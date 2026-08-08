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4 Tage Riga: Diese Dinge muss man gesehen und erlebt haben
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Riga,
von Marko Locatin
Donnerstag
- Black Magic Bar: Nach Kaffee oder Kakao („Riga Balsam“!) durch die Altstadt. Dom, Jugendstilbauten & Co. blackmagic.lv
- Ein Must: Die spektakulären Foodhallen und Lachsbrötchen in der Fisch Halle. Obacht beim Kaviar-Angebot! centraltirgus.lv/en
- Restaurants Lido: System-Gastro (bester Standort: Elizabetes iela 65). Borschtsch. Getränk: Kwas. lido.lv/en
- Roof-Top: Radisson Blue Latvia Sunset mit 360-Grad-Panoramablick. Feine Drinks (Wodka!) und feine DJs.
radissonhotels.com/de-de
Freitag
- Ausflug Bootsfahrt: Nach Jürmala an die Rigaer Bucht. Sandstrand, historische Holzhäuser. Bester Platz: visitjurmala.lv/en
- Hotel Baltic Beach: Grandioser Blick von der Terrasse des Luxushotels auf die Ostsee bei lettischer und internationaler Küche. balticbeach.lv/en
- Danach: Ein Spaziergang am Strand, Sonne tanken in den Cafés. Baden von Juli bis September. Retour mit dem Zug (30 Min).
- Noble Wine Bar: Mit Weinen aus aller Welt (auch: Wachau, Bründlmayer, Dorli Muhr), dazu Fine-Dining-Menü. noblewine.lv/en
Samstag
- Teehaus Tejo: Frühstück am Rande des Kronvalda-Parks. Feinste Tees, Ramen, Süßes. tejoteahouse.lv
- Kunstmuseum: Lettisches Kunstmuseum in den imperialen Räumen der ehemaligen Börse. lnmm.gov.lv/de
- Museum der Lettischen Besetzung (Eckhaus): Ehemaliges KGB-Hauptquartier. Führungen (ab 12 J.). liveriga.com/de/7166-daseckhaus.com
- The Place to be: John Chef’s Hall & Restaurant (1 Michelin-Stern). Jung, laut, chic. Alternative: Die „Garage“. jch.johnrestaurant.com
Sonntag
- Nationalbibliothek: Vom lettischen Star-Architekten Gunārs Birkerts gestaltetes Wahrzeichen. lnb.gov.lv
- Stärkung: Smor Bistro: Unkomplizierte Bistroküche (Michelin Bib-Gourmand), gute Weine. smorbistro.com/en
- Petrikirche: Zum Abschied auf die Aussichtsplattform der in Backsteingotik gehaltenen Kirche. svpetera.lv/en
- Konzert im Dom: „Wer die Orgel von Riga nicht gehört hat, war nie in Riga“, heißt es. „Concerto Piccolo“ (Beginn: 15.00). orgel-dom-riga.de
Ich packe in meinen Koffer…
- eine Badehose – denn die kühle Ostsee ist eine Erfrischung wert.
- ein Schachbrett – gespielt wird überall, vielleicht findet sich ein Gegner (Tipp: Nicht um
Geld spielen im Park!).
- einen wärmenden Schal für kühle Abende.
Hotels
- Grandhotel Kempinski: Luxus vis-à-vis der lettischen Nationaloper (große Empfehlung), Spa, Limo– und Concierge-Service.
kempinski.com/en/
- Neiburgs Hotel & Restaurant: Ruhig und zentral gelegen und mit exzellentem Restaurant. Im Michelin Guide vertreten.
neiburgs.com
- Dome Hotel Riga: Romantisch nächtigen: Ruhige Zimmer im historischen Ensemble. Das Gebäude ist 400 Jahre alt.
domehotel.lv/en
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