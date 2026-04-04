Nizza: Tipps für ein langes Wochenende an der Côte d’Azur
Tipps für ein verlängertes Wochenende in Nizza: die schönsten und beliebtesten Plätze der Stadt.
Vier Tage, vier Routen
Donnerstag
- Am Markt
Tipp für den bekannten Cours Saleya: die farbenfrohe Malerei von Catherine Duch und die bedruckten Stofftaschen.
- Aussicht genießen
Überblick verschaffen! Am besten vom Colline du Château, also dem Schlossberg.
- Spezialität kosten
Die Kichererbsenflade Socca hat Tradition. Etwa hier: im Chez Pipo, 13 Rue Bavastro. (chezpipo.fr)
- Wow-Dinner
Atemberaubend: Le Plongeoir auf einem Felsen über dem Meer. Unbedingt reservieren. 60 Boulevard Franck Pilatte. (leplongeoir.com)
Freitag
- Italiens Riviera
Italien ist sehr nah. Hübsch: der Markt in Ventimiglia.
Passeggiata Guglielmo Oberdan, Ventimiglia, Italien
- Schneller Lunch
Italienische Küche in der Osteria Consani.
Via del Teatro, 4B,
18039 Ventimiglia, Italien
- Zurück in Frankreich
Am Rückweg: das entzückende Menton, bekannt für seine Zitronen. Tipp: Zitronenmarmelade vom Maison Herbin. (confitures-herbin.com)
- Dinner in Menton
Drei Michelin-Sterne verpflichten: das Mirazur in idyllischer Hanglage mit Meerblick. (mirazur.fr)
Samstag
- Heute nur Nizza
Fantastische Tartes und Macarons zum Start in den Tag: Pâtisserie Lac. (patisseries-lac.com)
- Shopping
Entzückender Korbladen Le Palais d’Osier. In der gleichen Straße ist auch der WeMood Shop zu empfehlen. (instagram.com/palaisdosier)
- Aber jetzt: Kultur
Ab ins Musée National Marc Chagall – bunt und biblisch. (musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall)
- Neues Restaurant
Von den Machern des Onic: Tina Trattoria ist jung, frech, charmant. (tinatrattoria.com)
Sonntag
- Frühstück in Nizza
Das Marinette schließt man sofort ins Herz. In der Altstadt, 16 Rue Colonna-d'istria. (restaurantmarinette.fr)
- Ausflug ins Mittelalter
Das Bergdorf Èze ist nur eine halbe Stunde von Nizza entfernt. Bester Fotospot: der Kaktusgarten Jardin Exotique mit Traumblick aufs Meer. (jardinexotique-eze.fr)
- Ab in den Beachclub
Ein paar Stunden nichts tun: etwa im Castel Plage. (castelplage.com)
- Idyllischer Ausklang
Le Patio: Ein Innenhof-Restaurant wie aus dem Bilderbuch. Im Hôtel La Pérouse. (le-patio-restaurant-nice.com)
Hoteltipps
- Hyatt Regency Nice
Ikonisch: Seit 1929 an der Promenade des Anglais. Über den Winter renoviert – eröffnet im Frühjahr 2026. (hyatt.com)
- Anantara
Subtiler Luxus. Wer hier nicht nächtigt, gönnt sich vielleicht einen – sehr teuren – Café Latte auf der Dachterrasse. (anantara.com)
- Mama Shelter
Kein Hotel, sondern ein Vibe. Das Restaurant ist schon allein optisch eine knallbunte Sensation. (mamashelter.com)
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