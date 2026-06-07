Horoskop der Woche: Jungfrauen sollten jetzt auf ihr Herz hören
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 07.06. - 14.06.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Es ist Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zu viele Baustellen gleichzeitig kosten unnötig Energie. Mit einer klaren Strategie erreichen Sie jetzt deutlich mehr als mit Aktionismus. Auch finanziell ist Besonnenheit gefragt.
Tipp der Woche: Erledigen Sie zuerst die wichtigste Aufgabe des Tages.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
In Beziehungen und Kooperationen spielt Harmonie eine große Rolle. Klare Absprachen verhindern Missverständnisse und schaffen Vertrauen. Beruflich profitieren Sie von einer sachlichen Herangehensweise. Ihr Organisationstalent wird geschätzt.
Tipp der Woche: Sprechen Sie Erwartungen offen an, statt sie vorauszusetzen.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ihre Kreativität blüht auf und sorgt für inspirierende Momente. Gleichzeitig sollten Sie auf Ihren Körper achten und ihm ausreichend Erholung gönnen. Begegnungen mit Freunden oder Familie geben neue Energie und stärken Ihr Selbstvertrauen.
Tipp der Woche: Tun Sie etwas, das Ihnen schon lange Freude bereitet hat, aber zuletzt zu kurz gekommen ist.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Sie haben viel Energie und möchten am liebsten alles gleichzeitig erledigen. Achten Sie darauf, sich nicht von den Erwartungen anderer antreiben zu lassen. Im Beruf zahlt sich Eigeninitiative aus, solange Sie Ihre Kräfte sinnvoll einteilen. In privaten Angelegenheiten hilft ein offenes Gespräch, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst kleine Pausen ein – sie machen Sie produktiver.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Ihre Geduld wird in dieser Woche auf die Probe gestellt. Unterschiedliche Meinungen können zu Diskussionen führen, besonders im privaten Umfeld. Versuchen Sie, nicht auf Ihrem Standpunkt zu beharren. Wer flexibel bleibt, entdeckt überraschend gute Lösungen.
Tipp der Woche: Hören Sie anderen aufmerksam zu, bevor Sie reagieren.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Die Woche bringt Tempo und zahlreiche neue Eindrücke. Sie sind gefragt, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu koordinieren. Dabei kann leicht Unruhe entstehen. Nutzen Sie Ihre Kommunikationsstärke, um Klarheit zu schaffen und Prioritäten zu setzen.
Tipp der Woche: Notieren Sie Ihre wichtigsten Ziele, statt alles im Kopf zu behalten.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Ihr Wohlbefinden steht im Mittelpunkt. Achten Sie auf eine ausgewogene Balance zwischen Genuss und Vernunft. Auch emotional brauchen Sie Raum, um zur Ruhe zu kommen. Wer auf die eigenen Bedürfnisse hört, gewinnt neue Kraft für kommende Aufgaben.
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich einen Abend ganz ohne Verpflichtungen.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Sie erkennen rasch, wo Verbesserungen möglich sind. Das macht Sie im Beruf zu einer wertvollen Unterstützung. Dennoch sollten Sie darauf achten, Kritik diplomatisch zu formulieren. Freundlichkeit öffnet Türen, die mit Druck verschlossen bleiben würden.
Tipp der Woche: Loben Sie andere öfter – die Wirkung wird Sie überraschen.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Herzensangelegenheiten entwickeln sich erfreulich. Wer in einer Beziehung ist, erlebt besonders harmonische Momente. Singles könnten einer interessanten Person begegnen, wenn sie sich auf Neues einlassen. Vertrauen Sie Ihrer Intuition mehr als Ihrem Verstand.
Tipp der Woche: Sagen Sie offen, was Sie fühlen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Neue Perspektiven tun sich auf, doch zunächst braucht es etwas Abstand vom Alltag. Vermeiden Sie vorschnelle Entscheidungen und betrachten Sie die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln. Finanzielle Angelegenheiten sollten sorgfältig geprüft werden.
Tipp der Woche: Ein Spaziergang oder ein Tapetenwechsel bringt frische Gedanken.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Ihre Worte haben jetzt besonderes Gewicht. Ob im Job oder privat: Sie schaffen es, andere von Ihren Ideen zu überzeugen. Nutzen Sie dieses Talent verantwortungsvoll. Gleichzeitig lohnt es sich, auch die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ernst zu nehmen.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Diplomatie statt auf Konfrontation.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Optimismus begleitet Sie durch die Woche. Projekte kommen voran und auch Ihre Motivation steigt. Nutzen Sie diese Phase, um liegengebliebene Aufgaben abzuschließen. Im Freundeskreis sorgen gemeinsame Unternehmungen für gute Stimmung.
Tipp der Woche: Wagen Sie den ersten Schritt bei einem Vorhaben, das Sie lange aufschieben.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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