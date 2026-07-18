Aufgebauscht: Wie die Ballonform jedem Look Dynamik verleiht
Mehr Volumen, mehr Bewegung, mehr Ausdruck. Die Ballonform gehört zu den spannendsten Silhouetten der Saison.
von Barbara Zach
Die Ballonform zählt zu den prägendsten Entwicklungen der aktuellen Saison und bringt eine neue Lust auf Bewegung, Form und spielerische Proportionen mit sich. Ob als gerundeter Rocksaum, skulpturaler Ärmel oder weit geschnittene Hose mit schmal zulaufendem Abschluss, die Silhouette wirkt weich, modern und überraschend selbstverständlich.
Looks, die sowohl oben als auch unten auf Volumen setzen, gehören zu den spannendsten Interpretationen der Ballonform. Fließende Blusen mit weich fallenden Ärmeln treffen auf ballonförmige Hosen oder Röcke und verleihen der Silhouette Bewegung und Präsenz. Entscheidend ist eine definierte Taille, die dem Look Struktur gibt und die Proportionen ausbalanciert. Schmale Sandalen, reduzierte Accessoires und fließende Materialien sorgen dafür, dass die großzügigen Formen modern und elegant wirken.©Hersteller
Ballonärmel zählen zu den ausdrucksstärksten Details der Saison und entfalten ihre Wirkung besonders in Kombination mit schmalen, geraden Silhouetten. Ein schlichter Rock oder eine klare Hose schaffen den nötigen Kontrast und bringen Balance in den Look. Eine betonte Taille sorgt für Struktur, während spitze Schuhe, markante Ohrringe oder hochgeschobene Ärmel die elegante Wirkung zusätzlich unterstreichen.©Hersteller
Ballonröcke leben von spannenden Proportionen und wirken besonders modern in Kombination mit schmalen Oberteilen. Ein schlichtes Tanktop oder ein kurzes Top setzen einen klaren Kontrast und lassen die skulpturale Silhouette des Rocks in den Mittelpunkt rücken. Eine betonte Taille sorgt für harmonische Linien und verleiht dem Look Struktur. Flache Sandalen, zarte Heels oder filigraner Schmuck unterstreichen die sommerliche Leichtigkeit©Hersteller
Bei Louis Vuitton sorgt der ballonförmige Saum in Kombination mit asymmetrischen Linien für eine ausdrucksstarke Silhouette mit viel Bewegung©Hersteller
Brunello Cucinelli kombiniert eine Bluse mit Ballonärmeln mit einer geradlinigen Weste und schafft einen spannenden Kontrast aus Volumen und klaren Linien©Hersteller
Altuzarra©Brand
Coperni©Luca Tombolini / Collective Parade/Hersteller
Dior©Hersteller
Zimmermann©Hersteller
Nicht neu, aber neu inszeniert!
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten voluminöse Ärmel und ausladende Röcke zum Idealbild weiblicher Eleganz. In den Fünfzigerjahren feierte die betonte Rundung ein Comeback, später folgten die expressiven Proportionen der Achtziger und die Bubble Skirts der frühen Zweitausender.
Mules aus Leder von Maryam Nassir Zadeh bei net-a-porter©Hersteller
Tasche aus Leder von Rosa Mosa.
Blouson mit aufgesetzten Taschen von 8PM bei Steffl.©Hersteller
Brille „Bold“ in Sunset Orange von T.P.L – The Privat Label bei Vogelhuber United Optics.©Hersteller
Armreif „Happy Fish“ aus 18kt Roségold mit Diamanten von Chopard (6) Ballonrock von Dorothee Schumacher bei Steffl©Hersteller
Für 2026 wird die Form neu interpretiert. Statt nostalgischer Romantik steht heute eine zeitgemäße, beinahe architektonische Leichtigkeit im Mittelpunkt. Die Wirkung der Ballonform ist eng mit unserer Wahrnehmung verbunden. Runde Linien werden als weich und harmonisch empfunden.
Sie schaffen Distanz zum Körper, ohne ihn zu verstecken, und vermitteln Freiheit statt Perfektion. Gerade darin liegt ihre Anziehungskraft. Die Silhouette wirkt feminin, ohne auf klassische Körperbetonung angewiesen zu sein.
Internationale Marken und Ateliers setzen auf raffinierte Volumenkonstruktionen, technische Stoffe, Popeline, Organza oder Taft. Röcke erhalten neue Proportionen, Ärmel entwickeln skulpturale Präsenz und Hosen gewinnen an Dynamik.
Cremiger Lidschatten „Idôle Goddess“ von Lancôme.©Hersteller
„Aquasource + Vitamin Glow“, 3- in- 1 Gesichtsserum und Selbstbräunertropfen von Biotherm.©Hersteller
Parfum Intense „Cool Elixir – Floral Vanilla von Davidoff©Hersteller
Cremiger Rouge-Stift „Multi Tasker Blush’n’Brush“ von Manhattan.©Hersteller
Cooling Globes aus Edelstahl für eine kühlende Gesichtsmassage von Rosental Organics.©Hersteller
Die Ballonform steht damit für eine neue Vorstellung von Weiblichkeit, die Komfort, Ausdruck und Eleganz miteinander verbindet.
Wie bleiben Ballonformen länger voluminös?
Nach dem Tragen sollten Ballonärmel und Bubble-Röcke nicht flach zusammengelegt werden. Stattdessen empfiehlt es sich, sie locker mit Seidenpapier, einem alten Baumwoll-T-Shirt oder einem weichen Tuch auszustopfen und hängend aufzubewahren. So bleiben die gerundeten Formen besser erhalten, Knicke werden vermieden und die Silhouette bewahrt länger ihre charakteristische Fülle.
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