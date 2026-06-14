Horoskop der Woche: Löwen dürfen auf spannende Begegnungen hoffen

Versucht diese Woche, eure Erwartungen etwas realistischer zu gestalten. Nicht jeder Mensch kann eure Wünsche sofort erfüllen, und nicht jede Situation entwickelt sich perfekt. Wer gelassener bleibt, wird positiv überrascht. Gleichzeitig dürft ihr euch bewusst kleine Auszeiten und schöne Momente gönnen.

Tipp der Woche: Weniger erwarten, mehr genießen – so wird die Woche entspannter.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Nicht alles läuft diese Woche nach Plan, doch genau darin liegt eure Lernaufgabe. Statt euch über Verzögerungen zu ärgern, solltet ihr genauer hinsehen und die Ursachen hinter Problemen erkennen. Mit Geduld und einer klugen Strategie kommt ihr deutlich weiter als mit Aktionismus. Wer Ruhe bewahrt, trifft die besseren Entscheidungen.

Tipp der Woche: Manchmal bringt euch ein Schritt zurück schneller ans Ziel als zwei nach vorne.