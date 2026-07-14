Heidi Klum: Dieses süße Kleid kann man essen

Ein Kleid zum Anbeißen: GNTM-Jurorin Heidi Klum hat mit dem Süßwarenhersteller hitschies ein Etuikleid mit Corsage entwerfen lassen, das aus roten Schnüren mit Erdbeergeschmack besteht. Das Stück wurde exakt auf ihre Figur zugeschnitten und ist ein Unikat.

„Für das Kleid konnten wir abgelaufene Schnüre verwenden. Die konnten nicht mehr in den Verkauf, aber für dieses Kunstobjekt waren sie perfekt geeignet“, sagt Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschies. Das Kleid soll im Büro des Süßwarenherstellers in Hürth nahe Köln ausgestellt werden.