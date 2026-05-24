Horoskop der Woche: Löwen dürfen sich auf schöne Begegnungen freuen

Ihr Energielevel braucht ein wenig Pflege. Wer zu viel auf einmal will, merkt rasch, dass die Kraft nachlässt. Bewegung, Wasser, Natur oder bewusste Pausen helfen Ihnen, wieder in Balance zu kommen. Wenn Sie gut auf sich achten, finden Sie schneller zu Klarheit und innerer Ruhe.

Tipp der Woche: Sorgen Sie für Ausgleich – Erholung ist diese Woche kein Luxus, sondern notwendig.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche kann Ihnen einiges gelingen, wenn Sie sich nicht selbst ausbremsen. Sie haben Energie und Ideen, sollten aber nicht zu ungeduldig werden. Besonders dort, wo Fingerspitzengefühl gefragt ist, bringt Ruhe mehr als Druck. Bleiben Sie klar in Ihren Zielen, dann können Sie gute Ergebnisse erzielen.

Tipp der Woche: Nicht jede Diskussion muss gewonnen werden – Gelassenheit ist jetzt Ihre stärkste Karte.