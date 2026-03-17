Rot, Blau, Gelb – und plötzlich ist da Fernweh

Rot, Blau und Gelb – mehr braucht es eigentlich nicht. Sie sind die drei Grundfarben, aus denen die gesamte bunte Welt entsteht.

Dazu drücken die farbelhaften Drei einigen der schönsten Reiseziele ihren Stempel auf. Da ist das Rot von Felsen, die im Abendlicht zu glühen beginnen, als hätten sie die Sonne selbst gespeichert. Das Blau einer frühlingshaften Blumenwiese, das kühlt wie ein Sprung ins Meer. Und das Gelb auf der Hausmauer, das leuchtet, als würde es dem grauen Himmel den Tag vermiesen.

Eine bunte Reise durch die Welt

Farben machen Orte rund um den Globus unverwechselbar. Sie prägen Erinnerungen und Fotos mehr als so manches Souvenir, das man sich noch schnell am Flughafen zu überteuerten Preisen gekauft hat.

Eine Reise zu Orten, die beweisen, dass man für großes Fernweh – oder für dessen Linderung – manchmal nur drei Farben benötigt.