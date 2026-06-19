Dezente Farben statt Beach-Bling: Trend-Bademode für den Sommer
Strandgut: Lieblingslooks für Strandköniginnen und Badenixen.
Cool am Pool. Aber natürlich auch am Strand, am Seeufer, im Gartenplanschbecken. Lasst uns also die Badesachen einpacken! Nur welche? Einteiler oder Zweiteiler? Einfärbig oder gemustert? Die aktuelle Bademode steht ganz im Zeichen von Natürlichkeit und Understatement. Statt knalliger Farben dominieren helle, ruhige Töne: Zarte Pastelle, silbriges Grau und cremige Nuancen verleihen jedem Strandlook elegante Leichtigkeit. Ich persönlich liebe Grautöne, Olive und Salbei. Diese Farben sind jetzt auch öfter zu finden. Farbpalette reicht von hellem Steingrau bis zu tiefem Anthrazit, von Oliv- und Salbeigrün bis zu Celadon.
Eine stylishe Alternative für alle, denen Zebra-Prints oder Glitzereffekte zu laut sind. Wie gesagt, meine Favoriten sind Badeanzüge in sogenannten „Unfarben“ – Grau, Greige, Grüngrau, Eukalyptus, Sandbeige, Taupe, Camel, Mokka. Der Sommer 2026 beweist: Weniger Aufmerksamkeit um jeden Preis, dafür mehr Stil und Selbstbewusstsein.
Leiser Luxus statt Beach-Bling. Sanft salbeigrüner Badeanzug mit raffiniertem Rücken voller runder Schmucksteine. Natürliche „Unfarben“, die mit Meer und Sand verschmelzen. Ein richtig stilvoller Strandauftritt. So schick, so typisch Eres!©Hersteller
Partnerlook. Auch er trägt Salbeigrün. Ruhige Naturtöne erobern diesen Sommer die Bademode für Damen und Herren gleichermaßen. Entspannter Beach-Look von Iuman.©Hersteller
Toller Schnitt. Die feine Drapierung macht diesen Mango-Badeanzug zu einem echten Figurenschmeichler. Der zarte Farbton wirkt edel, feminin und zeitlos schön.©Hersteller
Zartes pudriges Rosa, klare Linien, ein raffinierter Cut-out, schicke Drapierung. Der Swimsuit von Sea Me Swim steht für moderne Strand-Eleganz.©Hersteller
Achtung, Anprobe!
Da geht’s jetzt wirklich nicht um perfekte Inszenierung, sondern um einen entspannten Umgang mit dem eigenen Körper. Gerade weil Bademode viel Haut zeigt, lohnt sich eine ehrliche Anprobe bei gutem Licht. Ob kurvig, sportlich, zierlich – der Trend geht dahin, die eigenen Formen selbstbewusst zu zeigen. Auf starkes Push-up oder künstliche Effekte wird Gott sei Dank zunehmend verzichtet. Gefragt sind natürliche Silhouetten und Schnitte, die Komfort und Persönlichkeit in den Vordergrund stellen.
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