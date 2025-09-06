Wandern im Kleinwalsertal: Die besten Tipps und Adressen
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.
Von Marlene Penz
Donnerstag
Gipfeltour
Aufstieg zur Kuhgehrenspitze ab der Bergstation der Kanzelwandbahn.
kleinwalsertal.com
Einkehr Kuhgehren Alpe
Wanderer werden mit täglich frischgebackenen Kuchen verwöhnt.
alpe-kuhgehren.at
Tracht und Tradition
Ausstellung zur Walser Tracht in der STERN-Passage in Riezlern.
Walserstraße 63, 6991 Riezlern
Kilian Stuba
Vier- bis Sechs-Gänge genießen in der Michelin-Stern gekrönten Gourmetküche.
Tischreservierung: +43 (0) 5517608 540
Freitag
Regionalmarkt
Der Wochenmarkt in Hirschegg bietet von 9 bis 11.30 Uhr Schmankerl aus der Region.
hgv-kleinwalsertal.com/wochenmarkt
Panoramaweg
Der „Obere Höhenweg“ bietet auf fünf Kilometern einen guten Ausblick – Verlängerung möglich.
Stutzalpe
Käsespezialitäten aus eigener Herstellung.
Stutzalpe 3108/1, 6993 Mittelberg
Casino
Garantiertes Glück: Glücksspiel mit Candle-Light-Dinner.
casinos.at/casinos/kleinwalsertal
Samstag
Kletterkurs
Kletter- und Sicherheitstechniken erlernen oder vertiefen im Klettergarten Nahe der Ifenbahn Talstation.
Bergschule Kleinwalsertal,+43 5517 30245
Gottesackerplateau
Naturgeschützte Karstlandschaft mit zerklüfteten Felsen und Steinrinnen.
Herzsee
Abgelegener, idyllischer See, eingebettet in unberührte Berglandschaft.
365austria.com/listing/herzsee/
Kulinarisches Bergabenteuer
In der Walserstuba in Riezlern gibt es ein 10-Gänge-Gourmet-Menü.
Reservierung notwendig: walserstuba.at
Sonntag
Käseshopping
In Berchtold’s Bura-Lädele gibt’s Berg- käse in verschiedenen Reifestufen.
feinkost-kaese.com
Zwei-Länder-Radtour
Mountainbike-Tour „Kleiner Grenzverkehr“ mit etwa 29 Kilometern.
kleinwalsertal.com
Breitachklamm
Zwischen Österreich und Deutschland: Die tiefste Felsschlucht Mitteleuropas.
breitachklamm.com
Massagezeit
Ayurvedische „Abhyanga“-Massage im Naturhotel Chesa Valisa genießen.
naturhotel.at
Anreise
Nur eine Straße führt ins Kleinwalsertal – und zwar von Deutschland aus. Von Wien aus fährt man 6 Stunden und 45 Minuten über die Westautobahn.
