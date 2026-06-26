Fesch im Freien: Looks für die Gartenparty

Draußen ist das neue Drinnen. Das zeigt sich nicht nur beim Wohnen, beim gesamten Lifestyle, auch in der Mode. Leichte Stoffe sind ein Muss: Batist, Musselin, Seersucker, Leinen, Linen-Voile, die leichteste Variante von Leinen, für luftige Kleider und entspannte Silhouetten. Die Natur liefert dazu die passende Farbpalette. Salbeigrün, Blütenrosa, Himmelblau oder Sonnengelb, gern auch gemustert, wirken im Grünen besonders stimmig. Kleider mit floralen Prints blühen mit dem Garten um die Wette. Wer eine Gartenparty plant, sollte an die Schuhwahl denken. Stilettos und Rasen sind bekanntlich keine gute Kombination. Flache Sandalen, Loafer oder Keilabsätze sehen nicht nur lässiger aus, sondern funktionieren im Freien besser.

Alles al fresco

Auch das Wohnzimmer zieht für ein paar Monate nach draußen. Die Terrasse wird zur Lounge, der Balkon zum Lieblingsplatz. Wer jetzt mit neuen Outdoormöbeln liebäugelt: Lassen Sie sich noch ein bisschen Zeit, ab Juli beginnt vielerorts der Abverkauf. Und auf Plattformen wie Willhaben finden sich oft schöne Stücke mit Patina und Charakter – deutlich charmanter als manches Hochglanzmodell. Vielleicht braucht es diesen Sommer nicht viel mehr. Ein schattiges Plätzchen, frische Luft, ein gutes Buch und ein Glas mit etwas Kaltem. Während sich anderswo die Touristenmassen durch überfüllte und aufgeheizte Hotspots schieben, genießen wir den Sommer dort, wo er gerade am schönsten ist: vor der eigenen Tür.