Weekender Metz: Die besten Tipps und Adressen
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Metz.
Donnerstag
- Île du Petit-Saulcy
Das erste Highlight der Altstadt: die Insel zwischen den Moselarmen. tourisme-metz.com
2. Cathedrale Saint-Étienne
Weiter zur Kathedrale mit Chagall-Fenstern und einem der größten Kirchenschiffe Europas. metz.catholique.fr
3. Marché Couvert
Anschließend in der überdachten Markthalle ins kulinarische Frankreich eintauchen. tourisme-metz.com
4. Les Pas Sages
Das kleine, charmante Restaurant in der Altstadt ist perfekt für den Urlaubsbeginn. Instagram/lespassages
Freitag
5. Boulangerie Raso Santo
Geheimtipp der Einheimischen: Familiengeführte Bäckerei, exzellente Tarte au Fromage. Instagram/patisserieboulangerieraso
6. Distillerie de Mélanie
Eine Institution der regionalen Mirabellenverarbeitung: Schnäpse, Likör, Bonbons. distilleriedemelanie.fr
7. La Flotille
Metz mit dem Tretboot von der Mosel aus erkunden, Champagner auf Wunsch inklusive. bateauxmetz.com
8. Restaurant La Table
Ruhiges, schnell übersehenes Lokal mit köstlichen Speisen und königlichem Service. latable-metz.fr
Samstag
9. #Fox
Süße Patisserie im Quartier Impérial, das im Zuge der deutschen Kaiserzeit entstand. foxcoffee.fr
10. Centre Pompidou-Metz
Außen spektakuläre Architektur und innen wechselnde Ausstellungen aus Paris. centrepompidou-metz.fr
11. Verlaines Geburtshaus
Das Haus besuchen, in dem Dichter Paul Verlaine 1844 zur Welt kam. amis-verlaine.net
12. Yozora
Kunst bekommt man hier in kulinarischer Form; so gut, dass es einen Michelin-Stern hat. restaurant-yozora.com
Sonntag
13. Église Saint-Pierre
Eine der ältesten Kirchen Frankreichs ist heute ein spannender Ausstellungssaal. citemusicale-metz.fr
14. Domaine Oury-Schreiber
Kleines familiengeführtes Weingut, dessen Moselweine in 70 Lokalen zu finden sind. ouryschreiber.fr
15. Radfahrt an der Mosel
Ein E-Bike von Velomet ausborgen und den Uferradweg entlang in den Süden fahren. lemet.fr
16. 2’ Moiselles
Zum Abschluss noch einmal wunderbar französisch dinieren. 2moiselles.net
Hoteltipps
17. La Citadelle Metz
Stilvolles Boutiquehotel in einstiger Militärbastion, das Vergangenheit und Gegenwart elegant verbindet. mgallery.accor.com
18. Maison Heler Metz
Eindrucksvolles Luxushotel im Amphitheater-Viertel auf einem neunstöckigen Monolithen. www.hilton.com
19. Hôtel de la Cathédrale
Opulenter Charme in perfekter Lage; wie der Name anklingen lässt, direkt im
Zentrum gegenüber der Kathedrale. www.hotelcathedrale-metz.fr
Kommentare