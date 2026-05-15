Mode in Cannes - die ersten Looks: Welche Stars herausstechen

Cannes steht wieder ganz im Zeichen des Glamours. Mit dem Auftakt des Filmfestivals 2026 richten sich alle Blicke auf den roten Teppich, wo die Stars mit aufwendigen Roben, klaren Linien und großen Auftritten für erste modische Highlights sorgen.

Eine davon ist etwa Demi Moore: Die amerikanische Schauspielerin präsentierte gleich mehrere opulente Kleidern auf unterschiedlichen Red Carpets. Auch Jane Fonda war mit ihrem schwarzen Gucci-Kleid ein Hingucker, ebenso wie Joan Collins, die mit ihren 92 Jahren in einer weißen, avantgardistisch anmutenden Abendrobe erschien. Andere prominente Gäste wie Alessandra De Tomaso hingegen machten mit ihren riesigen Hüten auf sich aufmerksam.

Die Filmfestspiele von Cannes laufen noch bis 23. Mai 2026 – und versprechen bis dahin weitere glamouröse Auftritte.