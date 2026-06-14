Horoskop der Woche: Löwen dürfen auf spannende Begegnungen hoffen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 14.06. - 21.06.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Bei finanziellen Entscheidungen solltet ihr diese Woche besonders aufmerksam sein. Nicht alles, was attraktiv erscheint, hält auch langfristig, was es verspricht. Lasst euch Zeit und prüft wichtige Angelegenheiten gründlich. Eure Vernunft schützt euch vor unnötigen Enttäuschungen.
Tipp der Woche: Erst prüfen, dann entscheiden – das zahlt sich aus.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Frischer Wind kommt in euren Alltag. Ein Ortswechsel, neue Kontakte oder spannende Lernmöglichkeiten sorgen für neue Motivation. Besonders Reisen oder Weiterbildungen stehen unter guten Sternen. Wenn ihr offen für Veränderungen bleibt, könnt ihr gleich mehrere Vorteile miteinander verbinden.
Tipp der Woche: Sagt öfter Ja zu neuen Erfahrungen – sie bringen euch weiter.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Versucht diese Woche, eure Erwartungen etwas realistischer zu gestalten. Nicht jeder Mensch kann eure Wünsche sofort erfüllen, und nicht jede Situation entwickelt sich perfekt. Wer gelassener bleibt, wird positiv überrascht. Gleichzeitig dürft ihr euch bewusst kleine Auszeiten und schöne Momente gönnen.
Tipp der Woche: Weniger erwarten, mehr genießen – so wird die Woche entspannter.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Nicht alles läuft diese Woche nach Plan, doch genau darin liegt eure Lernaufgabe. Statt euch über Verzögerungen zu ärgern, solltet ihr genauer hinsehen und die Ursachen hinter Problemen erkennen. Mit Geduld und einer klugen Strategie kommt ihr deutlich weiter als mit Aktionismus. Wer Ruhe bewahrt, trifft die besseren Entscheidungen.
Tipp der Woche: Manchmal bringt euch ein Schritt zurück schneller ans Ziel als zwei nach vorne.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Die kommenden Tage verlaufen zwar eher unspektakulär, dafür eröffnen sich interessante Möglichkeiten für neue Erfahrungen. Reisepläne, Ausflüge oder Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturen können euren Horizont erweitern. Bleibt neugierig und offen für Gespräche, die euch inspirieren könnten.
Tipp der Woche: Verlasst eure gewohnten Wege – dort warten die spannendsten Eindrücke.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Eure Gedanken überschlagen sich förmlich. Einerseits sprudelt ihr vor Ideen, andererseits fällt es euch schwer, den Überblick zu behalten. Notiert wichtige Einfälle und organisiert eure Aufgaben etwas strukturierter. So verhindert ihr, dass wertvolle Chancen zwischen all den Gedanken verloren gehen.
Tipp der Woche: Ordnung schafft Raum für eure besten Ideen.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Vieles wird leichter, dennoch braucht ihr noch etwas Geduld. Lasst euch nicht von kurzfristigen Ablenkungen oder spontanen Einfällen aus der Bahn werfen. Wer konzentriert bleibt und seinen Weg konsequent verfolgt, kann jetzt wichtige Fortschritte erzielen. Eure Ausdauer zahlt sich bald aus.
Tipp der Woche: Bleibt bei euren Zielen, auch wenn der Weg noch nicht ganz frei ist.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Sterne schenken euch Rückenwind. Kreative Ideen, Selbstvertrauen und eine starke Ausstrahlung helfen euch dabei, positiv aufzufallen. Beruflich könnten sich interessante Möglichkeiten ergeben, während in der Liebe aufregende Begegnungen für Herzklopfen sorgen. Nutzt eure gute Energie, um auf andere zuzugehen.
Tipp der Woche: Zeigt euch von eurer authentischen Seite – genau das macht euch jetzt besonders attraktiv.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Beruflich eröffnen sich neue Chancen, doch erwartet nicht sofort große Wunder. Wer realistisch bleibt und Schritt für Schritt vorgeht, wird die besten Ergebnisse erzielen. Neue Projekte brauchen Zeit und eine solide Vorbereitung. Vertraut darauf, dass Beständigkeit euch weiterbringt.
Tipp der Woche: Kleine Erfolge sind oft der Beginn großer Entwicklungen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Diese Woche geht es darum, klare Grenzen zu ziehen. Nicht jede Aufgabe oder Verantwortung gehört automatisch zu euch. Achtet auf eure Bedürfnisse und nehmt euch Zeit für Dinge, die euch Kraft geben. Besonders emotionale Themen lassen sich jetzt gut ordnen und verarbeiten.
Tipp der Woche: Wer seine Grenzen kennt, schafft Platz für echte Balance.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Mars und Jupiter schenken euch Energie, Leidenschaft und Lebensfreude. Ihr fühlt euch lebendig und habt Lust, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Gleichzeitig solltet ihr darauf achten, nicht zu impulsiv zu handeln. Positive Gedanken und bewusste Entscheidungen verstärken eure ohnehin starke Ausstrahlung.
Tipp der Woche: Nutzt eure Kraft, um Chancen zu ergreifen statt Konflikte zu suchen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Zwischenmenschliche Themen stehen im Mittelpunkt. Statt stur auf eurem Standpunkt zu beharren, lohnt es sich, anderen aufmerksam zuzuhören. Ehrliche Gespräche können Missverständnisse ausräumen und Beziehungen vertiefen. Wer Verständnis zeigt, wird selbst mehr Verständnis erfahren.
Tipp der Woche: Offenheit bringt euch Menschen näher als jedes gute Argument.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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