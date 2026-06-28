Horoskop der Woche: Krebse werden geistig gefordert

HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026 Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit Steinbock (22.12. – 20.01.) ♑ Sie legen ein hohes Tempo vor, das Sie erschöpft zusammenbrechen, bevor Sie Ihr Ziel erreicht haben. Auch andere können mit Ihnen nicht mithalten. Wenn Sie rasant vorpreschen, sind Sie vielleicht sehr einsam auf dem Weg zum Ruhm und ausgelaugt obendrein.

Tipp der Woche: Bremsen ist kein Rückschritt – wer Kräfte einteilt, kommt weiter und hat am Ziel noch Energie zum Feiern.

Wassermann (21.01. –19.02.) ♒ Nun sind Sie kreativ und einfallsreich. Das bringt vielleicht nicht gleich den großen Durchbruch. Doch Sie werden zumindest positiv auffallen. Generell kann sich vieles verändern. Was zunächst verblüfft, kann sich später als sehr hilfreich herausstellen.

Tipp der Woche: Notieren Sie auch ungewöhnliche Ideen – gerade das, was zunächst schräg wirkt, könnte später Ihr bester Einfall sein.

Fische (20.02. –20.03.) ♓ Abgesehen von innerer Anspannung, dürfte der gesundheitliche Trend durchaus stabil sein. Versuchen Sie, Hektik auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu gehört auch unbefriedigende Situationen energisch zu bereinigen, ehe sich zu viel in Ihrem Inneren aufstaut.

Tipp der Woche: Sprechen Sie aus, was Sie belastet – sanft, aber klar. So verhindern Sie, dass kleine Unzufriedenheit zu großem Ballast wird. Widder (21.03.–20.04.) ♈ Diese Woche sind Besonnenheit und Konzentration angesagt. Neptun zeigt die Gefahr von Missverständnissen an und Saturn bremst. So kann es etwa vorkommen, dass Sie wichtige Dinge vergessen. Deshalb Notizen machen und immer nachfragen, wenn etwas unklar ist!

Tipp der Woche: Schreiben Sie sich auch kleine Aufgaben auf – Ihr Kopf wird es Ihnen danken, und Missverständnisse lassen sich so elegant vermeiden.

Stier (21.04.–20.05.) ♉ Den Gedanken an Krankheit haben Sie verbannt. Deshalb achten Sie vielleicht zu wenig auf Ihre Gesundheit. Wer trotzdem etwas Sport betreibt und auf seine Ernährung achtet, kann wertvolle Kraftreserven aufbauen. Auch Urlaub trägt viel zum Wohlbefinden bei.

Tipp der Woche: Gönnen Sie sich bewusst etwas, das Körper und Seele stärkt – ein Spaziergang, gutes Essen oder ein freier Nachmittag wirken jetzt Wunder. Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊ Uranus und Mars verkürzen den Geduldsfaden drastisch. Besonders die um den 22. Mai geborenen Zwillinge sollten rechtzeitig Dampf ablassen, denn es baut sich sehr viel Spannung auf, die sich unvermutet in einem unkontrollierten Gefühlsausbruch entladen kann.

Tipp der Woche: Lieber rechtzeitig tief durchatmen als später explodieren – Bewegung, Musik oder ein ehrliches Gespräch helfen beim Druckabbau.

Krebs (22.06.–22.07.) ♊ In dieser Woche haben Sie viel um die Ohren. Sie werden vor allem geistig gefordert. Deshalb ist es günstig, immer wieder eine Pause einzulegen, um alle Informationen verarbeiten und ordnen zu können. So behalten Sie die Übersicht und können Stress vermeiden.

Tipp der Woche: Machen Sie bewusst Denkpausen – ein kurzer Abstand bringt oft mehr Klarheit als stundenlanges Grübeln. Löwe (23.07.–23.08.) ♌ Vergessen Sie die alten Zeiten, denn nun ist ein Aufbruch in eine neue Welt fällig. Lassen Sie überlebte Beziehungen, Ziele oder Ideale hinter sich und schauen Sie zuversichtlich nach vorne! Das Festhalten an alten Mustern behindert Ihre Entwicklung.

Tipp der Woche: Entrümpeln Sie nicht nur Schränke, sondern auch alte Erwartungen – Platz für Neues entsteht zuerst im Kopf. Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍ Ein dynamischer Wochenbeginn. Geben Sie sich von Ihrer toleranteren Seite, sonst könnten Sie in Streitereien verwickelt werden. Falls Beziehungen gefährdet sind, sollten Sie klärenden Gesprächen keinesfalls ausweichen.

Tipp der Woche: Bleiben Sie freundlich, auch wenn es innerlich brodelt – ein ruhiges Wort kann diese Woche mehr bewirken als jede perfekte Argumentation.