Horoskop der Woche: Löwen dürfen sich auf schöne Begegnungen freuen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 24.05. - 31.05.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie reagieren derzeit sensibler auf Stimmungen als sonst. Besonders im beruflichen Umfeld sollten Sie nicht alles persönlich nehmen. Wenn Sie ruhig bleiben, lassen sich Missverständnisse leichter vermeiden. Achten Sie darauf, klare Grenzen zu setzen, ohne unnötige Härte zu zeigen.
Tipp der Woche: Gelassen bleiben – nicht jede Bemerkung verdient eine große Reaktion.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihre offene und lebendige Art kommt diese Woche gut an. Kontakte, Gespräche und kleine Begegnungen können Ihnen neuen Schwung geben. Auch beruflich lohnt es sich, Ideen anzusprechen und andere einzubeziehen. Achten Sie nur darauf, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen.
Tipp der Woche: Nutzen Sie Ihre Leichtigkeit – gute Gespräche können jetzt viel bewegen.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ihr Energielevel braucht ein wenig Pflege. Wer zu viel auf einmal will, merkt rasch, dass die Kraft nachlässt. Bewegung, Wasser, Natur oder bewusste Pausen helfen Ihnen, wieder in Balance zu kommen. Wenn Sie gut auf sich achten, finden Sie schneller zu Klarheit und innerer Ruhe.
Tipp der Woche: Sorgen Sie für Ausgleich – Erholung ist diese Woche kein Luxus, sondern notwendig.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Diese Woche kann Ihnen einiges gelingen, wenn Sie sich nicht selbst ausbremsen. Sie haben Energie und Ideen, sollten aber nicht zu ungeduldig werden. Besonders dort, wo Fingerspitzengefühl gefragt ist, bringt Ruhe mehr als Druck. Bleiben Sie klar in Ihren Zielen, dann können Sie gute Ergebnisse erzielen.
Tipp der Woche: Nicht jede Diskussion muss gewonnen werden – Gelassenheit ist jetzt Ihre stärkste Karte.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Ihr Körper zeigt Ihnen recht deutlich, was ihm guttut und was nicht. Bewegung, frische Luft und ein wenig mehr Leichtigkeit im Alltag können jetzt wahre Wunder wirken. Auch innere Balance entsteht nicht von selbst, sondern durch kleine, bewusste Entscheidungen. Nehmen Sie sich Zeit für das, was Sie stabilisiert.
Tipp der Woche: Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden – kleine Routinen bringen große Wirkung.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Sie spüren den Wunsch nach Veränderung und neuen Impulsen. Gleichzeitig ist es wichtig, nicht alles gleichzeitig anzufangen. Wenn Sie Ihre Ideen sortieren, können daraus gute Pläne entstehen. Besonders Gespräche bringen Ihnen diese Woche neue Perspektiven und frischen Schwung.
Tipp der Woche: Erst ordnen, dann loslegen – so nutzen Sie Ihre Inspiration am besten.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Beruflich kann sich nun wieder etwas bewegen. Sie erkennen klarer, welche Schritte sinnvoll sind und wo Sie Ihre Kräfte besser einteilen sollten. Auch im Team oder im Arbeitsumfeld kann sich die Stimmung verbessern, wenn Sie offen bleiben. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, aber vergessen Sie den praktischen Blick nicht.
Tipp der Woche: Ein guter Plan hilft Ihnen, Chancen nicht nur zu sehen, sondern auch zu nutzen.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Für Löwen kann diese Woche besonders angenehm werden. In der Liebe und im Beruf ergeben sich schöne Möglichkeiten, wenn Sie sich nicht zurückhalten. Ihre Ausstrahlung wirkt stärker als sonst und kann Türen öffnen. Auch gemeinsame Unternehmungen bringen Freude und neue Nähe.
Tipp der Woche: Gehen Sie auf andere zu – Begegnungen können jetzt besonders bereichernd sein.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Sie möchten vieles durchdenken, ordnen und auf den richtigen Weg bringen. Das ist hilfreich, solange Sie sich nicht in Details verlieren. Manchmal braucht es nicht den perfekten Plan, sondern den Mut, flexibel zu bleiben. Wer offen für Neues ist, entdeckt jetzt vielleicht eine überraschend gute Lösung.
Tipp der Woche: Bleiben Sie beweglich – nicht alles muss bis ins Letzte kontrolliert werden.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Bei Ihnen ist einiges los, und nicht alles lässt sich sofort überblicken. Umso wichtiger ist es, Prioritäten zu setzen und sich nicht von jeder Kleinigkeit ablenken zu lassen. Mit Organisation und etwas Geduld behalten Sie den Überblick. Dann bleibt auch Platz für schöne Momente und angenehme Gespräche.
Tipp der Woche: Struktur bringt Ruhe – und schafft Raum für das, was Ihnen guttut.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
In Beziehungen und Gesprächen kann es intensiver werden. Nicht jede unterschiedliche Meinung muss gleich zum Konflikt führen. Wenn Sie andere Sichtweisen zulassen, kann sich daraus sogar etwas Positives entwickeln. Bleiben Sie offen, auch wenn Sie innerlich schon eine klare Position haben.
Tipp der Woche: Zuhören lohnt sich – manchmal erweitert gerade Widerspruch den eigenen Horizont.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Diese Woche verlangt nach Aufmerksamkeit und Konzentration. Wenn zu viele Informationen auf Sie einprasseln, kann schnell Unruhe entstehen. Bleiben Sie bei den Aufgaben, die wirklich wichtig sind, und lassen Sie sich nicht verzetteln. Mit praktischem Vorgehen kommen Sie beruflich gut voran.
Tipp der Woche: Fokus statt Aktionismus – Schritt für Schritt erreichen Sie mehr.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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