46-224409985
Reise

Weekender Metz: Die besten Tipps und Adressen

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Metz.

Anna-Maria Bauer

von Anna-Maria Bauer

02.05.26

Donnerstag

  1.  Île du Petit-Saulcy

Das erste Highlight der Altstadt: die Insel zwischen den Moselarmen. tourisme-metz.com

 2. Cathedrale Saint-Étienne

Weiter zur Kathedrale mit Chagall-Fenstern und einem der größten Kirchenschiffe Europas. metz.catholique.fr

 3. Marché Couvert

Anschließend in der überdachten Markthalle ins kulinarische Frankreich eintauchen. tourisme-metz.com

 4. Les Pas Sages

Das kleine, charmante Restaurant in der Altstadt ist perfekt für den Urlaubsbeginn. Instagram/lespassages

Quiche Lorraine

Die Quiche Lorraine hat ihren Ursprung im umliegenden Lothringen.

©Getty Images/MarioGuti/istockphoto

 Freitag

5. Boulangerie Raso Santo

Geheimtipp der Einheimischen: Familiengeführte Bäckerei, exzellente Tarte au Fromage. Instagram/patisserieboulangerieraso

6. Distillerie de Mélanie

Eine Institution der regionalen Mirabellenverarbeitung: Schnäpse, Likör, Bonbons. distilleriedemelanie.fr

7. La Flotille

Metz mit dem Tretboot von der Mosel aus erkunden, Champagner auf Wunsch inklusive. bateauxmetz.com

Centre Pompidou-Metz, museum of modern and contemporary art in Metz

Centre Pompidou-Metz, eindrucksvoll anzusehen und Eindrucksvolles zu sehen.

©Getty Images/Tati Campelo/IStockphoto.com

 8. Restaurant La Table

Ruhiges, schnell übersehenes Lokal mit köstlichen Speisen und königlichem Service. latable-metz.fr

Samstag

9. #Fox

Süße Patisserie im Quartier Impérial, das im Zuge der deutschen Kaiserzeit entstand. foxcoffee.fr

10. Centre Pompidou-Metz

Außen spektakuläre Architektur und innen wechselnde Ausstellungen aus Paris. centrepompidou-metz.fr

 11. Verlaines Geburtshaus

Das Haus besuchen, in dem Dichter Paul Verlaine 1844 zur Welt kam. amis-verlaine.net

46-224409985
©Seidler Caroline

 12. Yozora

Kunst bekommt man hier in kulinarischer Form; so gut, dass es einen Michelin-Stern hat. restaurant-yozora.com

Sonntag

13. Église Saint-Pierre

Eine der ältesten Kirchen Frankreichs ist heute ein spannender Ausstellungssaal. citemusicale-metz.fr

14. Domaine Oury-Schreiber

Kleines familiengeführtes Weingut, dessen Moselweine in 70 Lokalen zu finden sind. ouryschreiber.fr

Metz, France

Ob Rad- oder Bootsfahrt. Die Mosel lädt zur sportlichen Betätigung ein.

©Getty Images/Joaquin Ossorio-Castillo/istockphoto

15. Radfahrt an der Mosel

Ein E-Bike von Velomet ausborgen und den Uferradweg entlang in den Süden fahren. lemet.fr

 16. 2’ Moiselles

Zum Abschluss noch einmal wunderbar französisch dinieren. 2moiselles.net

Hoteltipps

17. La Citadelle Metz 

Stilvolles Boutiquehotel in einstiger Militärbastion, das Vergangenheit und Gegenwart elegant verbindet.  mgallery.accor.com

46-224345935

Schloss trifft Hochhaus im Maison Heler.

©Julius Hirtzberger

18. Maison Heler Metz 

Eindrucksvolles Luxushotel im  Amphitheater-Viertel auf einem  neunstöckigen Monolithen. www.hilton.com

19. Hôtel de la Cathédrale 

Opulenter Charme in perfekter Lage; wie der Name anklingen lässt, direkt im 
Zentrum gegenüber der Kathedrale. www.hotelcathedrale-metz.fr

 

(kurier.at, amb)  |  Stand:
Anna-Maria Bauer

Über Anna-Maria Bauer

Schreibt seit 2021 als freie Autorin aus London für den KURIER über Politik, Royals und Lifestyle. Zuvor acht Jahre in der Wien-Chronik.

Mehr von Anna-Maria

Kommentare