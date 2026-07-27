Wilhelmshaven: Das Wattenmeer sicher im Museum erleben

Der Moment, wenn du dir sagen musst: Jetzt hast du mehr als tausend Kilometer mit dem Wagen von Wien hier herauf an die Nordsee zurückgelegt. Und was bekommst du jetzt? Kalte Füße. Weil der Nordseewind den Sommer gefühlt in einen kühlen Spätherbsttag verwandelt. Weil sich das Meer zur ausgemachten Startzeit der Wattwanderung nur halbherzig zurückziehen möchte. Und weil eine rinnende Nase mit kalt-nassen Füßen eine Arbeitsgemeinschaft eingehen könnte, die man auf Reisen ebenso wenig braucht wie ein Hühneraug’.

Außerdem steht auch noch eine Führung im Wattenmeer-Besucherzentrum im Hafen von Wilhelmshaven auf dem Programm. Und dieses wetterfeste Haus ist vor allem für Warmduscher wie mich mehr als ein Plan B.

Tipp für Schlechtwetter

Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer wird in dem modernen Zweckbau am sogenannten Südstrand der alten Hafenstadt schön dokumentiert, zunächst durch Filmprojektoren anschaulich an die Wand geworfen: Wie es sich bei Flut minutenschnell Land nimmt und mit ihm die Meerestiere zurückkehren, und wie es sich nach rund sechs Stunden wieder kilometerweit zurückzieht, sodass die Menschen mit Pferdekutschen zu den vorgelagerten Inseln hinaus fahren oder im kurzen Zeitfenster der Ebbe so weit wandern wie unsereins um die Alte Donau oder um den Neusiedler See. Auf einer Infotafel steht: „Das Wattenmeer erstreckt sich entlang der fünfhundert Kilometer langen Nordseeküste von den Niederlanden über Deutschland bis Dänemark und umfasst eine Fläche von etwa 11.500 Quadratkilometer.“