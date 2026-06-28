Von Barbara Zach Bade- und Strandmode erzählen seit jeher mehr über eine Gesellschaft als über das Wetter. Kaum ein Kleidungsstück hat sich so sichtbar mit Vorstellungen von Freiheit und Körperbildern verändert wie der Badeanzug.

Badeanzug von GIVENCHY ©Hersteller Bikini mit „Chevron Muster“ von Missoni. ©Hersteller Ohrschmuck in Seesternoptik von Barbara Reisch ©Hersteller Sonnenschutz „Karma Stick“ angereichert mit Hydra- Boost-Komplex für Gesicht und Körper von The Rituals ©Hersteller Clogs „Hilde“ handgefertigt aus natürlichen Materialien von Blaufeld Studio ©Hersteller Shopper „Gioia“ von Loro Piana ©Hersteller Bronzing Puder in limitierter Auflage von Guerlain ©Hersteller Look by FENDI ©Hersteller

Was einst aus schweren Stoffen bestand und den Körper fast vollständig bedeckte entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem Symbol für Selbstbestimmung, Freizeitkultur und neue Schönheitsideale. Mit dem Aufstieg des Tourismus wurde der Strand zur Bühne und Sonnenbaden galt als Ausdruck von Luxus, Gesundheit und Modernität.

The Attico setzt bei seiner Bademodenkollektion auf Häkel-optik in Muschelform ©Hersteller Die passenden Begleiter für Strand und Wasser gibt’s bei TK Maxx ©Hersteller Der Badeanzug von Maiô Paris Montaigne bei Steffl mit V-Ausschnitt und theatralischer Rüsche funktioniert auch toll als schickes Oberteil

©Hersteller Bei Zimmermann wird zum Bikini ein kurzes Cape mit Lochstruktur kombiniert ©Hersteller Look by Pain de Sucre ©Hersteller

Heute verbindet Strandmode Retro-Referenzen mit modernen, körperbewussten Silhouetten und präzisen Schnitten. Technische Materialien schmiegen sich wie eine zweite Haut an den Körper, während Transparenzen, asymmetrische Linien und skulpturale Formen Bademode eine Eleganz verleihen, die längst über den Strand hinausgeht. Viele Looks erinnern eher an Ready-to-wear-Mode als an klassische Schwimmbekleidung. Wohlbefinden von Komfort Psychologisch bleibt Bade- und Strandmode jedoch eine der direktesten Formen von Mode. Sie zeigt kaum Distanz zwischen Kleidung und Körper und verstärkt dadurch Selbstwahrnehmung und Ausstrahlung. Farben beeinflussen Stimmung und Präsenz, während Schnitte Sicherheit oder Aufmerksamkeit erzeugen können. Gleichzeitig gewinnt das Gefühl von Komfort an Bedeutung. Weiche Materialien, reduzierte Nähte und fließende Silhouetten vermitteln Ruhe und körperliche Entspannung. Mode wird am Strand zunehmend als etwas verstanden, das nicht nur gut aussieht, sondern auch das eigene Wohlbefinden beeinflusst.

Life Hack Wie bleibt Bademode länger schön? Chlor, Salz und Hitze greifen elastische Fasern besonders schnell an. Wer Bademode direkt nach dem Tragen in kaltem Wasser ausspült und gelegentlich einen kleinen Schuss weißen Essig ins Spülwasser gibt, entfernt Rückstände schonender und kann Farben sowie Elastizität länger erhalten.

Stilspiel Wie stylt man Bademode im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Urban Bademode wirkt besonders modern, wenn sie mit klassischen Tailoring-Pieces kombiniert wird. Ein Bikinioberteil oder ein strukturierter Badeanzug wirkt unter oversized Blazern, leichten Sommerjacken oder offenen Hemden deutlich urbaner. Gerade monochrome Kombinationen in Schwarz, Weiß oder Marine wirken reduziert und hochwertig. Spannend wird der Look durch Kontraste aus Strick, Transparenz und Häkeloptiken.

Look by Ralph Lauren ©Hersteller

Cropped Bikinioberteile werden 2026 zunehmend wie sommerliche Cropped-Tops gestylt und mit fließenden Hosen oder lockeren Stoffen kombiniert. Weite Silhouetten aus Leinen, Häkelstrukturen oder soften Materialien bringen Leichtigkeit in den Look und übertragen den Strandcharakter subtil in den Alltag. Accessoires wie Basttaschen, Tücher oder breite Gürtel ergänzen die entspannte Resort-Wirkung und verleihen Bademode eine lässige Eleganz.

Look by Ermanno Scervino ©Hersteller

Transparenz Transparente Layer gehören zu den stärksten Stylingelementen rund um Bademode. Feine Stoffe wie Organza, Mesh oder Chiffon verleihen mehr Tiefe und machen selbst auffällige Prints oder Schnitte alltagstauglich. Besonders modern wirken transparente Kleider, Röcke oder leichte Jacken über Bikini-Sets oder Badeanzügen, da sie Haut zeigen, ohne den Look zu offen wirken zu lassen. Kombiniert mit minimalistischen Sandalen, schlichten Taschen und reduziertem Schmuck entsteht ein Look mit eleganter Wirkung.

Look by Fendi ©Hersteller

Guter Stoff

Unterwasserkamera „Pool Side Pastel Gelato“ von Sunny Life bei Steffl für unvergessliche Erinnerungen.

©Hersteller Strandtuch „Ocean Leaf“ von Vossen zum Draufliegen oder Abtrocknen. ©Hersteller Edelstahlbecher „Explorer Thermo Tumbler“ von Waterdrop mit 1,1 l Fassungsvermögen für die Flüssigkeitszufuhr. ©Hersteller Taschenbuch „Stark war ich lange genug“ von Dominique Scharax, Goldegg Verlag, die passende Urlaubslektüre.

©Hersteller Schwimmnudel „Swirl Print“ von Emilio Pucci für Sport und Spiel. ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Karrueche Tran. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.



©GC Images/305pics/Getty Images

Karrueche Tran, bekannt aus der Fernsehserie Claws, wirkt mit diesem Look entspannt und gleichzeitig modern. Besonders die Kombination aus lockerer Silhouette, Sonnenbrille und minimalistischen Accessoires unterstreicht den unkomplizierten Charakter des Looks.

Strandkleid im Häkellook von H&M ©Hersteller Brazilian-Bikini- Höschen von Calzedonia

©Hersteller Bikini-Triangel-Oberteil von Calzedonia

©Hersteller Pantolette „Babette“ aus Veloursleder von Marco Polo

©Hersteller Tasche, handgefertigt aus Stroh von Grace Hawthorne ©Hersteller Sonnenbrille von Karl Lagerfeld bei Fielmann ©Hersteller