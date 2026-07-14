Heidi Klum: Dieses süße Kleid kann man essen
Ein Kunstobjekt der besonderen Art: GNTM-Jurorin Heidi Klum hat sich auf ein ungewöhnliches Mode-Experiment eingelassen.
Ein Kleid zum Anbeißen: GNTM-Jurorin Heidi Klum hat mit dem Süßwarenhersteller hitschies ein Etuikleid mit Corsage entwerfen lassen, das aus roten Schnüren mit Erdbeergeschmack besteht. Das Stück wurde exakt auf ihre Figur zugeschnitten und ist ein Unikat.
„Für das Kleid konnten wir abgelaufene Schnüre verwenden. Die konnten nicht mehr in den Verkauf, aber für dieses Kunstobjekt waren sie perfekt geeignet“, sagt Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschies. Das Kleid soll im Büro des Süßwarenherstellers in Hürth nahe Köln ausgestellt werden.
In den 1970er Jahren brachte Hitschler International seine Fruchtgummi-Schnüre auf den Markt. Bis heute zählen sie zu den beliebtesten Produkten der Marke. Pro Packung stecken rund 13,75 Meter Schnur drin – zum Naschen, Flechten, Knoten.
Heute gibt es die Schnüre in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen: von Klassikern wie Erdbeere, Apfel und Cola bis hin zu Blaue Himbeere.
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