Horoskop der Woche: Widder sollten jetzt am Boden bleiben

HOROSKOP FÜR 21.06. - 28.06.2026 Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit Steinbock (22.12. – 20.01.) ♑ Nach turbulenten Tagen beruhigt sich die Stimmung wieder. Trotzdem sind diplomatisches Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt. Besonders in Gesprächen kommt es darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Wer sachlich und respektvoll bleibt, kann Missverständnisse vermeiden und wichtige Fortschritte erzielen. Tipp der Woche: Klare Worte wirken am besten, wenn sie freundlich formuliert sind.

Wassermann (21.01. –19.02.) ♒ Ein lang gehegter Wunsch könnte einen Schritt näher rücken. Unterstützung kommt möglicherweise aus einer Richtung, mit der ihr gar nicht gerechnet habt. Auch die Zusammenarbeit mit anderen verläuft harmonischer als zuletzt. Nutzt die Gelegenheit, um gemeinsame Ziele voranzubringen. Tipp der Woche: Vertraut auf euer Netzwerk – gemeinsam erreicht ihr mehr.

Fische (20.02. –20.03.) ♓ Die Sterne unterstützen euch dabei, Ordnung in verschiedene Lebensbereiche zu bringen. Ob private Vorhaben, sportliche Ziele oder berufliche Aufgaben – ihr habt jetzt die nötige Motivation, um konsequent dranzubleiben. Kleine Fortschritte summieren sich schneller als gedacht. Tipp der Woche: Konzentriert euch auf das, was ihr beeinflussen könnt – der Rest ergibt sich von selbst. Widder (21.03.–20.04.) ♈ Diese Woche ist weniger Aktion, sondern mehr Fokus gefragt. Große Träume und kreative Ideen begleiten euch, doch die Sterne erinnern daran, realistisch zu bleiben. Wer seine Energie gezielt einsetzt und konkrete Schritte plant, kann aus Visionen echte Erfolge machen. Lasst euch nicht von Wunschdenken ablenken, sondern konzentriert euch auf das Machbare. Tipp der Woche: Die besten Ideen entfalten ihre Wirkung erst, wenn ihr sie Schritt für Schritt umsetzt.

Stier (21.04.–20.05.) ♉ Übereilte Entscheidungen könnten euch diese Woche unnötig unter Druck setzen. Lasst euch Zeit, bevor ihr wichtige Zusagen macht oder neue Projekte startet. Nicht alles ist so klar, wie es auf den ersten Blick scheint. Wer geduldig bleibt und genau hinsieht, erspart sich später Korrekturen. Tipp der Woche: Ruhe und Besonnenheit sind jetzt wertvoller als Schnelligkeit. Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊ Veränderungen stehen an – und sie müssen nicht schlecht sein. Je flexibler ihr mit neuen Situationen umgeht, desto leichter entdeckt ihr Chancen, die andere übersehen. Statt an alten Plänen festzuhalten, lohnt sich ein Blick nach vorne. Manches entwickelt sich anders als erwartet, aber möglicherweise sogar besser. Tipp der Woche: Offenheit für Neues bringt euch weiter als das Festhalten an Gewohntem.

Krebs (22.06.–22.07.) ♊ Eure Energie kann sich diese Woche sehen lassen. Körperlich und mental fühlt ihr euch belastbar und könnt vieles erledigen, was zuletzt liegen geblieben ist. Dennoch solltet ihr darauf achten, euch nicht zu viel vorzunehmen. Wer die richtige Balance zwischen Leistung und Erholung findet, kommt am weitesten. Tipp der Woche: Nutzt euren Schwung, aber vergesst die Pausen nicht. Löwe (23.07.–23.08.) ♌ Die Sterne laden euch dazu ein, das Leben zu genießen. Zeit mit Menschen, die euch wichtig sind, steht jetzt besonders unter einem guten Stern. Auch beruflich läuft vieles rund, wenn ihr organisiert bleibt und eure Aufgaben strukturiert angeht. Eine positive Ausstrahlung öffnet euch zusätzliche Türen. Tipp der Woche: Gemeinsame Erlebnisse schenken euch jetzt die schönste Energie. Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍ Freude und Leichtigkeit kehren zurück. Nach einer anstrengenden Phase dürft ihr euch wieder mehr den angenehmen Seiten des Lebens widmen. Unternehmungen, Treffen mit Freunden oder kleine Auszeiten tun euch besonders gut. Wer sich etwas gönnt, tankt neue Motivation für kommende Aufgaben. Tipp der Woche: Plant bewusst Zeit für schöne Momente ein – sie geben euch neue Kraft.