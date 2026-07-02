Lexi Minetree (25) und Reese Witherspoon (50) in rosa Kleidern bei der Premiere von Elle
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Lifestyle

Gut kopiert: Jungstars, die an Ikonen der 00er-Jahre erinnern

Die neue Hollywood-Generation zitiert die Ikonen der 90er und 2000er und macht daraus ihren eigenen Stil. Von Reese Witherspoons’ Erbin Lexi Minetree bis Sofia Carson, die als neue Angelina Jolie gehandelt wird.

Christina Michlits

von Christina Michlits

02.07.26

Vor 25 Jahren wurde die unbekannte Reese Witherspoon dank ihrer Rolle als unterschätzte Rechtsanwältin Elle Woods mit dem Faible für Pink zum Hollywoodstar. „Natürlich Blond“ war 2001 ein überraschender Kinohit, heute ist Witherspoon nicht nur Schauspielerinnen, sondern verfilmt mit ihrer eigenen Produktionsfirma Stoffe über Frauen.

Auch die neue Serie „Elle“ (Amazon Prime) wird von ihr produziert, die die Vorgeschichte von Elle Woods im Teenageralter erzählt. 

Als Hauptdarstellerin wurde die 25-jährige Lexi Minetree auserkoren – von Witherspoon höchstpersönlich. Hollywood liebt solche Übergaben. Sie sind selten offiziell, aber immer sichtbar. Viele junge Schauspieler erinnern derzeit an große Leinwandikonen, ohne sie jedoch 1:1 kopieren zu wollen.

Kontrolliert wie Jolie

Sofia Carson etwa besitzt mit ihrem schier makellosen Antlitz und ihrer eleganten Erscheinung eine Präsenz, die Angelina Jolie ähnelt. Wie Jolie liebt Carson opulente Auftritte und zeigt sich ähnlich kontrolliert. Auch abseits der Kamera engagiert sie sich: Seit 2020 ist Carson Unicef-Botschafterin. So wie Jolie bis 2022.

US-ENTERTAINMENT-STREAMING-NETFLIX

Schönheiten mit Glamour-Faktor, deren Talent jedoch kritisiert wird. Sofia Carson (33) und ...

©APA/AFP/MICHAEL TRAN
US-ENTERTAINMENT-ETERNALS

...  Angelina Jolie (51).

©APA/AFP/VALERIE MACON

Sweeney beerbt Stone

Wer nach dem frühen Sex-Appeal von Sharon Stone sucht, der wird derzeit wohl bei Sydney Sweeney fündig. Ihre hyper-femininen Looks aus Euphoria sind bereits legendär. Ganz anders als Stone ist sie politisch aber im republikanischen Lager angesiedelt. 

US-ENTERTAINMENT-CELEBRITY-VARIETY

Sharon Stone (68) spielte im Hit „Basic Instinct“ mit ihrer Erotik. Heute besetzt  Sydney Sweeney (28) solche Rollen. In „Euphoria“ sind beide zu sehen.

©APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Cool wie Brad Pitt

Privat ähnlicher dürften Brad Pitt und Jacob Elordi ticken. Beide sind bekannt für ihre lässige Art – modisch als auch charakterlich. Während Pitt nur noch selten drehen will, reißen sich Produzenten um Elordi.

UK premiere of "Wuthering Heights" in London

Jacob Elordi (29) hat die Coolness und modische Attitüde eines Brad Pitt (62). Der Jungstar ist der neue Held von Ridley Scotts Action-Blockbuster.

©REUTERS/Jack Taylor
'Wolfs' Premiere in Los Angeles

Brad Pitt dreht nur noch ausgewählt und selten.

©EPA/ALLISON DINNER
Premiere of the film Challengers in Sydney

Zendaya (29) überzeugt in unterschiedlichsten Rollen und Looks, ...

©EPA/FLAVIO BRANCALEONE
Never Let Go world premiere in New York City

...  so wie die wandelbare Halle Berry (59). 

©REUTERS/Andrew Kelly

Blockbuster-Rollen

Und dann hätten wir noch Monica Barbaro, die 2025 für den Oscar mit „Like a Complete Unknown“ nominiert war. Die Kalifornierin erinnert mit ihrer sinnlichen Erscheinung an Catherine Zeta-Jones, die nach ruhigeren Jahren wieder als Morticia in „Wednesday“ präsent ist. Barbaro soll als Nächstes in der „Ocean’s Eleven“-Fortsetzung zu sehen sein. An Nachwuchs mangelt es dem Film- und Modegeschäft also nicht.

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARDS-SAG-ARRIVALS

Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein: Monica Barbaro (36) erinnert an Catherine Zeta-Jones (56).

©APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Opening Ceremony - 76th Cannes Film Festival

Catherine Zeta-Jones auf dem roten Teppich.

©EPA/Mohammed Badra
(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

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