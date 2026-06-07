Horoskop der Woche: Jungfrauen sollten jetzt auf ihr Herz hören

Ihre Kreativität blüht auf und sorgt für inspirierende Momente. Gleichzeitig sollten Sie auf Ihren Körper achten und ihm ausreichend Erholung gönnen. Begegnungen mit Freunden oder Familie geben neue Energie und stärken Ihr Selbstvertrauen.

Tipp der Woche: Tun Sie etwas, das Ihnen schon lange Freude bereitet hat, aber zuletzt zu kurz gekommen ist.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Sie haben viel Energie und möchten am liebsten alles gleichzeitig erledigen. Achten Sie darauf, sich nicht von den Erwartungen anderer antreiben zu lassen. Im Beruf zahlt sich Eigeninitiative aus, solange Sie Ihre Kräfte sinnvoll einteilen. In privaten Angelegenheiten hilft ein offenes Gespräch, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.

Tipp der Woche: Planen Sie bewusst kleine Pausen ein – sie machen Sie produktiver.