Arnautović & Co: Das sind die bestgekleideten Stars der WM 2026

Natürlich wird die WM 2026 ein Fest der Tore, der Triumphe und der Dramen. Und wie jede große Bühne mit Millionen Zusehern wird auch dieses Turnier Figuren hervorbringen, bei denen man kurz vergisst, ob man gerade ein Spiel verfolgt oder einen sehr gut besetzten Laufsteg der Gegenwart. Attraktivität ist subjektiv, das versteht sich von selbst.

Jude Bellingham aus England verkörpert diesen neuen Starplayer-Typus perfekt: jung, souverän, fotogen, megafesch, aber nicht geschniegelt. Er wirkt nicht wie jemand, der einem Trend folgt, sondern wie jemand, der selbst welche setzt. Keito Nakamura aus Japan ist ein feiner Gegenpol. Seine Ausstrahlung ist leiser, präziser, fast zurückgenommen – und gerade dadurch so stark. Manuel Neuer wiederum, mit 40 einer der ältesten Spieler im Turnier, ist längst eine Legende. Er hat Format, Gravitas und diese monumentale Ruhe.

Versucht nie zu beeindrucken, tut es trotzdem. Unser Lieblings-Bad-Boy mit dem lässigen Gang, dem gewissen Grinser und den legendären Sprüchen. ©Puma Sehr schlank, sehr wendig, sehr elegant am Platz. Haarmäßig unberechenbar, mal blond, mal dunkelschwarz, oft rockige Allüre. Liebt Haarreifen. ©Icon Sport via Getty Images/Emilian Baldow/Getty Images Mein Liebling! Blutjung, sehr schlank, sehr cool. Alles an ihm ist Understatement, und trotzdem zieht er mühelos die totale Aufmerksamkeit auf sich. ©UEFA via Getty Images/Francesco Scaccianoce - UEFA/Getty Images Wahrscheinlich der fescheste Spieler dieser WM. Das weiß er auch genau. Sehr selbstbewusst mit Superstar-Allüren. ©The FA via Getty Images/The FA/Getty Images Hünenhaft groß, markante Gesichtszüge, gletscherblaue Augen, eine fast cineastische Ausstrahlung. Mit 40 trägt er seine Reife mit einer Selbstverständlichkeit, die moderner wirkt als jede Inszenierung. Kraft und Charisma verschmelzen zu einem Erscheinungsbild, das ebenso souverän wie außergewöhnlich ist. ©UEFA via Getty Images/Boris Streubel - UEFA/Getty Images

Mein persönlicher Liebling? Michael Olise für Frankreich: ein eleganter, feingliedriger Spieler mit provokant-edgy Kleidungsstil. „Unser“ Marko Arnautović ist ein Star mit Ecken und Kanten, sorgt immer für Gesprächsstoff und gehört für mich unbedingt auf unsere Liste. 1,92 m groß, raue Bad-Boy-Allüre, markant, unverwechselbar. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser WM: Wirklich attraktiv ist nicht, wer allen gefällt, sondern wer nachhaltigen Eindruck hinterlässt.