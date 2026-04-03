Im Herbst verändert sich das steirische Almenland mit jedem Höhenmeter. Goldene, rote und braune Farbtöne bestimmen das Bild rund um die Teichalm. Schon die Fahrt hinauf entschleunigt. Oben angekommen ist es vor allem ruhig. Die Natur gibt hier den Takt vor, der Alltag rückt in den Hintergrund.

Menschen suchen auf Almen zunehmend Erholung. Ihnen geht es um naturbezogenes Wohlbefinden und gezielte Angebote sollen ihnen dabei helfen. Zum Beispiel die sogenannte A.L.M.-Methode des Almwellness Hotels Pierer: Die Idee ist einfach, Regeneration, Ernährung, Bewegung und Schlaf bilden die Grundpfeiler des Aufenthalts. Ziel ist, Körper und Geist in einer alpinen Umgebung zur Ruhe kommen zu lassen – ohne strengen Zeitplan. Honig, Käse, Edelbrände Zentral dabei ist die regionale Küche, viele der Produkte stammen aus dem Almenland. Honig, Käse, Fleischwaren, Nudeln oder Edelbrände werden von Betrieben aus der Umgebung bezogen. Brot und Gebäck werden sogar im Haus selbst hergestellt. Kräuter aus einem eigenen Garten finden ihren Weg in zahlreiche Gerichte und prägen den Geschmack der Küche.

Käsemacher Wer mehr über diese Produkte kennenlernen will, kann regionale Produzenten gleich besuchen. Das ehemalige Silberbergwerk von Arzberg wird heute als Käsestollen genutzt. In Schutzkleidung geht es in den kühlen Stollen, wo Käse aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch unter konstanten Bedingungen reift. Der Käsemeister erklärt den Reifeprozess und die Besonderheiten verschiedener Sorten. Bei der anschließenden Verkostung zeigen sich Unterschiede in Konsistenz und Aroma. Oder die Imkerei Kreiner auf 700 Metern Seehöhe, die neben Honig auch Propolisprodukte und Bienenwachs herstellt. Und gemeinsam mit einer Konditormeisterin honigbasierte Süßwaren.

Infos Stollenkäse Käseherstellung mit Laden und Stollenführen in Arzberg, stollenkaese.at Imkerei Bei Kreiner in Passail gibt es auch Führungen und Verkostungen, almhonig.at Pierers Teichalm Angebote wie z. B. ALMschnuppern: 2 N. inkl. Almgenuss (Willk.getränk, Naturküche Alminarium/VP, Rückenmassage, Benützung Almrefugium, Aktivprogramm, Fitnessstudio, Almkräutertee für zu Hause, ...), 525 €/P. im DZ, hotel-pierer.at