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Reise

Weekender Rax-Semmering: Die besten Tipps für 4 Tage in den Wiener Alpen

Die freizeit führt stilvoll durch ein verlängertes Wochenende auf den Semmering, zwischen Rax, Reichenau und Puchberg.

20.06.26

Ich packe in meinen Koffer:

…  das Buch „ Der Semmering“ von Wolfgang Kos, und Literatur von Freud, Frankl, Doderer oder Alma Mahler, den ersten berühmten Semmering-Sommerfrischlern.
… passende Kleidung für alpine Bergwanderungen und elegante Theaterbesuche am Semmering.
... eine NÖ- und MobilitätsCARD für den gratis RUFbus.

 

Die besten Tipps für 4 Tage am Semmering

Kurort Semmering

Der berühmte „20-Schilling-Blick“ ist bequem über den Bahnwanderweg entlang der Semmeringbahn erreichbar 

©Kurier/Gilbert Novy

 

DONNERSTAG - RAX, PAYERBACH

1 Kaffee im Knappenhof 
Hier kann man sich am Pool erholen oder über den Thörlweg auf die Rax wandern. 

 2 Essen im Ottohaus  
Auf den Spuren von Sigmund Freud im Ottohaus jausnen, zur Rax-Seilbahn wandern.

 3 Raxalpe Bergstation  
Viktor Frankl war einst hier Bergführer. Mit der Seilbahn hinunter zum Rax Bräu fahren. 

 4 Bier & Bahn 
Abendessen im Rax Bräu und alte Remise Höllentalbahn ansehen (Info: +43 664 6278301)  

 

FREITAG - KREUZBERG, PAYERBACH

5 Konditorei Nöbauer  
Frisches Brot in Reichenaus junger Bäckerei, dann auf den Kreuzberg wandern

 6 Speckbacherhütte  
Mit herrlicher Fernsicht Mittagessen und dann zum legendären Looshaus wandern

 7 Kaffee im Looshaus  
Das Hotel-Restaurant Looshaus wurde von Adolf Loos erbaut und ist im Original erhalten. 

 8 Vinodukt in Payerbach 
Im längsten Viadukt der Semmeringbahn gibt es eine Ausstellung und eine Vinothek. 

 

SAMSTAG - SEMMERING

9 Schloss Wartholz  
In der Orangerie im Park frühstücken, oder mit dem Caddy zum Picknick an die Schwarza. 

 10 Villen in Reichenau  
Wandern mit Fin-de-Siècle-Feeling vom Kurpark bis zum Herrnhof – oder per RUFbus. 

 11 Semmering-Flair  
Belle-Époque-Wandern   zum Südbahnhotel, Kaffee im Golfclub  – bequem per RUFbus.  

 12 Kultur am Semmering   
Abendevent Kultursommer im berühmten Hotel Panhans oder im Kulturpavillon besuchen. 

SONNTAG - REICHENAU, SCHNEEBERG

13 Frühstück im Alber 
Die schöne Konditorei in Reichenau ist berühmt für Zwieback und Anisplätzchen. 

14  Auf den Schneeberg 
Von Puchberg mit der Zahnradbahn auf den Hochschneeberg fahren. Buchteln verkosten! 

15  Verjus im Herrnhof  
In der ehemaligen Villa des Kartonfabrikanten Mayr-Melnhof den hauseigenen Verjus Silva verkosten. Köstlich frisch! 

 16 Reichenau Theater 
Danach in Theater oder  Kurpark, zu den Festspielen. 

 

Kuriose Fakten. Wussten Sie, dass…

…  der Golfplatz  am Semmering zum Südbahnhotel, dem ersten Bergluxushotel gehört, das bis heute  in Betrieb ist?  
… das weitläufige Rax-Plateau Teil eines riesigen Wasserschutzgebiets ist und Wiens stilles Wasserreservoir?
... dass auf der Rax zwar Fahrräder tabu sind, es dafür aber geführte Wanderungen mit Alpakas gibt?

 

HOTEL TIPPS

17 Hotel Knappenhof 
Sommerfrischefeeling auf der herrlichen Terrasse beim Dinner und  am  Pool. Liegt direkt im Wald & Rax-Wanderweg.  


 18 Hotel Marienhof 
Auf den Spuren von Schnitzler, Doderer und Nestroy wohnt man  in dem Belle-Époque-Hotel im Zentrum Reichenaus.  


19 Herrnhof 
In der Herrschaftsvilla mit Park in Reichenau wurden Appartements eingerichtet. Hier findet auch der TONSALON statt.  

 

(kurier.at)  |  Stand:

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