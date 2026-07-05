Rosenkranz und Reifendruck: Mit dem Fahrrad nach Mariazell

Ob mit dem Mountainbike, E-Mountainbike oder Gravelbike – beim Radpilgern steht nicht die sportliche Leistung im Vordergrund, sondern das achtsame Erleben des Weges. In der Hochsteiermark bieten vier neue Routen, die jeweils zwischen zwölf und 90 Kilometer lang sind und den traditionsreichen Pilgerort Mariazell zum Ziel haben, genau das: Raum für erholsame Pausen, inspirierende Begegnungen und Momente der Besinnung. Da finden Einsteiger wie geübte Radfahrer die passende Tour:

Pilgerkreuz: Am Veitscher Ölberg steht das größte begehbare Holzkreuz der Welt.

Als Abstecher entlang der Radwege lohnt sich ein Besuch des ca. 41 m hohen Pilgerkreuzes am Veitscher Ölberg. Dort angekommen, verbindet der Aussichtspunkt das Naturerlebnis der umliegenden Berge mit einem Moment der persönlichen Einkehr.

Die empfohlene Reisezeit ist Mai bis Oktober.



