Diane Keaton: Diese Kult-Outfits werden versteigert

Ob High Heels mit Socken, kastenförmige Oversize-Blazer oder maskuline Anzüge: US-Schauspielerin Diane Keaton (1946–2025) prägte über Jahrzehnte einen unverwechselbaren Modestil. Das Auktionshaus Bonhams versteigert derzeit über 550 Objekte aus ihrem persönlichen Besitz in insgesamt vier Auktionen in New York und Los Angeles, die erste („The Architecture of an Icon“) endet heute. Für die weiteren Auktionsrunden kann noch bis zum 11. Juni – teils auch online – mitgeboten werden.

Zu den Highlights zählen neben Original-Drehbüchern, skurrile Pinguin-Skulpturen, Möbel, aber auch Kleidungsstücke aus Keatons persönlicher Garderobe. Sie geben Einblick in ihren unverwechselbaren Stil. Prägend wurde Keatons Look durch ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ aus dem Jahr 1977. Sie definierte damit ein neues Bild weiblicher Eleganz.

Stil mit Haltung Statt glamouröser Kleider setzte sie auf Anzüge, Westen, Krawatten und weite Hosen. Bequemlichkeit spielte dabei eine zentrale Rolle: Keaton trug vorwiegend Kleidung, in der sie sich frei bewegen und wohlfühlen konnte. Gerne stellte sie gängige Modevorstellungen bewusst infrage. Das zeigte sich etwa 1978, als sie ihren Oscar in High Heels mit Socken entgegennahm. Typisch für ihren Stil waren schlichte Schnitte sowie die Farben Schwarz und Weiß. Hüte gehörten fast immer zu ihrem Look und wurden zu ihrem Markenzeichen.

Reisetasche von Barneys (Schätzwert: bis zu 430 Euro) ©Bonhams.com Ralph-Lauren-Mantel mit Hut, designt von Nick Fouquet ©Bonhams.com Funkelnd und blau: Pailletten-Anzug mit Hut von Gucci, Diane Keaton trug das Outfit 2021 bei der LACMA-Gala. ©Bonhams.com Schickes Ensemble mit Zylinder von Comme des Garçons. ©Bonhams.com Maskuliner, grau-gestreifter Anzug mit breitem Gürtel von Thom Browne. ©Bonhams.com Keatons Lieblingsschuhe von Louis Vuitton. ©Bonhams.com

Viele dieser charakteristischen Stücke sind nun Teil der laufenden Auktionen. Dazu zählen etwa ihre schwarzen, geschnürten Lieblingsboots von Louis Vuitton (siehe Bild links) inklusive Originalverpackung, die sie unter anderem bei der New York Fashion Week 2019 trug. Der Schätzpreis liegt zwischen 690 und 1.000 Euro. Auch ein dunkelblaues Pailletten-Ensemble mit Baskenmütze (beides von Gucci), mit dem Keaton 2021 bei der LACMA Art + Film Gala auftrat, kommt unter den Hammer und soll zwischen 1.700 und 2.600 Euro einbringen.