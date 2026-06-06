Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Lifestyle

Stress abbauen: Warum Sport im Freien besser wirkt als drinnen

Sport und Bewegung in der Natur helfen nicht nur dem Körper, sondern auch der mentalen Gesundheit.
Oliver Scheiber
06.06.2026, 11:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Young sporty woman jogging through the forest.

Die Natur erwacht, die Tage werden länger und die ersten warmen Sonnenstrahlen locken viele Menschen wieder hinaus ins Freie. Gerade im Frühling verspüren viele einen natürlichen Bewegungsdrang. Nach den oft dunklen Wintermonaten steigt plötzlich die Lust auf Spaziergänge, Laufrunden oder Radtouren. Dahinter steckt allerdings weit mehr als nur gute Laune wegen des schönen Wetters: Bewegung im Freien wirkt wie ein natürlicher Mental-Booster – und das ist sogar biologisch erklärbar.

Mit dem Wechsel der Jahreszeit verändert sich nämlich auch unser Organismus. Mehr Tageslicht beeinflusst direkt den Hormonhaushalt. Über die Netzhaut wird die Produktion von Serotonin angeregt – jenem Botenstoff, der mit positiver Stimmung, Motivation und innerer Ausgeglichenheit verbunden ist. Gleichzeitig sinkt die Ausschüttung von Melatonin, dem Schlafhormon. Viele Menschen fühlen sich dadurch automatisch wacher, energiegeladener und aktiver.

Family with small children hiking outdoors in summer nature, walking in High Tatras.

Aufenthalte im Grünen beruhigen und  steigern das Wohlbefinden  

Mentale Fitness Genau deshalb gilt der Frühling als idealer Zeitpunkt, um Körper und Psyche wieder in Schwung zu bringen. Denn Bewegung zählt heute zu den wichtigsten Faktoren für mentale Gesundheit. Bereits moderate körperliche Aktivität kann helfen, Stress abzubauen, die Stimmung zu verbessern und neue Energie zu gewinnen. Während des Sports schüttet der Körper Endorphine aus – also körpereigene Glückshormone. Gleichzeitig sinkt der Cortisolspiegel, der mit Stressbelastung in Verbindung steht. Viele Menschen erleben deshalb nach Bewegung ein Gefühl innerer Ruhe und mentaler Klarheit.

Besonders positiv wirkt Sport dann, wenn er draußen stattfindet. Denn hier kommen mehrere gesundheitsfördernde Faktoren gleichzeitig zusammen. Schon das natürliche Tageslicht spielt eine wichtige Rolle. Selbst an bewölkten Tagen ist die Lichtintensität im Freien deutlich höher als in Innenräumen. Das unterstützt den biologischen Tag-Nacht-Rhythmus, kann die Stimmung stabilisieren und sogar Schlafprobleme reduzieren.

Naturerlebnis Hinzu kommt das Naturerlebnis selbst. Wälder, Parks, Wiesen, Wasserlandschaften oder Berge wirken beruhigend auf das Nervensystem. Studien zeigen, dass Aufenthalte im Grünen Angstsymptome reduzieren, die Konzentration fördern und das allgemeine Wohlbefinden steigern können. Der Blick ins Grüne hilft vielen Menschen dabei, Abstand vom hektischen Alltag zu gewinnen und gedanklich abzuschalten. Gerade in einer Zeit permanenter Erreichbarkeit wird dieser Effekt immer wichtiger. Zwischen Smartphone, Bildschirmarbeit und Termindruck fehlt oft die mentale Erholung. Bewegung in der Natur schafft hier einen wichtigen Gegenpol.

kurier.at, os  | 

Kommentare