Illustrierte Stadtkarte von Riga mit markierten Sehenswürdigkeiten, Fluss Dūna und vielen Restaurants, Hotels und Museen.
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Reise

4 Tage Riga: Diese Dinge muss man gesehen und erlebt haben

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Riga,

08.08.26

von Marko Locatin

Donnerstag

  • Black Magic Bar: Nach Kaffee oder Kakao („Riga Balsam“!) durch die Altstadt. Dom, Jugendstilbauten & Co. blackmagic.lv
  • Ein Must:  Die spektakulären Foodhallen und Lachsbrötchen in der Fisch Halle. Obacht beim Kaviar-Angebot! centraltirgus.lv/en
  • Restaurants Lido: System-Gastro (bester Standort: Elizabetes iela 65). Borschtsch. Getränk: Kwas.  lido.lv/en
  • Roof-Top: Radisson Blue Latvia Sunset mit 360-Grad-Panoramablick. Feine Drinks (Wodka!) und feine DJs. 
    radissonhotels.com/de-de

Freitag

  • Ausflug Bootsfahrt: Nach Jürmala an die Rigaer Bucht. Sandstrand, historische Holzhäuser. Bester Platz: visitjurmala.lv/en
  • Hotel Baltic Beach: Grandioser Blick von der Terrasse des Luxushotels auf die Ostsee bei lettischer und internationaler Küche. balticbeach.lv/en
  • Danach: Ein Spaziergang am Strand, Sonne tanken in den Cafés. Baden von Juli bis  September. Retour mit dem Zug (30 Min).
  • Noble Wine Bar: Mit Weinen aus aller Welt (auch: Wachau, Bründlmayer, Dorli Muhr), dazu Fine-Dining-Menü. noblewine.lv/en

Samstag

  • Teehaus Tejo: Frühstück am Rande des Kronvalda-Parks. Feinste Tees, Ramen, Süßes. tejoteahouse.lv
  • Kunstmuseum: Lettisches Kunstmuseum in den imperialen Räumen der ehemaligen Börse. lnmm.gov.lv/de
  • Museum der Lettischen Besetzung (Eckhaus): Ehemaliges KGB-Hauptquartier. Führungen (ab 12 J.). liveriga.com/de/7166-daseckhaus.com
  • The Place to be: John Chef’s Hall & Restaurant (1 Michelin-Stern). Jung, laut, chic.  Alternative: Die „Garage“. jch.johnrestaurant.com

Sonntag

  • Nationalbibliothek: Vom lettischen Star-Architekten Gunārs Birkerts gestaltetes Wahrzeichen. lnb.gov.lv
  • Stärkung: Smor Bistro: Unkomplizierte Bistroküche (Michelin Bib-Gourmand), gute Weine. smorbistro.com/en
  • Petrikirche: Zum Abschied auf die Aussichtsplattform der in Backsteingotik gehaltenen Kirche. svpetera.lv/en
  • Konzert im Dom: „Wer die Orgel von Riga nicht gehört hat, war nie in Riga“, heißt es. „Concerto Piccolo“ (Beginn: 15.00). orgel-dom-riga.de

Ich packe in meinen Koffer…

  • eine Badehose – denn die kühle Ostsee ist eine Erfrischung wert. 
  • ein Schachbrett – gespielt wird überall, vielleicht findet sich ein Gegner (Tipp: Nicht um 
    Geld spielen im Park!).
  • einen wärmenden Schal für kühle Abende.

Hotels

  • Grandhotel Kempinski: Luxus vis-à-vis der lettischen Nationaloper (große Empfehlung), Spa, Limo– und Concierge-Service. 
    kempinski.com/en/ 
  • Neiburgs Hotel & Restaurant: Ruhig und  zentral gelegen und mit    exzellentem Restaurant. Im Michelin Guide vertreten.
    neiburgs.com
  • Dome Hotel Riga: Romantisch nächtigen: Ruhige Zimmer im historischen Ensemble. Das Gebäude ist 400 Jahre alt.
    domehotel.lv/en
(kurier.at)  |  Stand:

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