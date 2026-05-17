Horoskop der Woche: Krebse brauchen jetzt Abwechslung

Zwischenmenschlich läuft es jetzt besonders harmonisch. Gemeinsame Unternehmungen sorgen für gute Stimmung und neue Nähe. Auch Singles könnten interessante Bekanntschaften machen.

Tipp der Woche: Sagen Sie öfter spontan Ja zu Einladungen.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche zählt vor allem ein klarer Kopf. Überstürzte Entscheidungen könnten sich später rächen. Wer ruhig bleibt und Schritt für Schritt vorgeht, kommt sicher ans Ziel. Vertrauen Sie stärker auf Ihr Bauchgefühl.

Tipp der Woche: Ein langer Spaziergang hilft, Gedanken zu sortieren.