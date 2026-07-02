Gut kopiert: Jungstars, die an Ikonen der 00er-Jahre erinnern

Vor 25 Jahren wurde die unbekannte Reese Witherspoon dank ihrer Rolle als unterschätzte Rechtsanwältin Elle Woods mit dem Faible für Pink zum Hollywoodstar. „Natürlich Blond“ war 2001 ein überraschender Kinohit, heute ist Witherspoon nicht nur Schauspielerinnen, sondern verfilmt mit ihrer eigenen Produktionsfirma Stoffe über Frauen.

Auch die neue Serie „Elle“ (Amazon Prime) wird von ihr produziert, die die Vorgeschichte von Elle Woods im Teenageralter erzählt.

Als Hauptdarstellerin wurde die 25-jährige Lexi Minetree auserkoren – von Witherspoon höchstpersönlich. Hollywood liebt solche Übergaben. Sie sind selten offiziell, aber immer sichtbar. Viele junge Schauspieler erinnern derzeit an große Leinwandikonen, ohne sie jedoch 1:1 kopieren zu wollen.