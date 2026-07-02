Gut kopiert: Jungstars, die an Ikonen der 00er-Jahre erinnern
Die neue Hollywood-Generation zitiert die Ikonen der 90er und 2000er und macht daraus ihren eigenen Stil. Von Reese Witherspoons’ Erbin Lexi Minetree bis Sofia Carson, die als neue Angelina Jolie gehandelt wird.
Vor 25 Jahren wurde die unbekannte Reese Witherspoon dank ihrer Rolle als unterschätzte Rechtsanwältin Elle Woods mit dem Faible für Pink zum Hollywoodstar. „Natürlich Blond“ war 2001 ein überraschender Kinohit, heute ist Witherspoon nicht nur Schauspielerinnen, sondern verfilmt mit ihrer eigenen Produktionsfirma Stoffe über Frauen.
Auch die neue Serie „Elle“ (Amazon Prime) wird von ihr produziert, die die Vorgeschichte von Elle Woods im Teenageralter erzählt.
Als Hauptdarstellerin wurde die 25-jährige Lexi Minetree auserkoren – von Witherspoon höchstpersönlich. Hollywood liebt solche Übergaben. Sie sind selten offiziell, aber immer sichtbar. Viele junge Schauspieler erinnern derzeit an große Leinwandikonen, ohne sie jedoch 1:1 kopieren zu wollen.
Kontrolliert wie Jolie
Sofia Carson etwa besitzt mit ihrem schier makellosen Antlitz und ihrer eleganten Erscheinung eine Präsenz, die Angelina Jolie ähnelt. Wie Jolie liebt Carson opulente Auftritte und zeigt sich ähnlich kontrolliert. Auch abseits der Kamera engagiert sie sich: Seit 2020 ist Carson Unicef-Botschafterin. So wie Jolie bis 2022.
Sweeney beerbt Stone
Wer nach dem frühen Sex-Appeal von Sharon Stone sucht, der wird derzeit wohl bei Sydney Sweeney fündig. Ihre hyper-femininen Looks aus Euphoria sind bereits legendär. Ganz anders als Stone ist sie politisch aber im republikanischen Lager angesiedelt.
Cool wie Brad Pitt
Privat ähnlicher dürften Brad Pitt und Jacob Elordi ticken. Beide sind bekannt für ihre lässige Art – modisch als auch charakterlich. Während Pitt nur noch selten drehen will, reißen sich Produzenten um Elordi.
Blockbuster-Rollen
Und dann hätten wir noch Monica Barbaro, die 2025 für den Oscar mit „Like a Complete Unknown“ nominiert war. Die Kalifornierin erinnert mit ihrer sinnlichen Erscheinung an Catherine Zeta-Jones, die nach ruhigeren Jahren wieder als Morticia in „Wednesday“ präsent ist. Barbaro soll als Nächstes in der „Ocean’s Eleven“-Fortsetzung zu sehen sein. An Nachwuchs mangelt es dem Film- und Modegeschäft also nicht.
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