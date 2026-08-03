Normandie: Zeitreisen in die französische Geschichte

Ein Urlaub in der Normandie ist meist eine Zeitreise. An den Küstenabschnitten im Norden erinnern berührende Skulpturen an die Befreiung Frankreichs durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Fischerdörfer wie Étretat sind eng mit dem Impressionisten Claude Monet verbunden und Städte wie Bayeux tragen stolz ihr mittelalterliches Gewand.

Doch es gibt einen Ort, an dem sich alle drei Kapitel der normannischen Geschichte begegnen: das Château de Creully. Wer in Creully-sur-Seulles an der Rue de Tierceville links abbiegt und der gepflasterten Straße zwei Mal ums Eck folgt, kommt zu einer wuchtigen Steinmauer. Passiert man diese am ersten Augustwochenende, fällt der Blick nicht nur auf die eindrucksvolle Burg mit ihren scharfen Zinnen und dem zylinderförmigen Eingangsbereich, sondern auf Burgfräulein in wallenden Kleidern und Ritter in Waffenröcken.

Rechtzeitig zur Hochblüte der Rosen und Hortensien und zum Höhepunkt der französischen Sommerferien zelebriert die Burg ihr mittelalterliches Erbe. Mit Reiterspielen, Axtwerfen und nicht ganz so mittelalterlichen Hotdogs. In weißen Zelten kann man Schmieden, Korbflechterinnen und Pfeilbauern bei der Arbeit zuzusehen und zwischendurch vernimmt man die beschwingte Musik einer kleinen Musikantengruppe.