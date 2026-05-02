Weekender Metz: Die besten Tipps und Adressen

Donnerstag Île du Petit-Saulcy Das erste Highlight der Altstadt: die Insel zwischen den Moselarmen. tourisme-metz.com 2. Cathedrale Saint-Étienne Weiter zur Kathedrale mit Chagall-Fenstern und einem der größten Kirchenschiffe Europas. metz.catholique.fr

3. Marché Couvert Anschließend in der überdachten Markthalle ins kulinarische Frankreich eintauchen. tourisme-metz.com 4. Les Pas Sages Das kleine, charmante Restaurant in der Altstadt ist perfekt für den Urlaubsbeginn. Instagram/lespassages

Die Quiche Lorraine hat ihren Ursprung im umliegenden Lothringen. ©Getty Images/MarioGuti/istockphoto

Centre Pompidou-Metz, eindrucksvoll anzusehen und Eindrucksvolles zu sehen. ©Getty Images/Tati Campelo/IStockphoto.com

8. Restaurant La Table Ruhiges, schnell übersehenes Lokal mit köstlichen Speisen und königlichem Service. latable-metz.fr Samstag 9. #Fox Süße Patisserie im Quartier Impérial, das im Zuge der deutschen Kaiserzeit entstand. foxcoffee.fr 10. Centre Pompidou-Metz Außen spektakuläre Architektur und innen wechselnde Ausstellungen aus Paris. centrepompidou-metz.fr 11. Verlaines Geburtshaus Das Haus besuchen, in dem Dichter Paul Verlaine 1844 zur Welt kam. amis-verlaine.net

©Seidler Caroline

12. Yozora Kunst bekommt man hier in kulinarischer Form; so gut, dass es einen Michelin-Stern hat. restaurant-yozora.com Sonntag 13. Église Saint-Pierre Eine der ältesten Kirchen Frankreichs ist heute ein spannender Ausstellungssaal. citemusicale-metz.fr 14. Domaine Oury-Schreiber Kleines familiengeführtes Weingut, dessen Moselweine in 70 Lokalen zu finden sind. ouryschreiber.fr

Ob Rad- oder Bootsfahrt. Die Mosel lädt zur sportlichen Betätigung ein. ©Getty Images/Joaquin Ossorio-Castillo/istockphoto

15. Radfahrt an der Mosel Ein E-Bike von Velomet ausborgen und den Uferradweg entlang in den Süden fahren. lemet.fr 16. 2’ Moiselles Zum Abschluss noch einmal wunderbar französisch dinieren. 2moiselles.net Hoteltipps 17. La Citadelle Metz Stilvolles Boutiquehotel in einstiger Militärbastion, das Vergangenheit und Gegenwart elegant verbindet. mgallery.accor.com

Schloss trifft Hochhaus im Maison Heler. ©Julius Hirtzberger