Von Wolfgang Godai

Für alle, die sich mit Auto, Bahn oder Schiff in den rauen, aber traumhaft schönen Norden Norwegens begeben, ist Trondheim ein sehr guter Ausgangspunkt. In der drittgrößten Stadt des Landes kann man in architektonischen, kulturellen und lukullischen Genüssen schwelgen, bevor es tage- oder wochenlang fast nur noch Fjorde, Berge und Elche zu sehen gibt. Und Trolle.

Auch das Wetter ist hier noch verhältnismäßig mild, wenn auch feucht. Wenn es einmal richtig regnet, macht das aber wenig, denn Trondheim ist auch Hauptstadt der Museen und die können hier einiges. Jüngste Errungenschaft ist das erst 2025 eröffnete PoMo, wo man Werke von Edvard Munch und Pablo Picasso bestaunen kann. Viele Museen thematisieren Musik und Instrumente, kein Wunder in der jungen Stadt, denn jeder sechste Einwohner ist Student.

Das merkt man auch überall. Während Kari von „Visit Trondheim“ mit ihren Gästen angesichts der Regenwolken sicherheitshalber zu Fuß unterwegs ist, wurlt es nur so vor Bysykkels, den mietbaren Stadtfahrrädern. Für Touristen werden geführte Touren mit E-Bikes angeboten. Dass die Einheimischen wetterfest sind, wird ihnen sprichwörtlich schon in die Wiege gelegt. „Wir lassen unsere Babys im Winter gern im Kinderwagen richtig warm eingepackt im Freien, vor dem Schlafzimmer, übernachten“, erzählt Kari, „auch bei leichten Minusgraden. Das macht denen Spaß“. Mitten im Zentrum gibt es sogar einen Fahrradlift, mit dem man sich zur imposanten Festung Kristiansten hinaufziehen lassen kann.