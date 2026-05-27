Warum das Babydoll-Dress so provoziert

Das Babydoll-Dress feiert sein modisches Comeback: Es handelt sich dabei um ein kurzes, locker fallendes Kleid mit hoch angesetztem Bund direkt unter der Brust, das in seiner Form an ein Nachthemd erinnert. Weltstar Sabrina Carpenter zeigte sich mehrmals darin, zuletzt auch US-Sängerin Olivia Rodrigo. Sie kombinierte ihr Mini-Kleid von Generation78 mit geschnürten kniehohen Stiefeln von Dr. Martens.

Sabrina Carpenter mit Babydoll-Dress und Strumpfband. ©Rolling Stone via Getty Images/Christopher Polk/Rolling Stone/Getty Images

Lange Diskussion Ein Look, der derzeit in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff sorgt. Während viele ihn als Ausdruck von Selbstbestimmung feiern, kritisieren andere die kindliche Anmutung und die damit verbundenen Bilder von Weiblichkeit. Dabei ist der Schnitt keineswegs neu: Wie das Magazin Elle berichtet, tauchte der Begriff „Babydoll Dress“ erstmals 1912 in der Literatur auf, 1956 wurde es in der schwarzen Komödie „Baby Doll“ aufgegriffen. Darin spielt Carroll Baker die junge Ehefrau Meighan, die in kurzen Babydoll-Nachthemden auftritt und in einem Kinderbett schläft.