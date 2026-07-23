Gag oder Trend? Das Wiener Schnitzel wird zum Schmuckstück
„Hommage an Wien“: Ein Schmucklabel interpretierte den Speisenklassiker als Halskette - vorerst soll der Anhänger nur in limitierter Auflage erhältlich sein.
Österreichs Nationalgericht hat es vom Teller zum Mode-Accessoire geschafft. Denn man trägt jetzt Schnitzel - und zwar um den Hals. Zumindest, wenn es nach der Wiener Schmuckmarke Arion Jewelry geht, die gemeinsam mit dem Traditionsrestaurant Figlmüller eine limitierte Schnitzelkette entworfen hat.
Der filigrane Anhänger aus Gold Vermeil sieht tatsächlich aus wie ein Miniatur-Schnitzel - samt unregelmäßiger Form und winziger Zitronenscheibe auf der „Panier“. Was wie ein Scherz klingt, ist durchaus ernst gemeint: Das Schmuckstück soll eine Hommage an eines der bekanntesten Wahrzeichen Wiens sein und den kulinarischen Klassiker als tragbares Souvenir neu interpretieren.
Die handgefertigte Schnitzelkette ist bei Arion Jewelry (Spiegelgasse 4, 1010 Wien) oder im Figlmüller Online Shop erhältlich und kostet knusprige 119 Euro.
Ganz überraschend kommt die Idee nicht. In der Mode haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Lebensmittel als Designinspiration durchgesetzt - von Pasta-Ohrringen über Croissant-Schmuck bis hin zu Handtaschen in Form von Obst und Gemüse. Auch die Sardine entwickelte sich zum Fashion-Must-have in verschiedenen Formen. Nun reiht sich also auch das Wiener Schnitzel in diese Riege ein. Ob es vom Hingucker zum It-Piece wird, wird sich zeigen.
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