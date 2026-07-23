Gag oder Trend? Das Wiener Schnitzel wird zum Schmuckstück

Österreichs Nationalgericht hat es vom Teller zum Mode-Accessoire geschafft. Denn man trägt jetzt Schnitzel - und zwar um den Hals. Zumindest, wenn es nach der Wiener Schmuckmarke Arion Jewelry geht, die gemeinsam mit dem Traditionsrestaurant Figlmüller eine limitierte Schnitzelkette entworfen hat.

Der filigrane Anhänger aus Gold Vermeil sieht tatsächlich aus wie ein Miniatur-Schnitzel - samt unregelmäßiger Form und winziger Zitronenscheibe auf der „Panier“. Was wie ein Scherz klingt, ist durchaus ernst gemeint: Das Schmuckstück soll eine Hommage an eines der bekanntesten Wahrzeichen Wiens sein und den kulinarischen Klassiker als tragbares Souvenir neu interpretieren.