80er-Mode ist zurück: Power-Looks für den Sommer

Von Barbara Zach Die Mode der Achtziger ist zurück und mit ihr ein neues Bedürfnis nach Präsenz, Glamour und Haltung. Was einst zwischen Popkultur, Businesswelt und Fitnessboom entstand, prägt heute erneut die internationalen Laufstege.

Breite Schultern, glänzende Oberflächen, markante Taillen und sportive Elemente definieren den Sommer 2026. Dabei geht es nicht um nostalgische Kostümierung, sondern um eine moderne Neuinterpretation jener Dekade, die Mode erstmals zu einem sichtbaren Ausdruck von Erfolg, Individualität und Inszenierung machte. Sehnsucht nach Emotion Bereits in den Achtzigern spiegelte Kleidung den gesellschaftlichen Wandel wider. Frauen eroberten Vorstandsetagen, Musikfernsehen beeinflusste weltweit Trends und Sportswear wurde Teil des Alltags. Mode sollte Aufmerksamkeit erzeugen und Stärke vermitteln.

Look: Khaite ©Hersteller Look: Celine ©Hersteller Look: Elie Saab ©Hersteller Spitze Mules aus Lack von Ferragamo

©Hersteller Ledergürtel mit Goldschnalle von Balmain bei net-a-porter ©Hersteller Panzerkettenring von Mazbani ©Hersteller Armschuck „Affinity“ aus 18kt Gelbgold von Boltenstern ©Hersteller Sonnenbrille von Gucci ©Hersteller

Genau diese Haltung wirkt heute wieder relevant. Nach Jahren reduzierter Ästhetik wächst die Sehnsucht nach Emotion, Farbe und einer Silhouette mit Wirkung. Der neue 80ies-Trend verbindet Optimismus mit Selbstbewusstsein und bringt Energie zurück in die Sommergarderobe. Besonders deutlich zeigt sich das Revival der Achtziger in den aktuellen Kollektionen über markante Silhouetten und präzises Tailoring. Oversized-Blazer mit breiten Schultern treffen auf schmale Pencil Skirts, Bermudas oder weich fallende Drapierungen. Monochrome Looks verleihen dem Trend eine moderne Eleganz, während Leder, glänzende Oberflächen und starke Taillenpartien an die ikonische Power-Dressing-Ästhetik der Dekade erinnern.

Life Hack Wie bekomme ich meine Sonnenbrille wieder sauber? Große Statement-Sonnenbrillen gehören zu jedem 80ies-Look, wirken durch Fingerabdrücke oder Schlieren aber schnell stumpf. Ein einfacher Trick sorgt sofort wieder für klare Gläser. Dafür einen Tropfen mildes Spülmittel mit lauwarmem Wasser vermischen und die Brille vorsichtig mit den Fingern reinigen. Anschließend mit einem Mikrofasertuch trocken polieren.

Mugler setzt auf drappiertes Leder in knalligem Gelb ©Hersteller Bei Saint Laurent werden breitschultrige Lederjacken mit weißen Blusen und großen Schleifen kombiniert

©Hersteller Look: THE ATTICO ©Hersteller Bei Balenciaga vermitteln spitze Pumps das 80er-Flair ©Hersteller Look: TOTEME ©Hersteller

Stilspiel Wie stylt man die 80ies im Alltag? Diese 3 Möglichkeiten bieten Inspiration.

Denim Der 80ies-Trend zeigt sich besonders modern in der Kombination aus markantem Oversize-Blazer und schmalem Denim. Breite Schultern und eine taillierte Schnittführung verleihen dem Look die typische Power-Dressing-Silhouette der Achtziger, während Skinny-Jeans für eine cleane, urbane Balance sorgen. Dazu passen spitze Ankle-Boots, große Sonnenbrillen und auffälliger Goldschmuck.

Look: CELINE ©Hersteller

Kontrast Der Trend zeigt sich besonders spannend im Zusammenspiel aus weichen Drapierungen und markanten Lederteilen. Voluminöse Lederjacken oder Gürtel betonen die Taille, während fließende Röcke und leichte Stoffe Bewegung in den Look bringen. Erdige Nuancen wie Cognac, Camel oder Schokobraun unterstreichen die luxuriöse Wirkung. Große Sonnenbrillen, Goldschmuck und feminine Pumps greifen den Glamour der Achtziger auf und verleihen dem Look moderne Eleganz.

Look: Chloé ©Hersteller

Athleisure Die Neuinterpretation der Achtziger lebt vom Kontrast zwischen markanten Proportionen und sportiver Lässigkeit. Kastige Blazer mit akzentuierten Schultern werden zu figurbetonten Shorts im Radlerstil kombiniert und verleihen dem Look eine moderne Dynamik. Monochrome Farbwelten, skulpturaler Schmuck und minimalistische Accessoires unterstreichen die klare Linienführung.



Look: ELISABETTA FRANCHI ©Hersteller

Guter Stoff

Eau de Parfum Intense „Olympéa Elixir“ von Rabanne

©Hersteller Scrunchie „Medusa“aus Seide von Versace bei Mytheresa.

©Hersteller Flüssiges Rouge „Liquid Blush“ von Nars.

©Hersteller Lidschatten Palette „The Boss“ von Caia Csometics.

©Hersteller Creme-Öl „Frizz Ease“ für definierte Locken von John Frieda. ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Julianne Hough. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

©Variety via Getty Images/Michael Buckner/Getty Images

Julianne Hough, bekannt aus dem Film Footloose, zeigt sich in einem Look, der Eleganz und Lässigkeit verbindet. Die klare Silhouette wirkt modern, strahlt Selbstbewusstsein aus, während der Mintton dem Style eine frische Note verleiht.

Blazer von Guido Maria Kretschmer bei Peek & Cloppenburg. ©Hersteller Hose von MSCH Copenhagen bei Breuninger ©Hersteller Sonnenbrille von Kapten & Son bei Zalando ©Hersteller Ledergürtel von COS

©Hersteller Sandalen mit leichter Plateausohle von Tamaris bei Humanic ©Hersteller