Um die positiven Effekte von Bewegung und Sonnenlicht bestmöglich auszuschöpfen, helfen folgende Strategien:



Morgens aktiv starten: Ein Spaziergang oder eine Joggingrunde am Morgen kann das innere System regulieren und den Tag mit Energie beginnen lassen.



Mittagspause im Freien verbringen: Selbst kurze Aufenthalte im Tageslicht können stimmungsaufhellend wirken.



Training ins Freie verlagern: Ob Yoga auf der Terrasse oder Kraftübungen im Park – Sport im Freien verstärkt die positiven Effekte der Bewegung.



Wochenendaktivitäten in der Natur planen: Wandern, Radfahren oder Gartenarbeit bieten eine ideale Kombination aus Bewegung und Naturerleben.



Bei Zeitmangel: Auch kurze Einheiten von 10–15 Minuten sind wertvoll. Integrieren Sie Bewegung in den Alltag, etwa durch den Weg zur Arbeit mit dem Rad.



Bei fehlender Motivation: Verabreden Sie sich mit anderen – das schafft Verbindlichkeit und macht mehr Spaß.