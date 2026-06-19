Dezente Farben statt Beach-Bling: Trend-Bademode für den Sommer

Cool am Pool. Aber natürlich auch am Strand, am Seeufer, im Gartenplanschbecken. Lasst uns also die Badesachen einpacken! Nur welche? Einteiler oder Zweiteiler? Einfärbig oder gemustert? Die aktuelle Bademode steht ganz im Zeichen von Natürlichkeit und Understatement. Statt knalliger Farben dominieren helle, ruhige Töne: Zarte Pastelle, silbriges Grau und cremige Nuancen verleihen jedem Strandlook elegante Leichtigkeit. Ich persönlich liebe Grautöne, Olive und Salbei. Diese Farben sind jetzt auch öfter zu finden. Farbpalette reicht von hellem Steingrau bis zu tiefem Anthrazit, von Oliv- und Salbeigrün bis zu Celadon.

Eine stylishe Alternative für alle, denen Zebra-Prints oder Glitzereffekte zu laut sind. Wie gesagt, meine Favoriten sind Badeanzüge in sogenannten „Unfarben“ – Grau, Greige, Grüngrau, Eukalyptus, Sandbeige, Taupe, Camel, Mokka. Der Sommer 2026 beweist: Weniger Aufmerksamkeit um jeden Preis, dafür mehr Stil und Selbstbewusstsein.