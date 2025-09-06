46-218232401
Wandern im Kleinwalsertal: Die besten Tipps und Adressen

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.

06.09.25

Von Marlene Penz

Donnerstag

Gipfeltour
Aufstieg zur Kuhgehrenspitze ab der Bergstation der Kanzelwandbahn.
kleinwalsertal.com

Einkehr Kuhgehren Alpe
Wanderer werden mit täglich frischgebackenen Kuchen verwöhnt.
alpe-kuhgehren.at

Tracht und Tradition
Ausstellung zur Walser Tracht in der STERN-Passage in Riezlern.
Walserstraße 63, 6991 Riezlern

Kilian Stuba
Vier- bis Sechs-Gänge genießen in der Michelin-Stern gekrönten Gourmetküche.
Tischreservierung: +43 (0) 5517608 540

Freitag

Regionalmarkt
Der Wochenmarkt in Hirschegg bietet von 9 bis 11.30 Uhr Schmankerl aus der Region.
hgv-kleinwalsertal.com/wochenmarkt

Panoramaweg
Der „Obere Höhenweg“ bietet auf fünf Kilometern einen guten Ausblick – Verlängerung möglich.

Stutzalpe
Käsespezialitäten aus eigener Herstellung. 
Stutzalpe 3108/1, 6993 Mittelberg

Casino 
Garantiertes Glück: Glücksspiel mit Candle-Light-Dinner.
casinos.at/casinos/kleinwalsertal

Samstag

Kletterkurs
Kletter- und Sicherheitstechniken erlernen oder vertiefen im Klettergarten Nahe der Ifenbahn Talstation.
Bergschule Kleinwalsertal,+43 5517 30245

Gottesackerplateau
Naturgeschützte Karstlandschaft mit zerklüfteten Felsen und Steinrinnen.

Herzsee
Abgelegener, idyllischer See, eingebettet in unberührte Berglandschaft.
365austria.com/listing/herzsee/

Kulinarisches Bergabenteuer
In der Walserstuba in Riezlern gibt es ein 10-Gänge-Gourmet-Menü.
Reservierung notwendig: walserstuba.at

Sonntag

Käseshopping
In Berchtold’s Bura-Lädele gibt’s Berg- käse in verschiedenen Reifestufen.
feinkost-kaese.com

Zwei-Länder-Radtour
Mountainbike-Tour „Kleiner Grenzverkehr“ mit etwa 29 Kilometern.
kleinwalsertal.com

Breitachklamm
Zwischen Österreich und Deutschland: Die tiefste Felsschlucht Mitteleuropas.
breitachklamm.com

Massagezeit
Ayurvedische „Abhyanga“-Massage  im Naturhotel Chesa Valisa genießen.
naturhotel.at 

Anreise

Nur eine Straße führt ins Kleinwalsertal – und zwar von Deutschland aus. Von Wien aus fährt man 6 Stunden und 45 Minuten über die Westautobahn. 

