-up zu reduzieren. Schließlich muss die Haut atmen und auch schwitzen können. Ein natürlicher Glow ist also Teil des Programms.“ Es reiche ein wenig Rouge und trendiges Lippen-Öl. Bei öliger Haut geht die Natur-Kosmetik-Expertin gleich doppelt auf Nummer sicher, Stichwort Layering. Sie empfiehlt das Auftragen von Puder und Feuchtigkeitsspray inklusive Hyaluron und das Ganze wieder von vorne. „Doch primär geht es nicht darum, dem Druck zur Schönheit nachzugeben, sondern um Hautgesundheit, wie zum Beispiel Schauspielerin Pamela Anderson beweist.“

Alles fließt Dass wasserfeste Produkte wie Mascara tatsächlich einem erfrischenden Tauchgang im Pool standhalten, ist laut Wolff-Staudigl ein großes Missverständnis. „Das bedeutet in der Praxis nur eine gewisse Feuchtigkeitsresistenz. So hält der Eyeliner zum Beispiel einem schwülen Tag stand. Bei Sommerschauern kommt er jedoch an seine Grenzen.“ In Kombination mit fettiger Sonnencreme verabschieden sich Wimperntusche & Co. meist noch schneller. Dann läuft es sprichwörtlich wie geschmiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/AMY SUSSMAN Pamela Anderson verzichtet größtenteils auf Make-up.

Doch zuvor quält die Frage: Was wann und in welcher Kombination auftragen? Basis ist die Tageslotion. Als Nächstes folgt die Sonnencreme. Und bei Bedarf als letzte Schicht die Foundation. Von der einhändigen Mischung aus Letzterer und Sonnencreme rät Wolff-Staudigl jedoch entschieden ab. „Hände weg, weil sich durch den Mix auch der Lichtschutzfaktor (LSF) reduziert.“ Besser zu einer Tagescreme mit integriertem LSF greifen.

LSF-Haltbarkeit Schließlich gilt beim Schutz vor der Sonne zur Vorbeugung von Hautkrebs das Motto „mehr ist mehr“, also: je höher der LSF, desto besser für die Haut. Ideal sind Produkte mit Faktor 50, denn der auf der Tube angegebene hält in der Praxis ohnehin nicht, was die Verpackung verspricht, weiß Dermatologe Helmut Leonhartsberger. „Sonnenlotionen werden unter Laborbedingungen getestet, die mit der Praxis des Eincremens wenig gemein haben. Um den angegebenen LSF zu erreichen, müsste die Creme also sehr dick aufgetragen werden.“ Wer sich im Alltag so einschmiere, dass es sich auf der Haut noch angenehm anfühlt und kein extremes Schwitzen produziert wird, müsse automatisch mit einer verringerten Schutzwirkung rechnen. „Also beispielsweise mit 30 statt dem angegebenen Faktor 50 .“

Weniger ist mehr ... in der Pflege

1. Morgens und abends die Haut gründlich reinigen.

2. Nur ein leichtes Serum auftragen.

3. Sonnencreme oder Tagescreme mit LSF verwenden. ... und beim Make-up

1. Sommerpuder und Rouge statt Foundation benutzen.

2. Die Augen mit Lidschatten statt Wimperntusche und Eyeliner betonen. Letztere zerfließen.

3. Die Lippen mit farbigem Lippen-Öl oder pflegendem Lippenstift in Szene setzen.

Im Unterschied zu manchen Kollegen plädiert der Hautarzt nicht für sommerlichen Allzeit-Sonnencreme-Schutz. „Wer tagsüber im Büro sitzt, benötigt das nicht. Durch kurze Wege in Mittagspause kann die Haut eine gewisse Toleranz gegenüber der Sonne aufbauen.“ Außerdem wird ohne Sonnencreme Vitamin D produziert.

Sommerliche Dickhäuter Mit einer Fläche von 1,5 bis 2 Quadratmetern und einem Gewicht von etwa 3,5 bis 10 Kilogramm umhüllt und schützt die Haut den gesamten Körper. Auch wenn wärmende Sonnenstrahlen auf ihr nach dem Winter die Seele streicheln, für die Optik und Funktion des größten Organs des Menschen ist zu viel des Guten nicht ideal, weiß Leonhartsberger aus der Praxis. „Sonne und Salzwasser bedeuten Stress für die Haut, weil beides sie austrocknet. Sie reagiert mit einer höheren Pigmentierung und gewinnt an Stärke. Wir werden also sprichwörtlich zu Dickhäutern.“ Bei Bewegung und Aktivität fließt bei Hitze zudem der Schweiß in Strömen. Das sorgt für Verdunstungskälte. Die natürliche Klimaanlage des Menschen springt an. Wenn die Sonne die Haut dann wieder trocknet, fährt der Körper jedoch die Talgproduktion hoch, um sie vor Dehydrierung zu bewahren. „Doch das kann zu Hautunreinheiten führen“, diagnostiziert der Dermatologe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gerhard Wasserbauer Christina Wolff-Staudigl ist Expertin für Naturkosmetik.