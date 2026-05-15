Mode in Cannes - die ersten Looks: Welche Stars herausstechen
In Cannes finden derzeit die 79. Filmfestspiele statt. Die Stars haben sich ordentlich in Schale geworfen.
Cannes steht wieder ganz im Zeichen des Glamours. Mit dem Auftakt des Filmfestivals 2026 richten sich alle Blicke auf den roten Teppich, wo die Stars mit aufwendigen Roben, klaren Linien und großen Auftritten für erste modische Highlights sorgen.
Eine davon ist etwa Demi Moore: Die amerikanische Schauspielerin präsentierte gleich mehrere opulente Kleidern auf unterschiedlichen Red Carpets. Auch Jane Fonda war mit ihrem schwarzen Gucci-Kleid ein Hingucker, ebenso wie Joan Collins, die mit ihren 92 Jahren in einer weißen, avantgardistisch anmutenden Abendrobe erschien. Andere prominente Gäste wie Alessandra De Tomaso hingegen machten mit ihren riesigen Hüten auf sich aufmerksam.
Die Filmfestspiele von Cannes laufen noch bis 23. Mai 2026 – und versprechen bis dahin weitere glamouröse Auftritte.
Die besten Bilder zum Durchklicken:
Die französische Schauspielerin Frédérique Bel in Pierre Cardin - mit schickem Hut.©EPA/SEBASTIEN NOGIER
Heidi Klum in einem gelben Kleid von Elie Saab©EPA/SEBASTIEN NOGIER
Joan Collins in einer maßgeschneiderten Robe von Stéphane Rolland©APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Sehr elegant: Alessandra De Tomaso ganz in Weiß.©EPA/CLEMENS BILAN
Veronica Ferres in einem bodenlangen Paillettenkleid©EPA/CLEMENS BILAN
Demi Moore im knallroten Kleid von Gucci©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Sara Sampaio bezaubert in einer weißen Robe von Miu Miu.©REUTERS/Gonzalo Fuentes
Auffällig: Sandra Hüller in Chanel©EPA/CLEMENS BILAN
Lena Gercke©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Der schwangere Ex-Disney-Star Barbara Palvin in Miu Miu©REUTERS/Gonzalo Fuentes
Isabelle Huppert im feuerroten Plissée-Kleid mit Schleppe©APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Jane Fonda in einem Paillettenkleid von Gucci und Schmuck von Pomellato©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Die französische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg in einem rockigen Look.©APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MIKE COPPOLA
Im Vinatage-Look: Poppy Delevingne in John Galliano.©REUTERS/Marko Djurica
Gillian Anderson in Miu Miu©APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
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