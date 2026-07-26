Unter den besten europäischen Reisezielen: 5 Gründe für Štajerska

Von Karl Kaltenegger Die „Untersteiermark“ (Štajerska) gehört zur touristischen Elite. Unter zwanzig Reisezielen belegt sie heuer den dritten Platz der „European Best Destinations“ – hinter Madrid und Nikosia. In der grünen Region trifft man dabei auf sanfte Weinberge, feine Kulinarik, große Thermen-Tradition, die älteste steirische Stadt und die bemerkenswerteste Weinrebe der Welt.

Malerisch.

Man fühlt sich himmlisch, wenn man in Jeruzalem steht und auf die sanften Hügel hinunterschaut. Eine Besonderheit ist, dass hier die Weinstöcke terrassenförmig am Hügel angeordnet sind. Das Gebiet zählt zu den fünf besten Weißweinlagen weltweit. Neben der Wallfahrtskirche der Schmerzhaften Mutter Gottes und dem Herrenhaus Dvorec befindet sich die Tourismus-Information mit integrierter Vinothek. Hier kann man Weine von 30 Winzern probieren. Wie diese Region zu ihrem besonderen Namen gekommen ist? Nach ihrem Kreuzzug im Heiligen Land kamen die Tempelritter durch. Einige blieben. Für ihre Verdienste schenkte Friedrich I. dem deutschen Kreuzritterorden die Hügel.



Malerische Weinberge - und eine der besten Weißweinlagen weltweit. ©Andrej Tarfila / www.slovenia.info

Überlebenskünstler Lent heißt das älteste Viertel mit schmalen Gassen am Drau-Ufer in Maribor. Vor dem „Haus der alten Rebe“ wächst die älteste Weinrebe der Welt (sagt man, siehe Bild). Während der Türken-Belagerung gepflanzt, überlebte der Blaue Kölner (Žametovka) sogar die Reblaus! Weil ihre Wurzeln tief in das kiesige Flussbett der Drau reichen. Die jährliche Ernte wird vom Bürgermeister eingebracht und in kleine Flaschen abgefüllt. Mit ihren etwa 450 Jahren steht sie im Guinness Buch der Rekorde.

Eine Weinrebe fürs Guinness Buch der Rekorde. ©Deja Bulut / slovenia.info

Brot und Spiele Ptuj ist die älteste steirische Stadt. Eine frühe Kelten-Siedlung wurde 15 vor Christus von den Römern übernommen. In „Poetovio“ lebten 30.000 Menschen, daran erinnern die Römischen Spiele. Mehr als 800 Darsteller ziehen als Legionäre, Gladiatoren, Vestalinnen und Senatoren durch die Altstadt und besiedeln ein römisches Lager. Gezeigt werden Gladiatorenkämpfe und Marsch-Formationen der Legionäre.

Bei den Römischen Spielen ziehen Darsteller als Legionäre, Gladiatoren, Vestalinnen und Senatoren durch die Altstadt und besiedeln ein römisches Lager. ©Mankica Kranjec/www.slovenia.info

Entspannung und Erfrischung. Thermen sind in Stajerska sehr beliebt. Gleich sieben bieten ein sehr faires Preis-Leistungsverhältnis. Meist sind es größere Areale mit Hotels und Badelandschaft, oft verbunden mit einem Campingplatz und Mobil-Homes auf dem Gelände. In der „Terme Banovci“ etwa kann man einen gemütlichen Familien-Urlaub verbringen. Sieben Becken, innen und außen, stehen für das Bade-Erlebnis zur Verfügung.

Thermen sind in Stajerska sehr beliebt. ©naravna_zdravilisca_top_fotografije_ciril_jazbec / www.slovenia.info

Kulinarik. Die ist vielfältig und reicht von der traditionellen Hausmannskost bis zu modernen Köstlichkeiten. Als Nachtisch beliebt ist die Gibanica (Bild). Sie besteht aus mehreren Schichten Teig mit unterschiedlichen Füllungen dazwischen und wird traditionell im Holzofen gebacken. Star ist aber das Kürbiskernöl, mit grüner Farbe und nussigem Geschmack – passt gut

zu Vanilleeis!

Die beliebte Nachspeise Gibanica. ©Tomo Jesenicnik