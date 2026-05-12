Wenn Europas größte Pop-Bühne eines zeigt, dann das: Mehr ist mehr. Beim Party-Make-up gilt das gleiche Prinzip – allerdings mit Strategie. Der aktuelle Look setzt auf strahlende Haut, metallische Akzente und einen klar definierten Blick. Entscheidend ist die Balance: Glow ja, aber gezielt. Farbe ja, aber bewusst platziert.

Scheinwerfer an Der Teint bildet die Bühne. Eine gut vorbereitete Haut – durchfeuchtet und leicht geprimt – sorgt dafür, dass Foundation und Concealer nicht nur makellos aussehen, sondern auch lange halten. Statt schwerer Texturen wirken leichte, aufbaubare Formulierungen moderner. Sie lassen die Haut durchscheinen und verhindern den „Maskeneffekt“, selbst unter grellem Licht.

Pro-Tipp Schimmer immer dort platzieren, wo Licht trifft – nicht flächig auftragen. So wirkt der Look luxuriös statt überladen. Für maximale Haltbarkeit den Highlighter in zwei Schichten arbeiten: zuerst eine cremige oder flüssige Textur, danach ganz leicht mit Puder-Highlighter fixieren. Das verstärkt den Effekt – und sorgt dafür, dass der Glow auch nach Stunden noch sitzt.

Es darf schimmern und scheinen Im Fokus stehen die Augen: Schimmernde Lidschatten in Gold, Silber oder changierenden Tönen reflektieren das Licht und erinnern an die ikonischen ESC-Momente. Ein präziser Lidstrich gibt Halt, während Mascara oder Lashes für Drama sorgen. Wer mutiger ist, setzt auf farbige Akzente – etwa einen Hauch Neon im Innenwinkel.

Reine Geschmackssache Die Lippen? Dürfen, müssen aber nicht konkurrieren. Glossy Nude oder ein softer Roséton balancieren intensive Augen perfekt aus. Wer den Fokus auf den Mund legen will, entscheidet sich für satte Rottöne oder Beerennuancen – dann aber die Augen zurücknehmen.

Der Loveshine Plumping Lip Oil Gloss von YSL schenkt Volumen, Feuchtigkeit und ein spiegelndes Finish – ideal als glänzender Gegenpol zu dramatischen ESC-Augen, ca. 45 €, yslbeauty.at ©Beigestellt Perfekt für lange Nächte: Mellow Blur Lippenstift von Max Factor. Er setzt auf den angesagten Diffused-Lip-Look – weichgezeichnet, federleicht und mühelos cool, ca. 12 €, maxfactor.com ©Beigestellt Der lose AMC Pure Pigment Lidschatten von Inglot liefert – je nach Auftrag – von zartem Schimmer bis zu intensivem ESC-Drama, ca. 24 €, inglotcosmetics.com ©Beigestellt Der flüssige Highlighter „Skinfinish Light Struck“ von MAC bringt den Glamour direkt auf die Haut. Mit lichtreflektierenden Pigmenten, pflegendem Squalan und Feuchtigkeits-Boost sorgt er für Hydration und Strahlkraft. Ob gemischt, getupft oder solo – der Effekt: Glass Skin mit Bühne. Um 39 €, maccosmetics.at ©Beigestellt Die Lash Idôle Curl Goddess Mascara von Lancôme sorgt neben Schwung und Volumen für bis zu 30 Stunden Halt – perfekt für lange Party-Nächte, ca. 39 €, lancome.de ©Hersteller Der Color + Glow Enhancer von Shiseido bringt Frische und Dimension ins Party-Make-up – als Blush, Contour oder Eye-Accent, seidig im Finish, in versch. Farben erhältlich, ca. 50 €, shiseido.de ©Beigestellt Der „Contouring Micro Stick“ von Artdeco macht Contouring leicht. Mit der praktischen Stiftform und präzisen Mine können Konturen präzise gesetzt werden. Die cremige Textur lässt sich gut verblenden. Ideal auch zum Auffrischen, ca. 14 €, artdeco.at

©Beigestellt Der Stylo Regard Waterproof Eye Pencil von Yves Rocher betont die Augen durch seine ultra-intensive Farbe und er hält, ca. 7 €, yves-rocher.at ©Beigestellt

Haltbarkeit und Touch-up Damit der Look die Nacht übersteht, kommt es auf die Technik an: Dünne Schichten, sorgfältig verblendet und fixiert. Setting Spray ist Pflicht, ebenso wie punktuelles Abpudern statt flächigem Mattieren. Und wenn die Nacht länger wird? Ein kleines Touch-up-Kit rettet den Look: Blotting Paper gegen Glanz, Lippenprodukt zum Nachziehen und ein Mini-Highlighter für den Frischekick. So bleibt das Make-up bis zum letzten Song – und darüber hinaus – absolut bühnenreif.