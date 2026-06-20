… das Buch „ Der Semmering“ von Wolfgang Kos, und Literatur von Freud, Frankl, Doderer oder Alma Mahler, den ersten berühmten Semmering-Sommerfrischlern. … passende Kleidung für alpine Bergwanderungen und elegante Theaterbesuche am Semmering. ... eine NÖ- und MobilitätsCARD für den gratis RUFbus.

Der berühmte „20-Schilling-Blick“ ist bequem über den Bahnwanderweg entlang der Semmeringbahn erreichbar

DONNERSTAG - RAX, PAYERBACH

1 Kaffee im Knappenhof

Hier kann man sich am Pool erholen oder über den Thörlweg auf die Rax wandern.

2 Essen im Ottohaus

Auf den Spuren von Sigmund Freud im Ottohaus jausnen, zur Rax-Seilbahn wandern.

3 Raxalpe Bergstation

Viktor Frankl war einst hier Bergführer. Mit der Seilbahn hinunter zum Rax Bräu fahren.

4 Bier & Bahn

Abendessen im Rax Bräu und alte Remise Höllentalbahn ansehen (Info: +43 664 6278301)

FREITAG - KREUZBERG, PAYERBACH

5 Konditorei Nöbauer

Frisches Brot in Reichenaus junger Bäckerei, dann auf den Kreuzberg wandern

6 Speckbacherhütte

Mit herrlicher Fernsicht Mittagessen und dann zum legendären Looshaus wandern

7 Kaffee im Looshaus

Das Hotel-Restaurant Looshaus wurde von Adolf Loos erbaut und ist im Original erhalten.

8 Vinodukt in Payerbach

Im längsten Viadukt der Semmeringbahn gibt es eine Ausstellung und eine Vinothek.

SAMSTAG - SEMMERING

9 Schloss Wartholz

In der Orangerie im Park frühstücken, oder mit dem Caddy zum Picknick an die Schwarza.

10 Villen in Reichenau

Wandern mit Fin-de-Siècle-Feeling vom Kurpark bis zum Herrnhof – oder per RUFbus.

11 Semmering-Flair

Belle-Époque-Wandern zum Südbahnhotel, Kaffee im Golfclub – bequem per RUFbus.

12 Kultur am Semmering

Abendevent Kultursommer im berühmten Hotel Panhans oder im Kulturpavillon besuchen.

SONNTAG - REICHENAU, SCHNEEBERG

13 Frühstück im Alber

Die schöne Konditorei in Reichenau ist berühmt für Zwieback und Anisplätzchen.

14 Auf den Schneeberg

Von Puchberg mit der Zahnradbahn auf den Hochschneeberg fahren. Buchteln verkosten!

15 Verjus im Herrnhof

In der ehemaligen Villa des Kartonfabrikanten Mayr-Melnhof den hauseigenen Verjus Silva verkosten. Köstlich frisch!

16 Reichenau Theater

Danach in Theater oder Kurpark, zu den Festspielen.

Kuriose Fakten. Wussten Sie, dass…

… der Golfplatz am Semmering zum Südbahnhotel, dem ersten Bergluxushotel gehört, das bis heute in Betrieb ist?

… das weitläufige Rax-Plateau Teil eines riesigen Wasserschutzgebiets ist und Wiens stilles Wasserreservoir?

... dass auf der Rax zwar Fahrräder tabu sind, es dafür aber geführte Wanderungen mit Alpakas gibt?

HOTEL TIPPS

17 Hotel Knappenhof

Sommerfrischefeeling auf der herrlichen Terrasse beim Dinner und am Pool. Liegt direkt im Wald & Rax-Wanderweg.



18 Hotel Marienhof

Auf den Spuren von Schnitzler, Doderer und Nestroy wohnt man in dem Belle-Époque-Hotel im Zentrum Reichenaus.



19 Herrnhof

In der Herrschaftsvilla mit Park in Reichenau wurden Appartements eingerichtet. Hier findet auch der TONSALON statt.