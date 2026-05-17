Horoskop der Woche: Krebse brauchen jetzt Abwechslung
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 17.05. - 24.05.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie leisten viel, sollten aber auch auf Ihren Körper hören. Wer ständig funktioniert, braucht irgendwann eine Pause. Etwas mehr Leichtigkeit würde Ihnen guttun.
Tipp der Woche: Bewegung an der frischen Luft bringt neue Energie.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Zwischenmenschlich läuft es jetzt besonders harmonisch. Gemeinsame Unternehmungen sorgen für gute Stimmung und neue Nähe. Auch Singles könnten interessante Bekanntschaften machen.
Tipp der Woche: Sagen Sie öfter spontan Ja zu Einladungen.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Zwischenmenschlich läuft es jetzt besonders harmonisch. Gemeinsame Unternehmungen sorgen für gute Stimmung und neue Nähe. Auch Singles könnten interessante Bekanntschaften machen.
Tipp der Woche: Sagen Sie öfter spontan Ja zu Einladungen.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Diese Woche zählt vor allem ein klarer Kopf. Überstürzte Entscheidungen könnten sich später rächen. Wer ruhig bleibt und Schritt für Schritt vorgeht, kommt sicher ans Ziel. Vertrauen Sie stärker auf Ihr Bauchgefühl.
Tipp der Woche: Ein langer Spaziergang hilft, Gedanken zu sortieren.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Diese Woche zählt vor allem ein klarer Kopf. Überstürzte Entscheidungen könnten sich später rächen. Wer ruhig bleibt und Schritt für Schritt vorgeht, kommt sicher ans Ziel. Vertrauen Sie stärker auf Ihr Bauchgefühl.
Tipp der Woche: Ein langer Spaziergang hilft, Gedanken zu sortieren.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Neue Ideen bringen frischen Schwung in Ihren Alltag. Unerwartete Begegnungen könnten inspirierend wirken. Wichtig ist, flexibel zu bleiben und nicht alles bis ins Detail kontrollieren zu wollen.
Tipp der Woche: Probieren Sie etwas aus, das Sie bisher aufgeschoben haben.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie sehnen sich nach mehr Ruhe und Abstand vom Alltag. Kleine Auszeiten wirken jetzt Wunder und schenken neue Energie. Hören Sie stärker auf Ihre Gefühle und gönnen Sie sich bewusste Pausen.
Tipp der Woche: Ein Abend ohne Handy oder Laptop tut besonders gut.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Gute Ideen entstehen nicht unter Zeitdruck. Lassen Sie sich nicht hetzen und nehmen Sie sich Zeit für wichtige Entscheidungen. Kreativität und Intuition helfen Ihnen weiter.
Tipp der Woche: Schreiben Sie spontane Gedanken oder Ideen sofort auf.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Sie wissen genau, was zu tun ist, um voranzukommen. Jetzt lohnt es sich, langfristig zu planen und konsequent dranzubleiben. Unterstützung kommt oft aus unerwarteter Richtung.
Tipp der Woche: Räumen Sie einen Bereich zuhause gründlich auf – das schafft Klarheit.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Die kommende Woche eignet sich perfekt, um neue Ziele zu definieren. Veränderungen müssen nicht radikal sein – kleine Schritte reichen oft schon aus. Vertrauen Sie Ihrem eigenen Tempo.
Tipp der Woche: Ein Gespräch mit Freunden bringt neue Perspektiven.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Sie brauchen mehr Ausgleich zwischen Verpflichtungen und Erholung. Wer ständig Vollgas gibt, verliert schnell die Balance. Gönnen Sie sich bewusst schöne Momente.
Tipp der Woche: Wellness, Duftkerzen oder gutes Essen wirken jetzt besonders wohltuend.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Sie brauchen mehr Ausgleich zwischen Verpflichtungen und Erholung. Wer ständig Vollgas gibt, verliert schnell die Balance. Gönnen Sie sich bewusst schöne Momente.
Tipp der Woche: Wellness, Duftkerzen oder gutes Essen wirken jetzt besonders wohltuend.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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