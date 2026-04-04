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Reise

Nizza: Tipps für ein langes Wochenende an der Côte d’Azur

Tipps für ein verlängertes Wochenende in Nizza: die schönsten und beliebtesten Plätze der Stadt.

04.04.26

Vier Tage, vier Routen

Donnerstag

  1. Am Markt 
    Tipp für den bekannten Cours Saleya: die farbenfrohe Malerei von Catherine Duch und die bedruckten Stofftaschen.
  2. Aussicht genießen
    Überblick verschaffen!  Am besten vom Colline du Château, also dem Schlossberg.
  3. Spezialität kosten
    Die Kichererbsenflade Socca hat Tradition. Etwa hier: im Chez Pipo, 13 Rue Bavastro. (chezpipo.fr)
  4. Wow-Dinner 
    Atemberaubend: Le Plongeoir auf einem Felsen über dem Meer. Unbedingt reservieren. 60 Boulevard Franck Pilatte. (leplongeoir.com)
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Nizza: Vier Tage, vier Routen

©Seidler Caroline

Freitag

  1. Italiens Riviera
    Italien ist sehr nah. Hübsch: der Markt in Ventimiglia. 
    Passeggiata Guglielmo Oberdan, Ventimiglia, Italien
  2. Schneller Lunch 
    Italienische Küche in der Osteria Consani.
    Via del Teatro, 4B,
    18039 Ventimiglia, Italien
  3. Zurück in Frankreich
    Am Rückweg: das entzückende Menton, bekannt für seine Zitronen. Tipp: Zitronenmarmelade vom Maison Herbin. (confitures-herbin.com)
  4. Dinner in Menton
    Drei Michelin-Sterne verpflichten: das Mirazur in idyllischer Hanglage mit Meerblick. (mirazur.fr)

Samstag

  1. Heute nur Nizza
    Fantastische Tartes und Macarons zum Start in den Tag: Pâtisserie Lac. (patisseries-lac.com)
  2. Shopping 
    Entzückender Korbladen Le Palais d’Osier. In der gleichen Straße ist auch der WeMood Shop zu empfehlen. (instagram.com/palaisdosier)
  3. Aber jetzt: Kultur
    Ab ins Musée National Marc Chagall – bunt und biblisch. (musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall)
  4. Neues Restaurant
    Von den Machern des Onic: Tina Trattoria ist jung, frech, charmant. (tinatrattoria.com)

Sonntag

  1. Frühstück in Nizza 
    Das Marinette schließt  man sofort ins Herz. In der Altstadt, 16 Rue Colonna-d'istria. (restaurantmarinette.fr)
  2. Ausflug ins Mittelalter
    Das Bergdorf Èze ist nur eine halbe Stunde von Nizza entfernt. Bester Fotospot: der Kaktusgarten Jardin Exotique mit Traumblick aufs Meer. (jardinexotique-eze.fr)
  3. Ab in den Beachclub 
    Ein paar Stunden nichts tun: etwa im Castel Plage. (castelplage.com)
  4. Idyllischer Ausklang
    Le Patio: Ein Innenhof-Restaurant wie aus dem Bilderbuch. Im Hôtel La Pérouse. (le-patio-restaurant-nice.com)

Hoteltipps

  1. Hyatt Regency Nice
    Ikonisch: Seit 1929 an der Promenade des Anglais. Über den Winter renoviert – eröffnet im Frühjahr 2026. (hyatt.com)
  2. Anantara
    Subtiler Luxus. Wer hier nicht  nächtigt, gönnt sich vielleicht einen – sehr teuren – Café Latte auf der Dachterrasse. (anantara.com)
  3. Mama Shelter
    Kein Hotel, sondern ein Vibe. Das Restaurant ist schon allein optisch eine knallbunte Sensation. (mamashelter.com)
(kurier.at)  |  Stand:

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