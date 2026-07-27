Wilhelmshaven: Das Wattenmeer sicher im Museum erleben
Schlechtwetterprogramm für den Nordseeurlaub. In der alten Hafenstadt Wilhelmshaven lernt man viel über das Wattenmeer.
Der Moment, wenn du dir sagen musst: Jetzt hast du mehr als tausend Kilometer mit dem Wagen von Wien hier herauf an die Nordsee zurückgelegt. Und was bekommst du jetzt? Kalte Füße. Weil der Nordseewind den Sommer gefühlt in einen kühlen Spätherbsttag verwandelt. Weil sich das Meer zur ausgemachten Startzeit der Wattwanderung nur halbherzig zurückziehen möchte. Und weil eine rinnende Nase mit kalt-nassen Füßen eine Arbeitsgemeinschaft eingehen könnte, die man auf Reisen ebenso wenig braucht wie ein Hühneraug’.
Außerdem steht auch noch eine Führung im Wattenmeer-Besucherzentrum im Hafen von Wilhelmshaven auf dem Programm. Und dieses wetterfeste Haus ist vor allem für Warmduscher wie mich mehr als ein Plan B.
Tipp für Schlechtwetter
Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer wird in dem modernen Zweckbau am sogenannten Südstrand der alten Hafenstadt schön dokumentiert, zunächst durch Filmprojektoren anschaulich an die Wand geworfen: Wie es sich bei Flut minutenschnell Land nimmt und mit ihm die Meerestiere zurückkehren, und wie es sich nach rund sechs Stunden wieder kilometerweit zurückzieht, sodass die Menschen mit Pferdekutschen zu den vorgelagerten Inseln hinaus fahren oder im kurzen Zeitfenster der Ebbe so weit wandern wie unsereins um die Alte Donau oder um den Neusiedler See. Auf einer Infotafel steht: „Das Wattenmeer erstreckt sich entlang der fünfhundert Kilometer langen Nordseeküste von den Niederlanden über Deutschland bis Dänemark und umfasst eine Fläche von etwa 11.500 Quadratkilometer.“
Top 3
Marinemuseum Im Hafen liegen Kriegsschiffe, die heute nur mehr der Anschauung dienen. marinemuseum.de
Fischbrötchen Sollten eigentlich Weltkulturerbe sein! Gibt es an allen Kiosken.
Hafenrundfahrt Mit der „MS Harle Kurier“. Für alle, denen die Nordsee zu kalt ist. Wegen der geopolitischen Lage führt sie nicht in den Militärhafen. Die Tanker-Löschbrücken beeindrucken aber auch. reederei-warrings.de
Zehntausend Tier- und Pflanzenarten sind hier heimisch, ökologische Spezialisten, die sowohl mit als auch ohne Wasser funktionieren, und die sich im Laufe der Evolution recht außergewöhnliche Lebensmodelle und Lebensgemeinschaften einfallen haben lassen.
Leichte Beute
Mal Meer, mal Land: Die Unvorsichtigen sind weiterhin leichte Beute für das Wattenmeer. Jene Spezies, die oberhalb der Baumgrenze von den Bergrettern mit Badeschlapfen angetroffen wird, ist auch hier eine Lebensgefahr – nicht nur für sich selbst.
„Der Flut kann man nicht davonlaufen“, nimmt der Wattenmeerfremde mit nach Hause. Daher beobachtet er auch das schnelle Kommen und Gehen des Meeres aus sicherer Entfernung – vom Strand aus.
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